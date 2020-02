Destiny 2 ändert Richtung: Weniger Events, mehr Welt

Bei Destiny 2 gibt eine Ansage von Luke Smith. Der sagt, man musste was ändern und muss wieder was ändern. Die Season 2 wie sie in Jahr 2 kamen, waren nicht mehr zu halten. Doch die neuen Seasons, wie sie jetzt waren, will Bungie ebenfalls ändern. Es soll jetzt mehr Zeit in bleibende Aktivitäten gesteckt werden, die Welt soll sich entwickeln.

Das war die Umstellung vor 2019: Der Chef von Destiny 2, Luke Smith, hat in einem Blogpost erklärt, warum es 2019 mit Destiny 2 nicht so weitergehen konnte, wie im Jahr zuvor, und wie Bungie die Richtung von Destiny 2 im Jahr 4 verändern wird.

In der Saison 2018/2019 (Jahr 2) erschienen für Destiny 2 im Annual Pass drei Seasons ähnlich wie die DLCs vorher mit großen Aktivitäten:

die Schmieden kamen neu

Gambit Prime erschien als große Aktivität für Destiny 2

und öffnete die Menagiere in der Saison der Opulenz (Season 7).

Diese Programm konnte Bungie nur mit der Hilfe der Partner-Studios stemmen, die ihnen Activision beigestellt hatte, um Inhalte zu liefern. Jetzt, wo Bungie alleine ist, war so ein Programm nicht mehr drin.

Das war der Annual Pass für Forsaken. Das Tempo konnte Bungie ohne Activision nicht mehr halten.

Im Jahr 3 setzte Destiny auf zeitlich limitierte Inhalte – FOMO

Für 2019/2020, das Jahr 3, musste Bungie einen „neuen Weg“ finden, um voran zu gehen.

Luke Smith betont, dass es wichtig sei, die Kreativität und die „Work/Life“-Balance der Mitarbeiter zu schützen, denn ohne die gäbe es kein Destiny 2.

Daher hat man sich für Jahr 3, als Bungie alleine arbeitete, dazu entschlossen auf zeitlich limitierte Inhalte zu setzen. Das gab Luke Smith im August 2019 bekannt.

Destiny 2 sollte zu einem Spiel werden, „in dem Dinge passieren.“ Damit sollte verhindert werden, dass Destiny 2 statisch wirkt und auf der Stelle tritt. Indem man den Content nur temporär im Spiel lässt, wollte man zudem verhindern, dass Destiny 2 „immer weiter wächst“, denn das sei nicht der Plan.

Bungie wollte eine dynamisch, sich stetig weiterentwickelnde Welt.

Allerdings hieß das auch, dass Inhalte in Destiny nun zeitlich limitiert sein würden: Wer nicht dranbleibt, würde sie verpassen. Man spricht im Englischen von FOMO“ (Fear of Missing Out). Der Druck ist da, jede Aktivität sofort anzugehen, aus Angst sie zu verpassen. Destiny wurde zu einem Spiel, das von zeitlich begrenzten Events angetrieben wird.

Der aktuelle Zeitplan für die Season 9.

Das funktioniert bei den Seasons: Smith sieht 3 Dinge, die gut funktionieren:

Die Story greift jetzt ineinander

Grade Season 9 findet er gelungen, das war „der beste Winter-Content“, den man je in Destiny hatte. Smith lobt vor allem Elemente mit Saint-14. Das Team hätte sich über die Reaktionen gefreut

der Battle Pass funktioniert. Es sei gut, den relativ simpel aufzuleveln. Allerdings müsse man noch bessere Wege finden, wie EXP verteilt wird

Der Star von Jahr 3, wenn es nach Luke Smith geht.

Das funktioniert nicht:

Die Welt entwickelt sich nicht – dabei ist das die große Vision in der neuen Ära von Destiny 2

Der Aspekt des „FOMO“ (Furcht, etwas zu verpassen) ist zu groß – die Spieler müssen neue Inhalte in Destiny 2 spielen, denn sonst sind sie weg. Vieles, was neu kommt, ist nur für eine bestimmte Zeit relevant und verschwindet danach wieder.

PvP und bleibende Aktivität stehen wohl 2020 im Fokus von Destiny 2

Das will man nun ändern: Bungie will im nächsten Jahr mehr Zeit in die „Kern-Aktivitäten“ des Spiels stecken, das sind die Elemente, die Bestand haben und länger im Spiel bleiben.

Es sind Sachen, die öfter gespielt werden und die man gemeinsam mit Spielern angeht:

Der Schmelztiegel sei etwa sowas, weil dort die menschliche Komponente für viel Wiederspielwert sorgt.

Auch die PvE-Aktivität Feuerprobe erwähnt Smith lobend.

Wenn Bungie fortan Quest-Lines entwirft, wie die mit Saint-14, sollen sie so gestaltet sein, dass sie bis zur nächsten Erweiterung relevant bleiben. Dazu sollen „Public Spaces“ eine wichtigere Rolle einnehmen, die Orte, an denen mehrere Spieler zusammenkommen.

Wovon Bungie nun weniger machen will, sind augenscheinlich Quests-/Kampagnen-Inhalte, weil man die in der Regel nur einmal spielt. Auch saisonale Aktivitäten wie die Sonnenuhr würden im Moment viele Ressourcen verschlingen, wären aber schnell irrelevant.

Von diesen saisonalen Aktivitäten soll es offenbar künftig weniger geben.

Die Sonnenuhr sieht Bungie wird wohl kritisch. Viel Arbeit, wenig Wiederspielbarkeit.

Destiny 2 im Rausch der Mängel

Das steckt dahinter: Genau das, was die Lösung für Destiny 2 sein sollte, wird jetzt offenbar als Problem gesehen:

vorher war die Welt zu statisch

jetzt ist die Welt zu unbeständig und Hüter verpassen zu viel, wenn sie mal 3 Monate nicht spielen

Bungie sucht offenbar auch 6 Jahre nach Release des Teil 1 noch die richtige Formel, wie man Destiny weiterentwickelt. Das ist legitim, es ist eine schwierige Aufgabe.

Das eigentliche Problem liegt woanders: Smith erklärt im Blogpost, warum Bungie nur beschränkte Mittel hat, um Inhalte für Destiny 2 zu entwerfen.

Dabei betrachtet er ausschließlich „Live-Updates“, die Seasons. Er erwähnt mit keinem Wort andere Aktivitäten, denen Bungie als Studio nachgeht: wie weitere Spiele, Erweiterungen für Destiny 2 oder ein Destiny 3.

Das lässt diese Diskussion immer schwierig erscheinen. Denn Bungie ist eigentlich ein 600-Mann-Studio und Destiny 2 sollte von einer „sich ständig erweiterten Welt leben.“

Die Erwartungshaltung der Spieler ist: Die haben da ein Riesen-Studio, die sollen die Sperren lösen und uns richtig mit Content überschütten, so wie sie es versprochen haben.

So hieß es im Juli 2017, vorm Release von Destiny 2: Das Spiel werde eine „robuste Pipeline an neuen Inhalten aufrechterhalten.“ Man wollte den „Hunger auf neue Spielinhalte stillen.“

Das wären Sätze von Activision, von denen Bungie heute wieder weit weg ist.

Luke Smith erklärt, was geht und was nicht geht.

Es ist letztlich immer die Rede davon, wie man die augenscheinlich sehr wenigen Kräfte optimal nutzen kann. Dadurch wirkt Destiny wie eine Mangelwirtschaft. Wollen Spieler Verbesserungen in Bereich A, müssen sie auf Verbesserungen im Bereich B verzichten.

Bungie pendelt zwischen Extremen: In den letzten Monaten war der „kurzzeitige Content“, wie etwa das Rätsel um das Labyrinth sicher dominant, das gab Destiny 2 einen Schub. So richtig nachhaltig waren die Änderungen aber nicht.

Wenn Destiny 2 jetzt auf nachhaltige Verbesserungen setzt und vom „Event-Charakter“ des Spiels weggeht, hat man vielleicht hier wieder Vorteile, aber es entstehen neue Lücken.

Erstmal sollen die Trials zurückkehren.

Wie sich Jahr 4 in Destiny 2 anfühlen wird, wird stark davon abhängen, was Bungie für als Release für Herbst 2020 plant:

Kommt eine 3. Erweiterung zu Destiny?

Wie groß wird sie? So groß wie Forsaken, eine Nummer kleiner, so groß wie Shadowkeep oder was anderes?

Welche neuen Ideen hat Bungie für Destiny 2?

Kann Bungie einen Stimmungsaufschwung erreichen?

Die Seasons im Jahr 4 scheinen im Moment noch weit weg zu sein. Erstmal kommen die Trials wieder ins Spiel. Es sieht ja so aus, als würde Bungie mindestens für ein weiteres Jahr an Destiny 2 festhalten und Destiny 3 noch nicht 2020 veröffentlichen.