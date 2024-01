Der Fantasy-Gigant Warhammer geht mit Old World zurück zu den Wurzeln: Seht hier den neuen Trailer

Schon 2019 wurde das neue Tabletop-Spiel Warhammer: The Old World angekündigt. Damit will der Fantasy-Gigant zurück zu den Wurzeln finden. Jetzt gibt es neue Informationen und einen Trailer, der euch auf die kommenden Schlachten vorbereiten will.

Was will euch das Spiel bieten? Warhammer: The Old World ist ein Tabletop-Spiel im Warhammer-Universum. Und damit geht es ein bisschen zurück zu den Anfängen. Dieses Spiel bietet euch die Auswahl aus zwei Startersets: die „Tomb Kings of Khemri“ und das „Königreich von Bretonnia“.

Wie die beiden Streitkräfte aussehen und wie sich das Gameplay gestalten wird, könnt ihr in einem kurzen Trailer sehen:

Was zeigt der Trailer? Im Trailer seht ihr die Figuren aus den beiden Startersets, bereit aufgestellt zur Schlacht. Ihr habt die Wahl zwischen einer Armee aus Untoten, die vom alten Ägypten inspiriert scheint, oder einer Armee aus Rittern, die unter anderem auf Pegasus reiten.

Der Trailer erklärt euch dann ein bisschen was über das Gameplay, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen.

Wer allerdings Interesse hat, schon ein bisschen mehr über das Gameplay zu erfahren, bevor er dann tatsächlich das Regelwerk in den Händen hält, dem bietet die offizielle Website durchaus schon mehr Informationen (via warhammer-community.com).

In Warhammer: The Old World ist eure Strategie gefragt

Die Runden bestehen aus verschiedenen Phasen: der Strategiephase, der Bewegungsphase, der Fernkampfphase und der Kampfphase.

Während jeder Phase gibt es ein paar Regeln zu beachten, die in dem Video jedoch nur kurz angeschnitten werden. Zum Beispiel wird darauf hingewiesen, dass die verschiedenen Figuren sich unterschiedlich weit bewegen können, oder dass es bestimmte Voraussetzungen für einen gelungenen Fernkampf gibt.

Wann könnt ihr spielen? Ihr sollt die Startersets ab dem 06. Januar vorbestellen können. Wann genau ihr es dann geliefert bekommt, ist zwar noch nicht ganz klar, aber vermutlich dann auch noch in diesem Monat.

