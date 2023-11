8 Spiele wie Baldur’s Gate 3 auf PC, PS5, Xbox – Das könnt ihr zocken, wenn ihr mit dem RPG fertig seid

MeinMMO stellt euch hier Spiele vor, die sich ähnlich spielen wie Baldur’s Gate 3 und sich auch in etwa so anfühlen. Ideal, wenn das Meisterwerk von Larian nun eine Leere hinterlassen hat, die ihr füllen wollt.

Was sind das für Spiele? Wir haben hier eine Auswahl aus klassischen Rollenspielen oder „CRPGs“ getroffen, die ihr auf PC, PlayStation und Xbox spielen könnt. Dabei ist eine Auswahl aus den besten Spielen der letzten Jahre in allen möglichen Settings.

Wichtig für die Spiele in der Liste ist, dass sie zumindest einige Gemeinsamkeiten mit Baldur’s Gate 3 haben – also auf Dungeons & Dragons oder anderen „Pen & Paper“-Systemen basieren, rundenbasierte Kämpfe bieten oder sonst stark an das Gefühl des Rollenspiels erinnern.

Sind rundenbasierte Kämpfe nicht so ganz euer Fall? Hier findet ihr Alternativen zu Baldur’s Gate 3 ohne Runden-Kämpfe.

So haben wir ausgewählt: Die Liste basiert auf der Erfahrung unserer Autoren und Redakteure, die sich teilweise seit Jahrzehnten mit Rollenspielen beschäftigen. Baldur’s Gate 3 hat fast jeden bei MeinMMO begeistert und die ganzen alten Erfahrungen nochmal ausgegraben.

Viele dieser Titel gehören aber auch zu den am besten bewerteten Spielen im Genre auf Steam und Co., einige davon sind aber schlicht in Vergessenheit geraten. Wir empfehlen euch hier aber ausschließlich Games, in denen wir schon hunderte Stunden versenkt haben.

Pathfinder

Erstes Erscheinungsdatum: 25. September 2018 (Kingmaker); 2. September 2021 (Wrath of the Rightous)

25. September 2018 (Kingmaker); 2. September 2021 (Wrath of the Rightous) Entwickler: Owlcat Games

Owlcat Games Setting: Fantasy/Pathfinder

Fantasy/Pathfinder Koop? Nein

Nein Plattform: PC, Mac, Linux (beide) und Switch, PS4/PS5, Xbox (nur Wrath of the Righteous)

Die Pathfinder-Spiele basieren auf dem gleichnamigen Pen & Paper, welches sich seinerseits aus einer früheren Version von Dungeons & Dragons entwickelt hat. Anders als D&D (und auch Baldur’s Gate) ist Pathfinder aber deutlich komplexer.

Ihr habt die Auswahl aus dutzenden Klassen und sogar Prestige-Klassen sowie die Möglichkeit, teilweise zusätzliche Fähigkeiten zu erlangen, die unabhängig von eurer Klasse funktionieren. Gespielt wird dennoch in einer Gruppe mit Begleitern und rundenbasiert.

Kingmaker ist der erste Teil der beiden Spiele. In der Welt Golarion sollt ihr dafür sorgen, dass eine überwucherte Baronie wieder bewohnbar gemacht werden kann. Ihr verstrickt euch in immer größere politische Intrigen und in einen übernatürlichen Plot, der euch gegen Wesen aus einer anderen Welt antreten lässt. Ganz nebenbei müsst ihr euer Reich verwalten.

Wrath of the Righteous, kurz WotR, geht noch einen Schritt weiter. Ihr müsst gleich die ganze Welt davor retten, mit dem Reich der Dämonen zu verschmelzen. Dabei entwickelt ihr besondere „Legenden“-Kräfte, müsst aber zumindest etwas weniger verwalten als im ersten Teil. Es geht mehr ums Abenteuer.

Divinity: Original Sin 2

Erstes Erscheinungsdatum: 14. September 2017

14. September 2017 Entwickler: Larian Studios

Larian Studios Setting: Fantasy

Fantasy Koop? Ja

Ja Plattform: PC, Mac, Xbox, PS4/PS5, Nintendo Switch, iPad

Divinity: Original Sin 2 ist der direkte Vorgänger von Baldur’s Gate 3 aus dem Hause Larian. Das RPG spielt sich nahezu identisch und viele Lehren, die Larian aus Divinity ziehen konnte, wurden bei Baldur’s Gate 3 angewandt. Das Spiel gilt ist eines der besten Rollenspiele auf Steam.

Als Auserwählter eines Gottes habt ihr besondere Kräfte, die jedoch von der Inquisition gar nicht gerne gesehen werden – denn sie bedrohen die Sicherheit der Welt. Eure Aufgabe ist es nun, zu entscheiden, was ihr mit diesen Kräften macht und wie ihr sie nutzen wollt.

Der große Unterschied zu Baldur’s Gate 3 ist, dass ihr nicht in einem D&D-System, sondern in einem eigenen Regelwerk spielt. Zwar laufen die Kämpfe trotzdem rundenbasiert ab, ihr habt aber Aktionspunkte und keine vorgegebene Anzahl an Aktionen.

Falls euch Original Sin 2 interessiert, lohnt sich auch der Vorgänger Original Sin (1) sowie die anderen Divinity-Spiele, die sich jedoch teilweise sehr anders spielen.

Mehr zum Thema Top 25 der besten Koop-Spiele 2023 für PC, PS5, Xbox und Switch – WIR haben gewählt von Irina Moritz

Wasteland 3

Erstes Erscheinungsdatum: 28. August 2020

28. August 2020 Entwickler: inXile Entertainment

inXile Entertainment Setting: Postapokalypse

Postapokalypse Koop? Ja

Ja Plattform: PC, Mac, Linux, PS4/PS5, Xbox

In Wasteland 3 spielt ihr eine Truppe von Gesetzeshütern, die in einer Welt nach der nuklearen Apokalypse wieder für Ordnung sorgen wollen. Das Spiel erinnert dabei stark an die frühen Fallout-Teile und zählt zu den besten Spielen mit Endzeit-Setting.

Statt Feuerball und Blitz kämpft ihr mit Flammenwerfern und futuristischen Tesla-Kanonen oder werft mit Granaten. Die Kämpfe laufen taktisch ab und ihr solltet Deckung nutzen, um euren Gegnern keine leichten Ziele zu bieten.

Wie in Baldur’s Gate 3 auch erwartet euch eine tiefgehende Story mit verschiedenen Abzweigungen sowie Charaktere und Begleiter mit eigener Persönlichkeit. Es fehlt allerdings etwa die Option, eine Romanze einzugehen wie in Baldur’s Gate 3 oder die kleinen Gespräche zwischen den Charakteren.

Wasteland 3 ist ideal, wenn ihr eine Abwechslung zu den sonst häufigen Fantasy-Settings im RPG-Genre sucht. Die Vorgänger der Reihe sind ebenfalls zu empfehlen.