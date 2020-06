Destiny 2: Ich freue mich auf die neue Season – Aber nicht wegen Gameplay & Loot

In Destiny 2 stehen uns spannende Tage bevor. Für MeinMMO-Autor Philipp Hansen liegt das vor allem an den Cutscenes und der Story, die ihm richtig Freude auf die neue Season machen.

Worauf freue ich mich? In etwas mehr als einer Woche schlägt Destiny 2 ein neues Kapitel mit Season 11 auf. Das bringt uns der hoffnungsvollen Herbst-Erweiterung einen großen Schritt näher. Noch wissen wir kaum etwas über das Setting, die neuen Inhalte oder die Story, die uns dann erwartet.

Aber ich weiß schon jetzt, dass mich gleich mehrere Cutscenes binnen weniger Tage umhauen werden. Denn das Finale der aktuellen Saison der Würdigen verspricht wirklich fulminant zu werden. Und schon am 9. Juni startet dann die noch unbetitelte Nachfolgerin. Wie es sich gehört, wird beides mit einem coolen Clip gefeiert.

Coole Action in Destiny 2 statt öder Story-Fetzen außerhalb des Games

Aus zwei Gründen bin ich solch ein Fan der Cutscenes. Der erste ist offensichtlich und für den zweiten Grund muss man etwas genauer hinschauen (Wortwitz, aufgepasst).

Darum schaue ich die Videos so gerne: Worüber in der Community kaum ein Zweifel besteht ist, dass Bungie weiß wie man sich und Destiny inszeniert. Egal was die Truppe da in Seattle in ein Video-Format quetscht, die Schauwerte sind jedes Mal phänomenal.

Es wird gekonnt mit Emotionen gespielt, die Action ist haargenau choreografiert, alles ist auf Hochglanz poliert. Selbst wenn der Informationsgehalt eines Clips oder ViDocs irgendwann nicht wirklich hoch ist, es macht einfach Bock auf mehr.

Beispiels für eine perfekt inszenierte Cutscene: Schauen wir uns doch beispielhaft die Eröffnungs-Sequenz aus der Season 10 an. Wir haben zunächst eine mit epischer Musik untermale Zusammenfassung der wichtigen Ereignisse. Dann geht’s in die Vollen:

Ana hüpft agil umher und schaltet Feinde mit ihrer Klinge aus – so wie der Jäger ingame immer beschrieben wird.

Zavala hingegen ist ein Fels in der Brandung, ein Titan – er weicht nicht aus, er blockt eiskalt einen Sniper-Schuss und macht dann kurzen Prozess.

Das Video vermittelt genau das Feeling, das sich in meinem Kopfkino abspielt, wenn ich das Destiny-Universum unsicher mache.

Deswegen sind die Cutscenes so wichtig: Die Cutscenes bieten nicht nur tolle Schauwerte, sondern sind auch für die Story essenziell. Es ist noch nicht lange her, da wurde viel zu viel Story außerhalb von Destiny 2 erzählt. Besonders ärgerlich ist dies, wenn ich den Season-Übergang oder einen roten Faden auf Bungies Website in einem Blog-Post nachverfolgen muss.

Versteht mich nicht falsch, ich finde, diese Spurensuche kann auch cool sein oder den Interessenten tief in die Materie eintauchen lassen. Aber die direkte, bombastische Art des Geschichtenerzählens hat schon was für sich.

Aktuell setzt Destiny 2 auch auf gelungenes Storytelling durch die Umgebungen:

Beispiel für gutes Storytelling mit Videos: Als Beispiel habe ich mir Season 9 herausgesucht, denn in meinen Augen war das der Wendepunkt beim Storytelling – Cutscenes sei Dank. Startet die Season noch wirr und die Hintergründe mussten mühsam extern gesucht werden, wandelte sich dies bald: Nicht nur setzte „der größte Titan der jemals lebte“ in einem eindrucksvollen Clip Fuß in unsere Welt, auch das Season-Finale war gelungen:

Die Anstrengung der Community wurde cineastisch gewürdigt, weil der Wiederaufbau des Leuchtturms mit einer (vorher so seltenen) Cutscene dargestellt wurde. Unser Hüter entzündete das lange erloschene Leuchtfeuer höchstpersönlich.

Noch besser gefiel mir aber die Story-Überleitung zur Season 10: In einem kurzen, aber verheißungsvollen Video konfrntierte Osiris den Maschinengott Rasputin. Er fordert ihn auf Stellung im Kampf zu beziehen. Der Ton für das nächste Kapitel wurde gesetzt und aktuell entfaltet sich die ganze Tragweite dieser verhängnisvollen Begegnung. So muss ein Übergang aussehen, um Lust auf mehr zu machen.

Ich erhoffe mir viel von der nächsten Woche

Deswegen bin ich voller Vorfreude: Im TWaB vor wenigen Tagen gab sich Bungie sehr kryptisch und gab kaum konkrete Infos zur neuen Season, obwohl diese ja in gut einer Woche an den Start geht. Doch kurz darauf sorgte eine mysteriöse Nachricht für Spannung.

Ich erhoffe mir einen krönenden Abschluss der aktuellen Season, immerhin sind Rasputins Waffen scharf. Komm also endlich her du bedrohliche Allmacht! Und direkt im Anschluss sollte dann die Storyüberleitung in die noch unbekannte Saison folgen. Hält Bungie sich etwa mit Details zurück, weil wir endlich unserem Erzfeind begegnen (auf den wir ja nur seit 6 Jahren warten)?

Das passiert in den nächsten paar Tagen. Alle Augen sind auf den morgigen Weekly Reset gerichtet. Am 9. Juni holt mich dann hoffentlich ein astreines Eröffnungsvideo ab und setzt storytechnisch Segel in Richtung Herbsterweiterung. Auch wenn es aktuell in Destiny 2 kriselt und nicht alle Entscheidungen der letzten Zeit auf Gegenliebe stießen, weiß ich, dass mich die nächsten Tage gekonnt abholen werde.

