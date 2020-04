Ein neuer Leak behauptet, zu wissen, wie es mit Destiny 2 ab Herbst 2020 im vierten Jahr weitergeht und verrät mutmaßliche Details zur nächsten großen Erweiterung. Welche Inhalte könnten kommen? Und was ist überhaupt an der ganzen Sache dran?

Was hat es mit dem Leak zur nächsten Erweiterung auf sich? Aktuell weiß man noch nichts Offizielles darüber, wie es im Herbst 2020 weitergeht. Doch es spricht vieles dafür, dass für Destiny 2 dann sein 4. Jahr anbrechen wird.

Nun ist ein neuer Leak aufgetaucht, der angeblich zahlreiche Details zur Zukunft von Destiny 2 umfassen will. Dieser spricht von einer weiteren großen Erweiterung im Herbst 2020.

Woher kommen die Infos? Der Leak selbst stammt von der Diskussionsplattform 4chan, wurde aber von „jemandem“ dem bekannten Destiny-Streamer Sweatcicle zugespielt und von diesem dann auf Twitter gepostet.

Eris Morn

Seitdem ist der neue Leak in aller Munde und sorgt für allerlei Diskussionen in der Community.

Beachtet dabei: Die Infos sind nicht offiziell bestätigt und sollten deshalb mit einer gesunden Portion Vorsicht und Skepsis genommen werden. Zudem könnten euch einige potentielle Spoiler erwarten. Deshalb gilt – Weiterlesen auf eigene Gefahr.

Das verrät der Leak zu Jahr 4 von Destiny 2

Deshalb läuft Destiny 2 laut Leak gerade auf Sparflamme: Neben den neuen Inhalten geht der Leak gleich zu Beginn darauf ein, warum es bei Destiny 2 im Hinblick auf neuen Content gerade nur schleppend vorangeht und selbst der größte Streamer erstmal Pause einlegt.

Neuer Content aus Season 10 – Die Trials

So soll nur noch ein kleines Team an Destiny 2 arbeiten. Der Rest sei mit der kommenden großen Herbst-Erweiterung für Destiny 2 sowie mit Buniges neuer IP „Matter“ beschäftigt, so der Leak.

Das sagt der Leak zur nächsten Erweiterung: Diese große Herbst-Erweiterung heißt laut Leak „The Collapse“ (der Zusammenbruch) und soll vom Umfang her der Forsaken-Erweiterung aus dem Jahr 2018 gleichen.

Sie soll bereits seit einiger Zeit (seit circa 2 Jahren) in Arbeit sein und war eigentlich mal als Teil von Destiny 3 geplant. Auf halbem Wege soll man dann aber den Plan geändert haben und das Ganze wird nun als neues Addon für Destiny 2 herausgebracht.

Eine offizielle Enthüllung soll laut Leak übrigens im Juni 2020 erfolgen.

Die Schiffe der Dunkelheit

Diese Inhalte sollen laut Leak kommen: Mutmaßliche Details gab es unter anderem zu neuen Inhalten wie Feinden, Aktivitäten oder Subklassen. Das sind die wichtigsten:

Die Story soll sich um die Ankunft der mysteriösen Pyramidenschiffe drehen und als Überleitung zu Destiny 3 dienen.

Kabal-Imperator Calus, die Königin der Erwachten Mara Sov sowie Eris Morn aus der Shadowkeep-Erweiterung sollen allesamt eine wichtige Rolle bei „The Collapse“ spielen.

Endlich soll die Dunkelheit der direkte Haupt-Feind der Hüter sein – etwas, worauf viele bereits seit 6 Jahren warten.

Ein interessanter Charakter (wohl der Anführer) soll dabei eine mysteriöse Frau mit geisterhaftem Erscheinungsbild sein – The Winnower. Sie soll Ähnlichkeit mit der markanten Statue im Inneren des Pyramidenschiffs auf dem Mond haben.

Concept Art der Dunkelheit – Die großen Statuen findet man auch im Schiff auf dem Mond

Dabei soll eine komplett neue Feind-Rasse eingeführt werden – The Veil (wie bereits von AnonTheNine mal geleakt).

Dabei soll es sich um eine Art Astro-Dämonen mit Erd-Golem-artigen Aussehen handeln – die wahren Diener der Dunkelheit. Sie sollen mehr Truppen als alle anderen Rassen zusammen besitzen und drastischen Einfluss auf ihre Umgebung und die Fähigkeiten der Hüter haben.

So sollen sie unter anderem Licht-basierte Fähigkeiten unterdrücken oder die Gravitation in ihrer unmittelbaren Nähe komplett aufheben können (laut Leak von AnonTheNine).

