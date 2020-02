So perfekt inszeniert Destiny 2 die Trials: Jeder soll sehen, wer gewonnen hat

Destiny 2 bringt mit den Trials of Osiris seine wahrscheinlich wichtigste PvP-Aktivität zurück. Unser Autor Schuhmann schaut auf die Inszenierung der Ankündigung: Es ist schon erstaunlich, wie gut Bungie das immer hinbekommt.

Ich liebe die ViDocs von Bungie. Auf den ersten Blick sieht es immer so aus, als wollen sie nur Informationen vermitteln. Bei genauerem Hinsehen sind diese Videos aber herausragend inszeniert und komponiert.

Man nutzt das Personal von Bungie wie in Art TV-Serie für bestimmte Funktionen und um Emotionen zu transportieren.

Alle Ruhe, der Chef spricht.

Am Anfang war Luke Smith

So beginnt das Video: Das neue Video zu „Trials kommen zurück“ beginnt mit dem Yoda von Destiny, mit Luke Smith.

Zu Beginn des Videos hört man nur seine Stimme, während das Bild noch schwarz ist. Ein Schriftzug verrät: Das Interview wurde schon im August 2019 aufgezeichnet.

Smith, der „bärtige Nerd von nebenan“, erzählt über eine Minute lang, dass er damals, bei Destiny 1, schon vor seinen Freunden wusste, dass die Trials kommen würden. Er verriet es ihn zwar nicht, bestand aber darauf, mit seinen 2 Kumpels ständig 3er-PvP zu spielen.

Später sagt er: Das wurde „unser Ding“, jeden Freitag. Es sei schwitzig gewesen, es sei stressig gewesen es ging um viel.

Smith sagt: „Jetzt, im Moment, jetzt vermissen wir das. Ich weiß, es fehlt uns. Ich WEISS, es fehlt uns. Wir werden das in Ordnung bringen.“

Das ist die Funktion dieses Abschnitts: Smith hat den Job, die Trials in ihrer emotionalen Auswirkung widerzuspiegeln: Was hängt da für den einzelnen Spieler dran? Welche tollen Erinnerungen verbinden Spieler mit den Trials? Er betont, dass es nicht nur ein „Ein-Mann-Ding“ ist, sondern das, was ihn und seine Kumpels zusammengeschweißt hat.

Solche Aktivitäten wie die Trials sind der soziale Klebstoff, aus dem Destiny seinen Zauber bezieht. Das hatte Smith schon 2015 als Kern von Destiny ausgemacht.

5 Jahre später, im Jahr 2020, ist Smith mittlerweile eine zentrale Figur des Mythos „Destiny“. Seine Anwesenheit im Trailer von Osiris signalisiert: Das ist wichtig. Wir nehmen das ernst.

Gleichzeitig ist Luke Smith auch der „bärtige Nerd“ von nebenan und vertritt, obwohl er der Chef ist, immer auch den „Hardcore“-Spieler, der mit Ehrgeiz zockt und Gaming „wirklich“ versteht. Immerhin stammen von ihm einige der besten Momente in Destiny. Wobei er gleichzeitig auch sein Gesicht für die Tiefpunkte von Destiny hinhalten musste, was ihn zu einer umstrittenen Figur macht.

Mit diesem Bild lockt uns Destiny 2 früh

Bungie zeigt Skins und Begeisterung

Das ist der Mittelteil: Der Mittelteil des Videos wird vor allem von Skins bestimmt. Immer wieder sieht man die legendären Osiris-Skins mit dem Ägypten-Look.

Sprecher und Gesichter wechseln ab. Die meiste Arbeit übernimmt Destiny-2-Oberschurke Lars Bakken, der „Creative Lead“ und langzeitige PvP-Chef.

Im Januar 2016 hatte Bakken es mal geschafft, eigenhändig das PvP von Destiny 2 zu killen – was ziemlich cool war.

Lars Bakken hat mal die Trials alleine gekillt.

Viel dreht sich in dem Abschnitt um die Tester von Bungie, die Trials bereits spielen. Die Bilder zeigen, wie viel Spaß der Modus macht und wie aufregend die Action ist.

In diesem Abschnitt fallen die Mitarbeiter in den typischen „Bungie-Awesome“-Ton:

Trials seien was, das „wirklich schwer ist“, und in dem man „ehrlich gut sein muss“, heißt es

Die Entwickler betonen, wie wichtig Trials für Destiny 2 sind und dass sie das wissen: „Wir müssen das genau richtig hinkriegen.“

Das leistet der Mittelteil: Hier wird vor allem Hype erzeugt.

Bungie betont, wie toll das Feature ist, wie viel Zeit man da reingesteckt hat, wie viel Spaß es macht.

Wenn du gut bist, wird das jeder sehen

Das ist das Ende: Gegen Minute 2:50 beginnt der finale Part. Hier stellt Lars Bakken die Maps vor, auf denen gespielt wird:

Cauldron

Exodus Blue

Anomaly

Und auch einige der besten Belohnungen aus Destiny 1 kommen zurück.

Bakken sagt: „Wenn Spieler makellos spielen, gibt es Rüstung und Waffen, die leuchten. Wenn du jemanden im Turm siehst, der das trägt, wird jeder wissen, dass sie in dieser Wochen makellos in den Trials waren.“

Das leistet der Endteil: Der spielt klar mit dem Ego der Spieler und stellt hier eine tolle Belohnung in Aussicht.

Video zu Trials besteht zu 98% aus Emotionen, fast keine Infos

Das ist das Spannende im Video: Das Interessante ist, dass bis auf einen kurzen Abschnitt um 3 Minuten, wenn Bakken kurz Maps und Belohnungen vorstellt, überhaupt keine Informationen vermittelt werden.

Trials müssen nicht erklärt werden, es müssen keine Neuerungen beschrieben werden, sondern es reicht, die Botschaft rein emotional zu vermitteln.

Der „Rising Star“ von Bungie ist kurz zu sehen

Was fällt noch auf? Interessant ist, wie Bungie das Personal auswählt. Während die meiste Zeit mit Luke Smith und Lars Bakken zwei etablierte Köpfe sprechen, die Spieler schon lange kennen, ist am Ende kurz Bonnie Burton zu sehen. Die darf sagen, es kommt eine „PvP-Spitzenaktivität“ zurück.

Burton ist eine der interessanten Figuren bei Bungie, die man noch nicht gesehen hat. Sie war mit 12 Jahren die erste Profi-Gamerin in Major League Gaming. Sie hat damals Halo gespielt.

Später hat Burton dann studiert, ist zu Bungie gekommen und dort in kurzer Zeit aufgestiegen. Sie war dort Test Lead für die Live Updates und ist jetzt Producer für saisonale Updates und Events.

Burton wurde von Forbes zu den „30 under 30“ bei Games gewählt. Die könnten wir noch einigen Videos zu Destiny 2 sehen.

Ich werd mich auf die nächsten ViDocs freuen. Egal, was Bungie ankündigt – allein das Wie ist schon immer einen Blick wert.