Destiny 2 hat jetzt eine Weltuntergangs-Uhr – Geht’s aufs Ende zu?

In Destiny 2 gibt es jetzt handfeste Beweise für die baldige Ankunft des ältesten Gegners der Hüter. Lest, was es wohl mit der mysteriösen Sternen-Karte und der Zukunft von Destiny auf sich hat.

Das haben die Spieler gefunden: In den Seraph-Bunkern der Season 10 befindet sich eine Karte unseres Sonnensystems. Darauf sind die meisten Planeten und einige ihrer Monde zu sehen – die Namen sind russisch, wie es sich für Kriegsgeist Rasputin gehört.

Am 7. April öffnete der finale Io-Bunker seine Pforten und die Hüter konnten ein interessantes Gespräch belauschen. Werft ihr dann einen Blick auf die Karte des Sonnensystems, seht ihr etwas Neues, etwas Bedrohliches näher kommen.



Uranus, Neptun und Pluto fehlen – dafür sieht man Eindringlinge

Die Spieler warten in Destiny seit 6 Jahren auf die Dunkelheit

Was kommt da auf uns zu? Die Destiny-Community ist sich einig, die Bedrohung am Rande des Sonnensystems ist die Dunkelheit, genauer die mysteriösen Pyramiden-Schiffe. Diese Konstrukte geben den Spielern seit Jahren Rätsel auf und waren zuletzt in Shadowkeep prominent im Fokus der Story.

Das jetzt eine ganze Flotte von ihnen aktiv näherrückt ist aufregend und bedrohlich zugleich. Den Spielern dürstet es danach, dass die vielen Erzählstränge endlich zusammenlaufen. Die Dunkelheit und die dreieckigen Schiffe sind dabei wie ein roter Faden. Dass wir jetzt einen Ingame-Beweis für die Ankunft der Pyraminden im Sonnensytsem haben, bestätigt auch die neue Cutscene.

Die Pyramiden-Schiffe geben den Spielern seit Jahren Rätsel auf

Darum ging es in der Cutscene: Betretet ihr erstmalig den Io-Bunker werdet ihr Zeuge wie Commander Zavala mit Rasputin eine Unterhaltung führt. Die KI zeigt Aufnahmen aus der weit entfernten Vergangenheit und seiner Unfähigkeit zu helfen. Dabei geht es also nicht um die direkte Bedrohung (den Absturz des Kabal-Mutterschiffs) der aktuellen Season, sondern um einen größeren und älteren Feind: die Pyramiden-Schiffe.

Ihre Schemen sind als Hologramme während des Gesprächs zu sehen. Zavala bietet dem gefährlichen Kriegsgeist an, in Zukunft zusammen gegen die Bedrohung vorzugehen.

Seht euch hier die besagte Szene auf Deutsch an:

So könnte die Zukunft von Destiny 2 aussehen: Bungie selbst teilte mit, dass uns bald etwas erwartet das „anders ist als alles, was wir in Destiny je gesehen haben“. Was wäre da passender als endlich den großen Feind auf uns loszulassen, der seit 6 Jahren im Dunklen lauert. Die Ankunft der Dunkelheit wurde zudem sehr gut in letzter Zeit vorbereitet.

Sowohl Calus als auch Osiris sollen beide am Rande des Sonnensystems mit den mysteriösen Pyramiden interagiert haben. Die Königin der Erwachten hat die Pyramiden-Flotte im Blick und wir haben erst vor wenigen Monaten ein abgestürztes Pyramiden-Schiff betreten.

Es wäre gut möglich, dass die Herbst-Erweiterung sich dann endlich dem großen Thema annimmt, dass mit immer größeren Schritten auf uns zukommt und unübersehbar seine Schatten vorauswirft. Zuvor könnte aber eine andere Bedrohung auf die Hüter warten und uns noch in Season 10 gegen einen besiegt geglaubten Feind antreten lassen.