Der Fokus der neuen Erweiterung soll auf zwei neuen Schauplätzen liegen: Europa, ein Jupiter-Mond, sowie Finality, eine gewaltige Stadt im Inneren von Winnowers Haupt-Pyramide. Diese war bereits in Concept Art zu Destiny 2 zu sehen.

Concept Art von Europa

Zudem sollen damit neue Dunkelheit-Fähigkeiten der Hüter ins Spiel kommen. Jede Hüter-Klasse soll dabei neue Darkness-Sub-Klassen erhalten (also nicht länger ausschließlich das Licht nutzen können).

Die „Collapse“-Erweiterung soll einen neuen Raid in Spiel bringen, der tief in dem Gebiet der Winnower, im Herzen der Finality-Stadt, spielt. Dort soll man dann die physische Form der Dunkelheit zerstören.

Auch neue Strikes sollen mit der nächsten Erweiterung Einzug ins Spiel halten.

Was ist dran an dem neuen Leak?

Was ist nun dran an dem neuen Leak? Genau darüber wird nun fleißig in der Community diskutiert, der Leak war in den letzten Tagen ein großes Thema – ob nun auf Reddit, auf YouTube oder in den sozialen Medien. Die Meinungen gehen dabei teils weit auseinander.

Die Dunkelheit kommt

Das spricht für den Leak: Zum einen sieht es jetzt in Season 10 bereits danach aus, als wenn wir es in absehbarer Zeit mit der Flotte der Pyramidenschiffe und der Dunkelheit zu tun bekommen werden.

Zum anderen decken sich zahlreiche Details des neuen Leaks mit Dingen, die man bereits in anderen Leaks von AnonTheNine gehört hat – wenn auch damals zu Destiny 3. Dieser Leaker ist zwar nicht mehr aktiv, doch hatte seinerzeit sehr vieles zu Destiny 2: Forsaken und der Zeit danach richtig vorhergesagt.

Auch die Infos bezüglich des Sparflammen-Betriebs klingen alles andere als abwegig.

Insgesamt ergibt das Ganze deshalb für so manch einen Hüter zumindest ein plausibles Gesamtbild, das zur aktuellen Situation und den bisherigen Gerüchten passt. Auch Sweatcicle selbst meint dazu in seinem Tweet: „Klingt plausibel. Wenn wahr, hört sich das ziemlich gut an.“

Take it for what you will, but someone sent me a “leak” from a 4Chan post about upcoming fall content



Seems plausable, if true, sounds pretty dope pic.twitter.com/UIdLZCGN4C — Sweat (@Sweatcicle) April 13, 2020

Das spricht dagegen: Zum einen ist es die ursprüngliche Quelle. Denn diese ist anonym und stammt zudem von der Plattform 4chan. Diese gilt wiederum selbst nicht unbedingt als die vertrauenswürdigste Plattform für eine Quelle, wo des Öfteren viel Quatsch gepostet wird. Alleine deshalb halten viele diesen neuen Leak für Unsinn.

Zum anderen stammen im Prinzip bis auf das Reveal-Datum und den Raid so gut wie alle vermeintlichen Infos aus anderen Leaks. Wirklich neue Substanz liefert das Ganze also nicht und könnte einfach aufgrund der näher kommenden Dunkelheit nochmal aufgegriffen worden sein, so einige Spieler.

Zudem hat sich beispielsweise der wohl berühmteste Dataminer (und Leaker) von Destiny 2, Ginsor, bereits zu diesem Leak geäußert und antwortete auf den Tweet von Sweatcicle mit einem trockenen „Nein“. Er wüsste es zwar selber nicht genau, aber auf ihn mache der Leak nicht den Eindruck, als sei er „legit“.

Das einzige Bild von Matter, der neuen IP von Bungie

Generell bezweifeln viele, dass Bungie ein Projekt von solcher Größe alleine stemmen könnte – und das auch noch neben einer neuen IP.

Die Community sieht das alles also bisher gespalten und es bleibt spannend zu sehen, ob sich der Leak letztendlich bewahrheitet. Und Bungie selbst hat bisher nicht wirklich verraten, wie es mit Destiny 2 weitergeht. Nur, dass man erstmal weiterhin auf das saisonale Content-Modell setzen will, ist bekannt. Doch spätestens im Juni werden wir es wohl wissen. Dann soll „The Collapse“ laut Leak offiziell enthüllt werden.

Kurzum: Ob das Jahr 4 von Destiny 2 tatsächlich so aussehen wird, kann man aktuell nicht wirklich sagen. Möglich und plausibel wäre es durchaus, wird aber auch von vielen (der gefühlten Mehrheit) angezweifelt. Im Juni wird sich erstmals zeigen können, ob der Leak das hält, was er verspricht.

Was denkt ihr? Ist an dem Leak etwas dran oder haltet ihr das Ganze für Quatsch? Würdet ihr euch darüber freuen, wenn Destiny 2 im Herbst so weitergehen würde?