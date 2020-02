Wir wissen jetzt, wie es um die Zukunft von Destiny 2 steht und wir wohl noch etwas länger auf den Nachfolger warten müssen. Zudem hat sich Bungie zu weiteren Änderungen in der nächsten Zeit ausgesprochen.

Kein Destiny in 2020? Wer sich Destiny 3 als Starttitel für die Playstation 5 gewünscht hat, muss jetzt stark sein. Die nächste Sony-Konsole soll zum Ende dieses Jahres erscheinen. Aber der nächste große Schritt im Destiny-Universum wird wohl definitiv nicht mehr 2020 stattfinden.

Woher stammen die Infos? Die Informationen, auf die wir uns hier berufen, stammen direkt von Bungie – sogar von oberster Stelle. Luke Smith, der Franchise-Direktor und „Nerd von nebenan“, hat sich in einem langen Schreiben an die Spieler gewandt.

Wie im vergangenen Director’s Cut spricht er sehr persönlich über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Destiny-Universums. Er macht dabei klar, dass Destiny 2 noch ein Jahr 4 erleben wird. Seit dem Herbst 2019 und Shadowkeep befinden wir uns im dritten Jahr von Destiny 2.

Luke Smith hat sich vom kleinen Schreiberling bis zum Destiny-Chef gearbeitet

Das ist der Fokus für Destiny 2: Aktuell setzt Destiny 2 auf ein sogenanntes Season-Modell. Etwa alle drei Monate erscheint eine neue Season. Im März steht den Spielern Season 10, die Saison der Würdigen, ins Haus.

Die Seasons liefern unter anderem neue Aktivitäten, Loot und einen Season-Pass. Diese Inhalte passen alle thematisch zu einer übergeordneten Story. Dabei sollen die Seasons ineinandergreifen und sich gegenseitig vorbereiten und auf ein größeres Ziel hinauslaufen.

Dann fangen wir an, darüber zu reden, worauf wir die Saisons in Jahr 4 richten. Luke Smith im Director’s Cut

Die diesjährige Version der Saisons hat zu viel von dieser „Angst, etwas zu verpassen“, so Smith. Bungie wolle ihre (irgendwo begrenzte) Power nicht mehr in Aktivitäten stecken, die schon nach kurzer Zeit verschwinden.

Dennoch kann Destiny 2 nicht endlos wachsen, sei es aus technischen oder kreativen Gründen. Doch mit dem besseren Verständnis von den Seasons und dem Spieler-Feedback kann man jetzt gezielter an langlebigen Inhalten arbeiten.

Nur ein Viertel unserer Leser findet’s gut, wie Destiny 2 gerade neue Inhalte erhält

So steht es um eine große Erweiterung: Die Seasons können einen Teil der Frische und Langlebigkeit von Destiny 2 stemmen. Aber die größten und gravierenden Änderungen kamen immer von den großen Herbst-Erweiterungen wie Shadowkeep oder Forsaken.

Ob es diesen Herbst eine neue Erweiterung geben wird, sagt Smith nicht explizit. Aber erwähnt, die Erweiterungen seien ein weiterer Weg „fundamentale Änderungen am Spiel und seinen Systemen vorzunehmen“. Es kann also davon ausgegangen werden, dass wir uns in Destiny 2 in Zukunft über eine weitere Erweiterung freuen dürfen.

Forsaken bracht das angeschlagene Destiny 2 auf einen neuen Kurs

Weitere Infos aus dem Director’s Cut

In seinem Director’s Cut ging Luke Smith noch auf einige weitere Thematiken in der nahen und etwas entfernteren Zukunft ein.

Das sagt er zu Gruppenkämpfen und Faction-Rallys: Die Gruppenkämpfe sollen nicht zurückkehren. Die Aktivität kam nicht gut an und passe auch aktuell nicht zu Destiny 2. Die beliebtesten Waffen und Ausrüstungen werden in Season 10 aber in legendären Engrammen ihr Comeback feiern.

Das passiert mit Glanz-Engrammen: Ab Season 10 werdet ihr keine Glanz-Engramme mehr bei Tess kaufen können. Bungie möchte, dass ihr sofort wisst, wofür ihr euer Geld ausgebt und nicht auf einen Zufalls-Drop hoffen müsst.

Die Glanz-Engramme werden aber beispielsweise als Belohnung Season-Pass (freie Schiene) zu finden sein.

Tess und ihr Everversum sind immer wieder ein Streitthema

Neuer Einstieg für New Light soll kommen: Man möchte in Zukunft den Hütern ihren Einstieg mit Destiny 2: New Light einfacher machen. Das Starterlebnis soll sich dann runder anfühlen.

Das Quest-Log wird überarbeitet: In Season 10 wird die Übersicht von eurem Quest-Menü übersichtlicher. Eine Kategorisierung soll für mehr Ordnung sorgen:

Exotische Quests bekommen eine eigene Einteilung

Saisonale Quests bekommen auch eine separate Einteilung

Quests aus älteren Inhalten (beispielsweise Forsaken) sollen gesondert kategorisiert werden

Was haltet ihr davon, dass Destiny 2 ein Jahr 4 spendiert bekommt? Hattet ihr euch schon auf Destiny 3 als Starttitel für die Playstation 5 gefreut? Was wir noch zur nahen Zukunft von Destiny und Season 10 wissen, lest ihr hier: