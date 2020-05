Zwar hat die Season 10 von Destiny 2 mittlerweile alle in der Roadmap kommunizierten Inhalte verbraucht, doch es könnte trotzdem nochmal richtig spannend werden in der Saison der Würdigen. Denn im Hintergrund läuft und braut sich noch so einiges zusammen.

Wo steht die Season 10 gerade? Die Hüter-Spiele gingen vor Kurzem zu Ende und damit hat die Season 10 eigentlich ihr Pulver nun verschossen. Alle kommunizierten und bekannten Inhalte aus der Roadmap oder anderen offiziellen Ankündigungen von Bungie sind damit nun im Prinzip verbraucht.

Doch bis die Saison der Würden dann am 9. Juni endet, ist ja noch ein wenig Zeit – und diese Zeit könnte dabei durchaus spannender werden, als so mach einer vermuten mag. Doch warum? 3 Dinge sprechen dafür.

Vorsicht, potenzielle Spoiler! Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Die saisonale Story läuft im Hintergrund weiter

Zunächst wird die saisonale Story immer noch weiter erzählt, auch wenn sie bisher eher im Hintergrund ablief. Noch immer stürzt die Allmacht, ein gewaltiges Flottenschiff der Kabale, auf die Erde. Noch immer versuchen wir, mithilfe von Zavala, Ana Bray sowie des Kriegsgeistes Rasputin das nahende Unglück zu verhindern.

Die Allmacht

Dabei rüsten wir den mächtigen Kriegsgeist Rasputin mit Waffen aus und erweitern zunehmend seinen Einfluss, um seine alte Macht wiederherzustellen. Durch dieses Bündnis versprechen wir uns eine Chance gegen das abstürzende Kabal-Schiff.

Die Story wird dabei aktuell sogar im Himmel weitererzählt und es ist im Prinzip klar, dass sich das Ganze bis zum Saison-Ende noch weiter entwickeln wird. Hier dürfen wir also wohl noch etwas erwarten. Können wir das Schiff stoppen? Oder gibt es eine Katastrophe? Schließlich soll die kommende Season 11 laut Bungie etwas ganz besonderes werden – wie keine der Seasons zuvor.

Zudem zeigte jüngst ein Leak einen zerstörten Turm. Es bleibt spannend.

Die große Bedrohung kommt immer näher

Außerdem wird die große Geschichte rund um die Dunkelheit aus der Shadowkeep-Erweiterung im Hintergrund fortgeführt und zunehmend mit der saisonalen Story versponnen.

Die Pyramidensschiffe werden wohl eine große Rolle in der Zukunft von Destiny spielen.

Denn nicht nur das Flottenschiff der Kabale stellt aktuell eine Gefahr für uns dar – auch die Weltuntergangs-Uhr tickt weiter, sprich, die Dunkelheit rückt mit ihrer Flotte aus mysteriösen Pyramidenschiffen immer näher. Und es spricht immer mehr dafür, dass wir der Dunkelheit schon bald gegenüberstehen könnten – möglicherweise noch diese Saison.

Unter anderem sorgt auch eine geleakte Ingame-Cutscene dafür, dass bei so manch einem Spieler Gänsehaut aufkommt. Diese wird noch im Rahmen der Season 10 ins Spiel kommen dürfte. Die Lage dürfte sich im Verlauf des letzten Monats der Season also nochmals zuspitzen.

Treffen wir noch in der Saison der Würdigen auf die Dunkelheit? Wie weit kommt die feindliche Flotte? Und was ist mit Rasputin – kann er uns möglicherweise auch gegen diesen Erzfeind helfen? Es bleibt auf jeden Fall sehr aufregend.

Müssen wir in Season 10 noch Felwinter retten?

Obendrein erwartet uns im Rahmen der Season 10 möglicherweise auch noch eine neue Mission rund um die Nano-Technologie SIVA, den Eisernen Lord Felwinter sowie seine ikonische Schrotflinte Felwinters Lüge. Das alles dürfte dem ein oder anderen Destiny-Veteranen sicher noch gut in Erinnerung sein.

Könnte so vielleicht unsere Begegnung mit Felwinter aussehen?

Denn einer der bekanntesten Dataminer von Destiny, Ginsor, fand Ende März neue Daten, die im Rahmen der laufenden Season 10 ins Spiel kamen. Schenkt man diesen Daten Glauben, dann werden die Hüter auf eine Quest geschickt. An deren Ende muss man wohl Felwinter, einen Eisernen Lord, der von SIVA korrumpiert wurde, retten und wird dabei wohl auch seine Schrotflinte abgreifen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Sieht so aus, als kehrt bald eine große Bedrohung aus Teil 1 zurück

Und genau diese Quest – Die Lüge (The Lie) – ist vor Kurzem offenbar live gegangen. Zwar hängen die Hüter aktuell noch an deren ersten Schritt fest, denn dieser erfordert mit 9 Millionen erfolgreichen Event-Abschlüssen einen enormen Community-Aufwand. Doch der Quest-Name sowie die nachfolgenden Schritte deuten darauf hin, dass wir da der Schrotflinte Felwinters Lüge hinterherjagen – und dabei wohl Felwinter selbst retten müssen.

Offenbar soll ein ganzes Lore-Buch über Felwinter im Rahmen der Triumphe freigeschaltet werden.

Es ist also bereits jetzt schon einiges an Spannung drin und es bleibt interessant, zu sehen, was die Season in ihren letzten Zügen noch alles bieten wird.

Kommt etwa auch SIVA zurück?

Endlich ein spannendes Saison-Finale?

Ob all diese Dinge tatsächlich so im Rahmen der Season 10 oder generell eintreffen, ist zwar bisher nicht komplett bestätigt – doch vieles erscheint plausibel und alles andere als unwahrscheinlich.

Aktuell sieht es wirklich danach aus, als hätte Bungie sich die bisherige Kritik an den Saison-Abschlüssen zu Herzen genommen und plane nun ein richtig spannendes Saison-Finale, von dem wir dann hoffentlich nicht nur in einem Beitrag auf Bungie.net lesen.

Und all zu lange sollten wir nicht mehr warten müssen, um das endgültig herauszufinden. Denn bis zum Ende der Season 10 dauert es nun weniger als einen Monat. Einen Monat ohne offiziell angekündigte Inhalte, in dem es trotzdem nochmal richtig spannend werden könnte.

Übrigens, Bungie hat mit seinem Shooter auch über die Season 10 so einiges vor. Unter anderem steht nun fest, dass Destiny 2 auch auf der PS5 und der Xbox Series X verfügbar sein wird.