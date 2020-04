Destiny 2 hat seit letzter Woche eine Art Weltuntergangs-Uhr. Diese erhielt nun ihr erstes Update und so wie es aussieht, kommt die große Gefahr schneller, als man bisher angenommen hat. Wann könnten wir endlich der Dunkelheit gegenüberstehen?

Was hat es mit dem Untergangs-Timer aus sich? In den Seraph-Bunkern aus Season 10 findet sich eine Karte, auf der unser Sonnensystem mit den meisten Planeten und einige ihrer Monde zu sehen ist. Auch sind dort Gebilde zu erkennen, die von vielen für die mysteriösen Pyramidenschiffe der Dunkelheit gehalten werden.

Die Dunkelheit ist übrigens der älteste Feind der Hüter und die wohl größte Bedrohung für die Welt von Destiny.

Anhand dieser Karte kann man ablesen, wo und wie viele Schiffe der Dunkelheit sich in Relation zur Erde und den anderen Planeten befinden.

Die Karte unseres Sonnensystems im Bunker

Die Karte fungiert dabei als eine Art Timer dafür, wann die Dunkelheit eintrifft. Spekuliert wurde dabei von vielen auf den Herbst als Zeitpunkt für eine mögliche Ankunft. Dann, so die Theorie, könnte die Dunkelheit mit einer großen neuen Erweiterung als neuer Haupt-Feind eingeführt werden und die Hüter an den Rand des Untergangs treiben.

Das ist jetzt neu: Offenbar gibt es bei der Karte ein wöchentliches Update, bei dem die Position der Dreieck-Schiffe auf den neuesten Stand gebracht wird. Nach dem kürzlichen Weekly Reset hatten aufmerksame Hüter schnell festgestellt, dass sich dort etwas getan hat.

Die Schiffe der Dunkelheit haben nun einen ordentlichen Satz gemacht und sind innerhalb von 7 Tagen unserem Sonnensystem schneller nähergekommen, als viele es in der vergangenen Woche noch vermutet hatten. Auch die Anzahl der Pyramidenschiffe, die von Rasputin getrackt werden, hat sich offenbar erhöht. Waren es vor dem Reset noch 2, sind es nun 8.

Das bedeutet diese Entwicklung für Destiny 2: Einige Fans und die Seite Forbes haben mithilfe der jüngsten Entwicklung Berechnungen durchgeführt und dabei folgendes festgestellt:

Man nahm an, dass die Schiffe sich um 1 Pixel pro Woche nähern würden. Tatsächlich waren es nun aber 10 bis 11. Es geht also offenbar deutlich schneller, als bisher von so manch einem vermutet.

Geht es in diesem Tempo weiter, werden die Schiffe in spätestens 10 Wochen den Orbit von Saturn und somit auch den Mond Titan erreichen – eine spielbare Welt in Destiny 2.

Die Ankunft der Dunkelheit auf Titan könnte dann am 23. Juni stattfinden – also bereits am Anfang der 2. Woche der kommenden Season 11 (Die laufende Season 10 endet am 16. Juni).

Damit dürften wir um einiges früher auf den Urfeind der Hüter treffen, als viele es bislang angenommen hatten.

Uhhhhh so doing some math here pic.twitter.com/jAk4vBDvJv — Paul Tassi (@PaulTassi) April 14, 2020

Zwar kann in dieser Zeit noch vieles passieren. Doch sollte es tatsächlich nach diesem Muster laufen, heißt es kurzum:

Es sieht nun danach aus, als werden die Hüter demnächst einer massiven Streitmacht der Dunkelheit gegenübertreten – und das möglicherweise noch vor Herbst (und hoffentlich im Rahmen von coolem, neuen Content). Es ist also mal wieder an der Zeit, so richtig um das Schicksal der Menschheit, des Reisenden und der Hüter zu bangen.

Übrigens, vor kurzem gab es einen Leak, der die Dunkelheit im Rahmen einer neuen Herbst-Erweiterung sieht: Destiny 2: Leak zur neuen Erweiterung aufgetaucht – Geht’s so in Jahr 4 weiter? Dieser wird jedoch von zahlreichen Spielen angezweifelt.

Wann kommen die Pyramidenschiffe an?

Das spricht noch für ein baldiges Aufeinandertreffen mit der Dunkelheit: Offiziell weiß man noch nicht wirklich viel zu Season 11. Doch Bungie teilte bereits vor einer ganzen Weile mit, dass sie etwas ganz besonderes werden soll. Dort soll uns etwas erwarten, das „anders ist als alles, was wir in Destiny je gesehen haben“.

Zudem wird in den Augen zahlreicher Fans die Ankunft der Dunkelheit in letzter Zeit bereits spürbar vorbereitet. Und auch die Entwickler merkten schon an, dass die Geschichte rund um die mysteriösen Pyramidenschiffe noch längst nicht zu Ende erzählt ist.

Da erscheint es so manch einem Hüter genau passend, dass man bald endlich auf den wohl größten Feind der Hüter trifft, der seit knapp 6 Jahren stets nur im Hintergrund agiert und erst mit der Shadowkeep-Erweiterung das erste Mal so richtig aus dem Schatten trat.

Was denkt ihr? Werden wir schon nächste Saison auf die Dunkelheit treffen? Oder doch erst in der Herbst-Erweiterung oder noch später? Übrigens, ein weiterer gefährlicher Feind aus Destiny 1 könnte bald seiner Rückkehr feiern: Sieht so aus, als kehrt bald eine große Bedrohung aus Destiny 1 zurück – SIVA