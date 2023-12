Neues Warhammer-Rollenspiel auf Steam, PS5, Xbox macht euch zum Raumschiff-Kapitän: „Für mich besser als Baldur’s Gate 3“

Das neue Rollenspiel Warhammer 40.000: Rogue Trader begeistert gerade die Spieler. Obwohl es weniger Spieler anlocken kann als Genre-Mogul Baldur’s Gate 3, meinen vor allem Fans von Warhammer: das Spiel ist für sie der noch größere Hit.

Was ist das für ein Spiel?

Rogue Trader ist ein klassisches Rollenspiel, oder CRPG, das in der dystopischen Zukunft von Warhammer 40k spielt. Dort liegen Menschen mit Space-Elfen, Orks und Chaos-Dämonen im ständigen Krieg.

Ihr spielt in Rogue Trader einen namensgebenden „Freihändler“, der besondere Befugnisse hat: ihr erkundet die äußeren Bereiche des Universums und dürft dabei sogar Gesetze umgehen, wenn ihr es nötig findet.

Rogue Trader erschien am 7. Dezember für PC (Steam, GOG, Epic), PS5 und Xbox.

So kommt Rogue Trader an: Die Spieler zeigen sich begeistert von Rogue Trader. Im PS Store kommt das Spiel auf eine Wertung von 4,7/5 Sternen, auf Steam ist es mit 84 % der Reviews „sehr positiv“.

Ähnlich bewerten auch unsere Kollegen von GameStar das Spiel. In einer ersten Wertung kommt Rogue Trader dort auf einen vorläufigen Score von 85-90. Noch wurde das Ende aber nicht erreicht.

Dabei kommt Rogue Trader vor allem bei Warhammer-Fans gut an. Ein Spieler auf Steam schreibt etwa, auch wenn das Spiel nicht an die Präsentation von Baldur’s Gate 3 herankomme, sei es für ihn das bessere Spiel: „erwachsen und ohne pubertären Einschlag.“

„Detailverliebt, wuchtig, blutig und die Performance ist perfekt“

Besonders gut kommt dabei die Umsetzung der Welt im Stil eines Tabletop-Spiels weg. Obwohl es keine klassischen „Klassen“ gibt und sich die Gesinnung anders auswirkt, fühle sich das Rogue Trader nach einem starken Rollenspiel an. Für Neulinge sei das Spiel ein „toller Einstieg in Warhammer 40k.“

Das Spielprinzip erinnere dabei vor allem an XCOM. Zusätzlich zu Zaubern und Nahkampf-Waffen wie in Baldur’s Gate 3 kommen allerdings auch Projektilwaffen, Plasmawerfer und Lasergewehre zum Einsatz.

Größer und einziger Kritikpunkt, der immer wieder genannt wird, sind die Bugs. Diese sorgten schon in den internationalen Wertungen für teilweise harte Abzüge in der Wertung. Im Moment arbeiten die Entwickler an Patches dafür.

Ich selbst habe mittlerweile über 20 Stunden ins Spiel versenkt und sehe das ähnlich: Rogue Trader spielt sich hervorragend. Bugs habe ich bisher kaum festgestellt, außer vor allem Tippfehler im deutschen Text.

„Besser“ als Baldur’s Gate 3 lässt sich das Spiel aber nur schwer betiteln, zumal das erst jetzt zum besten Spiel des Jahres gekührt wurde. Rogue Trader ist anders: mehr Text und weniger gesprochener Dialog, weniger aufwendige Cutscenes und optisch nicht so ansprechend. Auch die Entscheidungen sind etwas stärker eingeengt, aber sorgen für ebenso große Auswirkungen und Emotionen.

Alles in Allem lohnt sich Rogue Trader sicherlich für jeden, der an Baldur’s Gate 3 Freude hatte und nun andere Universen erkunden will und vor allem für Warhammer-Fans. Lore-Nerds finden hier haufenweise Inhalte, an denen sie sich ergötzen können.

Wenn ihr weitere Alternativen zu Baldur’s Gate 3 sucht, haben wir hier einige für euch vorbereitet:

