Baldur’s Gate 3: Spieler hat Armee aus fast 90 Dienern, der ganze Bildschirm ist voll

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr eine Truppe aus 90 Charakteren steuern – ganz ohne Cheats oder Mods. Ein Spieler macht vor, wie das geht.

In Baldur’s Gate 3 habt ihr viele Möglichkeiten, wie ihr das Spiel bestreiten wollt. Während manch einer sich eine „Solo-Challenge“ stellt und versucht, das Spiel im Alleingang ohne Begleiter durchzuzocken, gehen andere den exakt gegenteiligen Weg. Möglichst viele Kreaturen zu versammeln, um mit einer riesigen Armee die Feinde zu überrollen, scheint für manche eine lohnenswerte Strategie zu sein.

Der wohl bisherige Rekord: Knapp 90 Diener gleichzeitig auf dem Bildschirm, die bereit sind, alles und jeden in Stück zu reißen, der die Heldentruppe auch nur schief anschaut.

Was ist das für ein Rekord? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 hat der Spieler Real-Business6593 einige beeindruckende Screenshots geteilt. Sie zeigen seine Heldentruppe auf dem Weg zu Gortash. Doch seine Recken werden dabei von „ein paar“ beschworenen Kreaturen begleitet – nämlich stolze 86 davon, die sich fein säuberlich auf dem Bildschirm aufstellen, um kurz darauf Chaos und Zerstörung zu säen.

Der Rekord wurde übrigens ohne Mods erstellt. Mit entsprechenden Änderungen am Spiel wäre vermutlich noch eine größere Armee möglich, doch diese Truppe scheint das „herkömmliche“ Maximum zu sein, das man aus einem Durchlauf herausholen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie ist das möglich? Real-Business6593 hat so ziemlich alle möglichen Beschwörungs-Zauber und -Gegenstände verwendet, um auf diese Anzahl von Dienern zu kommen. Damit das gelingt, hat er die ursprüngliche Klasse seiner Charaktere in Druiden gewandelt und sich dabei für den „Sporen-Druiden“ entschieden, der einige Kreaturen herbeirufen kann.

Insgesamt besteht die riesige Armee aus 86 Dienern, die sich wie folgt zusammensetzen (via pcgamer):

2 Mumien

2 Devas

1 Cambion

4 Myrmidonen

13 Untote

8 Mephite

3 Geisterwaffen

4 Flammensphären

2 Quasit

1 Us

1 Connor-Zombie

5 Ghule

2 Dryaden

2 Wood Woads

5 Spinnen

1 Schatten

1 Weltraum-Hamster (Boo)

1 Scratch

28 Sporenzombies

Dazu kommen dann natürlich noch die 4 Helden selbst, was eine Armee-Größe von 90 ausmacht.

Diese Gruppengröße permanent aufrecht zu erhalten, ist übrigens nicht möglich. Denn einige Begleiter, wie etwa die kleinen Spinnen, kommen aus einzigartigen Gegenständen, die nur einmal pro Spieldurchlauf verwendet werden können.

Ist eine so große Armee sinnvoll? Ob eine so große Armee wirklich sinnvoll ist, muss wohl jeder und jede für sich selbst entscheiden. Denn bei so vielen Kreaturen besteht nicht nur die Gefahr, dass das Spiel die ganze Zeit ruckelt und vielleicht sogar abstürzt, sondern es gibt noch einen anderen, kritischen Faktor: Zeit.

Kämpfe dürften sehr lange dauern. Da viele der beschworenen Kreaturen relativ schwach sind, werden sie in den späteren Kämpfen nur wenig ausrichten können. Aber dennoch müssen den meisten Dienern manuell Befehle erteilt werden, sodass man in einem normalen Kampf knapp 100 Teilnehmer hat. Bis da der eigene Held ein zweites Mal am Zug ist, kann gut und gerne eine halbe Stunde verstreichen …

Dennoch ist es beeindruckend zu sehen, wie groß die eigene Armee in Baldur’s Gate 3 sein kann, wenn man es wirklich darauf anlegt. Ob das sinnvoll ist – und was für ein Gesicht Gortash macht, wenn die Armee in sein Zimmer marschiert – darüber lassen wir euch noch ein bisschen nachdenken.

Kennt ihr schon den geheimen Boss in Baldur’s Gate 3, den fast jeder übersieht?