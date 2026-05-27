Glückspilz findet haufenweise Boxen für Warhammer 40.000, sind so günstig, dass er sich schämt

Warhammer gilt als teures Hobby. Entsprechend groß ist die Freude bei vielen Fans, wenn sie ein Schnäppchen schießen können – bei Flohmärkten, Privatverkäufen oder sonst wo. Manchmal sind die aber so günstig, dass sich die Käufer fast fühlen, als hätten sie die Verkäufer abgezockt, vor allem bei Raritäten.

Ein Nutzer zeigt seinen Fund auf Reddit. Auf Facebook sei er auf ein Angebot von gleich sechs teilweise uralten Warhammer-Boxen gestoßen:

einen Mk.III Immolator der Adepta Sororitas (in alter Ausführung)

eine Streitmacht des Sternenreichs der T’au (damals noch Tau) in der Box, die 2001 erschienen ist

10 Gargoyles der Tyraniden

und 3 Terrain-Sets: eine Festung der Erlösung, eine Tempestus-Artilleriestation sowie ein Befestigtes Rittergut aus der Zeit von Warhammer Fantasy, als es The Old World noch nicht gab

Viele dieser Sets werden heute nicht mehr hergestellt, oder zumindest nicht mehr in genau dieser Form. Entsprechend fluktuiert der Preis. Alleine die Festung der Erlösung kommt auf einen Wert zwischen 265 und etwa 400 Euro nach schneller Recherche auf Verkaufsplattformen wie Miniset.net oder tabletop-verkauf.de.

Insgesamt dürfte sich der aktuelle Marktpreis auf über 700 Euro belaufen. Der Reddit-Nutzer hat dafür gerade einmal 200 US-Dollar, also etwa 171 Euro gezahlt: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon voll verstanden habe, was das alles wert ist, aber ich bin definitiv auf Gold gestoßen.“

Video starten Warhammer: The old World zeigt, wie das Gameplay zurück zu den Wurzeln geht Autoplay

Community postet neidische Memes, meint aber: Er muss sich nicht schlecht fühlen

Wie schon damals, als jemand von seiner Oma super-seltene, alte Warhammer-Figuren geschenkt bekommen hat, taucht auch hier das etwas angefressene Meme mit der Caption: „Fick dich. Ich freue mich nicht für dich. Gib mir das.“ auf – natürlich nur in wohlgemeinter Frotzelei, aber sicherlich durchaus mit etwas Neid. Solche Funde sind selten.

Auf die Frage hin, ob sich der Glückspilz für sein Schnäppchen schämen müsse, sind sich aber alle einig: die Verkäufer hätten einen Preis angesetzt, der Nutzer habe ihn gezahlt. Alle sind glücklich damit, auch wenn sicherlich mehr hätte drin sein können.

Besonders gut kommt dabei an, dass der Thread-Ersteller sich die Sets offenbar nicht zum Sammeln, sondern zum Benutzen gekauft hat. Er habe sie quasi „gerettet“, kein Grund für Reue.

Habt ihr auch schon so ein Schnäppchen gefunden oder kennt jemanden mit so viel Glück? Schreibt gerne einen Kommentar!

Schnäppchen wie diese dürften der Traum vieler Warhammer-Fans sein, da das Hobby durchaus viel Geld verschlingen kann. Allein eine Armee kostet mehrere Hundert Euro, dazu kommen Farbe und Pinsel. Aber es gibt Spar-Tipps: Mit diesen 3 Optionen könnt ihr Warhammer ausprobieren, ohne eure Niere verkaufen zu müssen