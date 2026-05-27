Community News
0

Glückspilz findet haufenweise Boxen für Warhammer 40.000, sind so günstig, dass er sich schämt

Benedict Benedict Grothaus Lesezeit 2 Minuten
Warhammer 40k seltene boxen schnäppchen titel

Warhammer gilt als teures Hobby. Entsprechend groß ist die Freude bei vielen Fans, wenn sie ein Schnäppchen schießen können – bei Flohmärkten, Privatverkäufen oder sonst wo. Manchmal sind die aber so günstig, dass sich die Käufer fast fühlen, als hätten sie die Verkäufer abgezockt, vor allem bei Raritäten.

Warhammer
Warhammer

Ein Nutzer zeigt seinen Fund auf Reddit. Auf Facebook sei er auf ein Angebot von gleich sechs teilweise uralten Warhammer-Boxen gestoßen:

Viele dieser Sets werden heute nicht mehr hergestellt, oder zumindest nicht mehr in genau dieser Form. Entsprechend fluktuiert der Preis. Alleine die Festung der Erlösung kommt auf einen Wert zwischen 265 und etwa 400 Euro nach schneller Recherche auf Verkaufsplattformen wie Miniset.net oder tabletop-verkauf.de.

Insgesamt dürfte sich der aktuelle Marktpreis auf über 700 Euro belaufen. Der Reddit-Nutzer hat dafür gerade einmal 200 US-Dollar, also etwa 171 Euro gezahlt: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon voll verstanden habe, was das alles wert ist, aber ich bin definitiv auf Gold gestoßen.“

Video starten
Warhammer: The old World zeigt, wie das Gameplay zurück zu den Wurzeln geht

Community postet neidische Memes, meint aber: Er muss sich nicht schlecht fühlen

Wie schon damals, als jemand von seiner Oma super-seltene, alte Warhammer-Figuren geschenkt bekommen hat, taucht auch hier das etwas angefressene Meme mit der Caption: „Fick dich. Ich freue mich nicht für dich. Gib mir das.“ auf – natürlich nur in wohlgemeinter Frotzelei, aber sicherlich durchaus mit etwas Neid. Solche Funde sind selten.

Auf die Frage hin, ob sich der Glückspilz für sein Schnäppchen schämen müsse, sind sich aber alle einig: die Verkäufer hätten einen Preis angesetzt, der Nutzer habe ihn gezahlt. Alle sind glücklich damit, auch wenn sicherlich mehr hätte drin sein können.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Glückspilz zahlt 22 Euro für eine alte Figur, weil sie cool aussah – Community von Warhammer 40.000 verrät neidvoll: Das ist ein wertvoller Schatz
von Nico Scheibel
Glückspilz zahlt 22 Euro für eine alte Figur, weil sie cool aussah – Community von Warhammer 40.000 verrät neidvoll: Das ist ein wertvoller Schatz
Mehr zum Thema
Nutzer findet Warhammer-Figuren in einem „zu verschenken“-Haufen, Community klärt auf: Die sind wohl 500 Euro wert
von Benedict Grothaus
Nutzer findet Warhammer-Figuren in einem „zu verschenken“-Haufen, Community klärt auf: Die sind wohl 500 Euro wert
Mehr zum Thema
Spieler „trocknet“ seine Warhammer-Figur bei 287 Grad, endet genau so, wie ihr denkt
von Benedict Grothaus
Spieler „trocknet“ seine Warhammer-Figur bei 287 Grad, endet genau so, wie ihr denkt

Besonders gut kommt dabei an, dass der Thread-Ersteller sich die Sets offenbar nicht zum Sammeln, sondern zum Benutzen gekauft hat. Er habe sie quasi „gerettet“, kein Grund für Reue.

Habt ihr auch schon so ein Schnäppchen gefunden oder kennt jemanden mit so viel Glück? Schreibt gerne einen Kommentar!

Schnäppchen wie diese dürften der Traum vieler Warhammer-Fans sein, da das Hobby durchaus viel Geld verschlingen kann. Allein eine Armee kostet mehrere Hundert Euro, dazu kommen Farbe und Pinsel. Aber es gibt Spar-Tipps: Mit diesen 3 Optionen könnt ihr Warhammer ausprobieren, ohne eure Niere verkaufen zu müssen

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
0
Sag uns Deine Meinungx