Mit diesen 3 Optionen könnt ihr Warhammer ausprobieren, ohne eure Niere verkaufen zu müssen

Warhammer gilt als sündhaft teures Hobby und schreckt allein mit den hohen Preisen seiner Figuren potentielle Fans ab. Es gibt jedoch einige Angebote, mit denen ihr erst einmal günstig testen könnt, ob das Hobby überhaupt für euch taugt. MeinMMO stellt euch drei Möglichkeiten für (relativ) wenig Geld vor.

So fangt ihr mit Warhammer an: Bevor ihr allerdings eine Box mit Figuren kauft, solltet ihr euch überlegen, welches System ihr eigentlich spielen wollt. Denn die Welt von Warhammer ist in drei Welten aufgeteilt, die sich stark voneinander unterscheiden: Warhammer 40.000, Age of Sigmar und The Old World.

Zwar teilen sich die Systeme den Namen, hängen aber zumindest von der Story her nicht zusammen. Ihr findet in unserem Special eine genaue Erklärung, was Warhammer 40k, Age of Sigmar und The Old World ausmacht.

Bedenkt allerdings, dass The Old World erst vor einigen Jahren auf den Markt kam als Ersatz für das abgeschaffte Warhammer Fantasy. Hier gibt es noch keine günstigen Einsteiger-Sets.

Diese Grundausstattung braucht ihr: Dazu braucht ihr in jedem Fall Werkzeuge und Kleber sowie Farben. Letztere sind zwar in einigen der Sets enthalten, aber für die meisten müsst ihr sie zusätzlich kaufen. An Grundausstattung braucht ihr:

einen kleinen Seitenschneider für Bastel-Zwecke oder ein Skalpell (was aber gefährlicher im Umgang ist)

einen Entgrater oder Gussgratentferner – die sind zwar teurer, aber auch für ihren Zweck besser als Skalpelle und Co.

Plastik-Kleber, hier könnt ihr den von Warhammer selbst nehmen, einen von Revell oder günstigere Marken, solange sie speziell für Plastik sind

Pinsel, hier reicht für den Anfang ein kleines Set von Amazon, ihr braucht keinen Profi-Pinsel

ggf. einen Bemalgriff („Painting Handle“), um Miniaturen zum Bemalen einzuspannen

falls ihr euch sicher seid, dass ihr auf jeden Fall mehr malt, lohnt sich auch das Investment in eine Nasspalette

Würfel, ein Spielfeld (das sich auch improvisieren lässt) und ein Maßband, wenn ihr spielen wollt

Farben und Grundierungen bekommt ihr, wenn ihr sie braucht, günstiger als die von Warhammer selbst, etwa von Vallejo. Wie ihr eure Minis anmalt, ist euch überlassen, aber mit der offiziellen App bekommt ihr die Farben vorgegeben, die ihr braucht, um bestimmte Orden und Regimenter nachzumachen. Alles in allem zahlt ihr für die Grundausstattung vermutlich rund 50-70 Euro, je nach Anzahl der Farben.

45-55 Euro: Die Einsteiger-Sets mit Pinsel und Farben

Einen der besten Deals macht ihr vermutlich mit den Einsteiger-Sets. Die beinhalten eine kleine Auswahl verschiedener Modelle von zwei Fraktionen, ein Regelwerk, Würfel, einen Seitenschneider, ein Maßband, einem Spielplan und einen Pinsel. Mit den Sets könnt ihr direkt anfangen, kleine Runden zu spielen.

Das Besondere an den Einsteiger-Sets ist, dass ihr keinen Kleber braucht. Alle Modelle können gesteckt werden, sodass ihr komplett ohne zusätzliche Ausstattung spielen könnt. Allerdings gibt es die Sets nur für Warhammer 40.000 und Age of Sigmar, nicht für The Old World:

Das Einsteiger-Set von Warhammer 40.000 kommt mit 16 Modellen (5 Space Marines und 11 Tyranniden) und kostet standardmäßig 55 Euro

Das Einsteiger-Set von Age of Sigmar kommt mit 25 Modellen (5 Sturmgeschmiedete Ewige und 20 Clanratten der Skaven) und kostet standardmäßig 55 Euro

Skaven sind ganz nebenbei die vermutlich coolste Fraktion aus Warhammer überhaupt:

Mehr zum Thema Eines der coolsten Völker aus Warhammer lernt ihr nie kennen, wenn ihr nur Warhammer 40.000 spielt von Benedict Grothaus

Beachtet beim Kauf unbedingt, dass ihr das „Einsteiger-Set“ kauft und nicht das „Starter-Set“ – in letzterem fehlen Farben und Werkzeuge. Günstigere Angebote findet ihr zudem bei Taschengelddieb, Fantasywelt oder anderen Anbietern, teilweise für 20 % weniger.

Bedenkt bei den Boxen allerdings, dass Warhammer 40.000 im Juni 2026 die elfte Edition erhalten wird. Aktuelle Regeln gelten dann zwar noch eine Weile, werden aber bald abgelöst. Figuren könnt ihr im Normalfall noch immer benutzen. Falls ihr etwas warten (und vermutlich mehr Geld ausgeben) wollt, kommt mit der Edition auch eine neue Box: Warhammer 40.000 kehrt in der neuen Edition zu dem Planeten zurück, auf dem die größten Kriege der Geschichte stattfanden