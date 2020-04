Geleaktes Video zeigt, wie Destiny 2 weitergeht und Spieler kriegen Gänsehaut

Bei Destiny 2 haben Dataminer eine neue Cutscene entdeckt, die wohl zeigt, wie es für die Hüter bald weitergeht. Das Video sorgt bei vielen für Gänsehaut und Vorfreude.

Achtung – Spoiler! Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Was hat es mit dem Video auf sich? Am 22. April erschien das Update 2.8.1 für Destiny 2. Damit kamen nicht nur das Frühlings-Event Hüter-Spiele sowie die neue ultimative Schwierigkeitsstufe „Spitzenreiter“ für Dämmerung: Die Feuerprobe zu Destiny 2, sondern offenbar auch noch einige Neuigkeiten, die bislang noch nicht aktiv sind. Diese wurden jedoch von Dataminern bereits entdeckt und extrahiert.

Dazu zählt unter anderem eine neue Cutscene, die wohl noch in der laufenden Season 10 zu sehen sein dürfte. Diese zeigt offenbar, wie es bei Destiny 2 weitergeht und sorgt damit aktuell für Gänsehaut-Momente und Freude bei zahlreichen Hütern, wie auf Reddit in den Kommentaren zu lesen ist.

Beachtet dabei: Es handelt sich um Datamining-Funde, die bislang noch nicht offiziell bestätigt wurden. Da die Szene jedoch direkt aus den Spiel-Daten stammt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auch so ins Spiel kommt.

Eris ist sonst für düstere Stimmung in Destiny zuständig

Was zeigt die neue Cutscene? Das Video ist knapp 30 Sekunden lang und zeigt die Ankunft unseres Erzfeindes, der Dunkelheit, in unserem Sonnensystem – und zwar nicht irgendwo am äußeren Rand, sondern bereits bei Jupiter.

Die Cutscene fokussiert sich dabei auf den Planeten und zeigt, wie immer mehr seine Oberfläche durch die Sonne angestrahlt wird. Bis zum Schluss eine Silhouette eines Pyramidenschiffs der Dunkelheit aus dem schwarzen Schatten des Planeten hervortritt – begleitet von gruseliger Musik.

Doch schaut selbst:

Was bedeutet das für Destiny 2? Das bedeutet, dass wir einer Streitmacht der Dunkelheit, dem mysteriösen Erzfeind, der seit Destiny 1 bis zur Shadwokeep-Erweiterung stets im Hintergrund agiert hat, wohl bald gegenüber stehen werden – und das wohl früher, als so manch einer angenommen hat.

Viele spekulierten bisher, dass wir im Rahmen einer neuen großen Herbsterweiterung auf die Dunkelheit treffen könnten. Seit einiger Zeit gibt es jedoch Theorien, dass es bereits früher, nämlich schon in der kommenden Season 11 dazu kommt.

Dieser Clip, den man noch im Rahmen der laufenden Season 10 als eine Art Übergang zur nächsten Saison erwartet, stützt diese Theorie.

Bislang ist wenig über die Pyramidenschiffe bekannt

Kurzum: Die Dunkelheit wird wohl schon zum Ende der Season 10 vor unserer Haustür stehen. Ob es schon da zu ersten Konfrontationen kommt, ist aber bisher nicht klar, das lässt die Cutscene offen.

Spieler auf reddit feiern jedoch diesen neuen Fund. Dadurch kann die aktuell eher schlechte Stimmung etwas gehoben werden und macht vielen, trotz der bisher als mager kritisierten Saison der Würdigen, wieder Lust auf mehr. Zahlreiche Hüter freuen sich darauf, wenn es endlich gegen die Dunkelheit geht und es in Destiny 2 endlich spannender wird.

Das wurde ebenfalls neu entdeckt: Bereits zuvor fand der bekannte Dataminer Ginsor Hinweise auf eine Rückkehr der wohl berühmtesten legendären Schrotflinte aus Destiny 1 – Felwinters Lüge.

Felwinters Lüge galt lange beste Shotgun in Destiny 1

Nun hat man neben dem Ornament auch Daten gefunden, die zur Schrotflinte selbst gehören und somit ihre Rückkehr im Prinzip bestätigen. So wie es aussieht, wird diese über die Quest „Die Lüge“ (The Lie) bezogen, die es von Ana Bray auf dem Mars gibt.

Und mit Felwinters Lüge kommt sogar der einst übermächtige Perk Sardinenbüchse (Shot Package) zurück. Wie mächtig dieser allerdings in Destiny 2 ausfällt, ist bislang noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von dem Video? Macht das auch euch Lust auf mehr und sorgt für Gänsehaut? Freut ihr euch auf die Rückkehr von Felwinters Lüge?