Die Story der Shadowkeep-Erweiterung drehte sich um das mysteriöse Pyramiden-Schiff auf dem Mond. Bis zu Season 9 war es die große Gefahr in Destiny 2. Doch aktuell ist es still geworden und die Dunkelheit und diese mysteriösen Schiffe. Wie geht es damit weiter? Das sagt Bungie.

Was hat es mit den Pyramiden-Schiffen überhaupt auf sich? Am Ende der Story aus dem Grundspiel kündigte es sich bereits an – irgendwann werden wir es wohl mit den mysteriösen Pyramiden-Schiffen zu tun bekommen. Diese verkörpern im Prinzip die Dunkelheit, also die wohl größte Bedrohung für die Menschheit und den Reisenden.

In Shadowkeep war es dann soweit, die große Gefahr war endlich da. Zwar kamen die Schiffe nicht direkt „zu Besuch“, doch eines davon wurde unter der Mond-Oberfläche gefunden. Viele Spieler feierten und hofften, dass ein großes Mysterium des Destiny-Universums nun gelüftet werden könnte.

Doch von der Shadowkeep-Story waren am Ende so einige Hüter enttäuscht. Diese beantwortete zwar einige Fragen, warf aber noch viel mehr neue auf und endete zudem noch ziemlich abrupt und offen – und zwar genau auf dem Höhepunkt der Handlung.

So steht’s aktuell um die Pyramiden-Schiffe: Seit dem Ende der Shadowkeep-Story sind zwar viele verärgert aber auch gespannt, wie es mit dem Dreieck-Schiff und der mysteriösen Gestalt darin weiter geht.

Doch seitdem hat es keinerlei neue Hinweise oder Andeutungen gegeben – auch nicht in der Season 9. Bisher wurde die Story rund um die Schiffe und die Dunkelheit weder fortgesetzt, noch in irgendeiner anderen Weise aufgegriffen.

Wird sich das noch möglicherweise ändern? Kommt da noch was? Einige haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und was sagt Bungie?

Wie geht’s mit den Pyramiden-Schiffen weiter? Das sagt Bungie: Diese Frage hat auch die Seite Polygon in einem Interview an Bungie gestellt.

Dort verrieten dann der Narrative Designer Jonathan und der „Saison der Dämmerung“ Design Lead Tom Farnsworth etwas mehr zur Zukunft der Pyramiden-Schiffe. So sind diese nicht vergessen und werden auch weiterhin eine Bedrohung bleiben.

„Die Pyramiden werden ein permanente Besorgnis für unsere Spieler sein“, so Tom. „Wir können noch nicht über das exakte Ausmaß dieser Besorgnis im Zuge der nächsten Seasons sprechen, aber wir sind definitiv wegen ihnen besorgt.“, fuhr er fort.

So wie es aussieht, stehen die Chancen also gut, dass die Story nochmals aufgegriffen wird. Wie und in welcher Form – das hat Bungie leider noch nicht verraten.

Doch wie stehen die Chancen, dass man noch in der laufenden Saison mehr zu diesen Schiffen erfährt? Auch darauf hatte Bungie keine konkrete Antwort gegeben, machte aber im Zuge von weiteren Fragen zumindest eine Andeutung:

„Es ist eine hellere, eine hoffnungsvollere Saison (Saison der Dämmerung)“, so Farnsworth. „Wenn man sich Shadowkeep anschaut, dann ist es ein dunkles und schreckliches, psychologisches Grauen. Auf vielen Wegen ist die Saison der Dämmerung, bereits im Namen, eine Reaktion darauf, was da passiert. Wenn Spieler Dinge für die Saison (der Dämmerung) in Bewegung setzen, dann ist es eine Geschichte rund um Tod und Auferstehung. Rund um Brüder, Tragödie und Erlösung“

Es sieht also nicht danach aus, als würde der düstere Story-Zweig rund um die Dunkelheit und die Pyramiden-Schiffe noch in der strahlenden Season 9 aufgegriffen werden – sondern wenn, dann frühstens in der Season 10.

Wie fandet ihr die Story rund um das Pyramiden-Schiff aus Shadowkeep? Hättet ihr euch bereits für die Season 9 eine Fortsetzung dieser Story-Line gewünscht? Oder findet ihr es abwechslungsreicher, dass es zunächst mit einer anderen Thematik weiter geht?