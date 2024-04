Baldur’s Gate 3 hat einen geheimen Boss, den fast alle übersehen

Einen Bosskampf in Baldur’s Gate 3 haben nur die wenigsten gesehen. Kein Wunder, er ist schwer zu entdecken.

Baldur’s Gate 3 ist selbst für ein Rollenspiel ziemlich groß. Es ist quasi unmöglich, innerhalb eines Durchlaufs sämtliche Inhalte zu sehen, da man viele unterschiedliche Entscheidungen treffen kann. Doch manche Bereiche des Spiels sind auch so gut versteckt, dass sie den meisten Spielerinnen und Spielern für immer verborgen bleiben.

Einer dieser geheimen Bosskämpfe ist kurz vor dem finalen Kampf des Spiels – aber er ist optional und sehr leicht zu übersehen.

Wo findet man den Bosskampf? Im 3. Akt des Spiels, nachdem ihr euch dazu entschließt, zum finalen Kampf aufzubrechen. Nachdem ihr eure Verbündeten gesammelt und eine motivierende Rede gehalten habt, geht es weiter zum berüchtigten großen „Vorhof-Kampf“. Diesen könnt ihr allerdings umgehen, indem ihr euch auf der Karte ganz nach Norden bewegt und vom Turm auf eine tiefer gelegene Ebene springt (am besten mit Federfall). Hier findet ein Metallgitter, das sich zwar nicht auf herkömmliche Weise öffnen, aber mit Gewalt aufsprengen lässt.

Hinter dem Gitter findet ihr den Zugang zur Kanalisation der oberen Stadt von Baldurs Tor. Neben einigen Ratten und einem schwachen Goblin trefft ihr hier auf den Todesritter Stalker Svignee, der euch am Weiterreisen hindert.

Vom Zugang könnt ihr übrigens erfahren, wenn ihr auf die toten Stadtwachen “Mit Toten sprechen” zaubert, um an diese Information zu gelangen.

Was bringt der Kampf? Grundsätzlich ist Stalker Svignee kein besonders harter Kampf, selbst wenn er einige verheerende Zauber beherrscht. Er hinterlässt beim Tod ein paar „Potion of Angelic Slumber“, die vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden in den kommenden Kämpfen noch sehr nützlich sein können.

Abgesehen davon dient dieser Kampf vor allem als Alternative, um nicht den sehr langen Kampf im Vorhof erledigen zu müssen. Der Kampf im Vorhof ist zwar nicht unbedingt schwer, dauert aber sehr lange und kann einige Ressourcen verbrauchen, wenn nicht alles genau nach Plan geht.

Was hat es mit Stalker Svignee auf sich? Abgesehen davon, dass es sich bei ihm um einen Todesritter handelt, ist nicht ganz klar, wer das ist. Kurios ist allerdings, dass er ein bekanntes Gesicht bei sich hat: Minthara. Solltet ihr die Drow in Akt 1 nicht getötet, sondern nur bewusstlos geschlagen und nicht für eure Gruppe rekrutiert haben, müsst ihr sie hier erneut bekämpfen. Minthara ist inzwischen auf Level 12 angekommen – wenn ihr sie in Akt 1 ihrer Rüstung beraubt habt, wurde diese allerdings nicht ersetzt.

Habt ihr diesen Kampf bereits gemeistert oder überhaupt entdeckt? Oder seid ihr bisher jedes Mal daran vorbeigelaufen?

