Spieler findet den letzten Begleiter in Baldur’s Gate 3 nach über 100 Stunden, ist direkt verliebt: „Verdient mehr Liebe“

Einige Begleiter bekommt ihr in Baldur’s Gate 3 erst später im Spiel. Ein Spieler zockt das RPG zum ersten Mal durch und ist nach mehreren Hundert Stunden in Akt 3, wo er auf Minsc trifft. Veteranen kennen den Barbaren schon seit fast 30 Jahren.

Spoiler-Warnung: Hier geht es um Inhalte, die ihr erst in Akt 3 des Spiels findet.

Was ist das für ein Begleiter?

Das macht Minsc so besonders: Als einzigen Begleiter könnt ihr Minsc erst in Akt 3 rekrutieren, kurz vorm Ende des Spiels. Dazu müsst ihr ihn allerdings erst befreien, denn er steht unter einer Gedankenkontrolle.

Ein Spieler hat Minsc nun zum ersten Mal überhaupt getroffen, nachdem er mehrere Hundert Stunden ins Spiel investiert hat (via Reddit). Als er ihn das erste Mal getroffen hat, war seine Reaktion:

Okay, der Dude ist klar ein Badass, der hat was. Dann habe ich ihn rekrutiert, und ich so: „Okay, sieht g … – Moment, ist er gerade abgehauen, um Steinwände kaputt zu prügeln, um mir was zu zeigen?“ Und dann treffen wir BOO, ich kann euch nicht sagen, wie schnell der Charakter einer meiner Lieblinge wurde.

Viele neue Spieler haben in der Vergangenheit schon ähnliche Reaktionen geteilt. Für Veteranen ist das ein Grund zur Freude, denn sie kennen Minsc schon seit Ewigkeiten.

Waldläufer sind standardmäßig eine der schwächsten Klassen im Spiel – So könnt ihr Minsc umskillen, wenn ihr wollt:

„Minsc ist seit 30 Jahren unser Homie“

Minsc war bereits im ersten Baldur’s Gate von 1998 ein Begleiter, damals noch ein Rollenspiel von Bioware. Seitdem ist er in jedem Teil der Reihe vorhanden und hatte sogar Auftritte in einigen Büchern zu D&D und Comics, wie ein Nutzer erklärt.

Der Waldläufer sei einfach eine Ikone in der Welt, heißt es. Larian habe einen erstklassigen Job damit abgeliefert, Minsc Charakter einzufangen und ihn in Baldur’s Gate 3 lebendig werden zu lassen. Insbesondere seine Sprüche seien mit die besten im ganzen Spiel. Lernt man etwa Boo das erste Mal kennen und reagiert mit: „Es ist mir eine Ehre“, antwortet Minsc schlicht: „Äh, nein. Das ist ein Hamster.“

Minsc steht, genau wie Jaheira, nicht als Romanze verfügbar – er versteht einfach nicht wirklich, dass man mit ihm flirtet. Oder er hat genug Anstand, um einen nicht auflaufen zu lassen und tut nur so, ganz sicher ist es nicht.

In der Community sind sich viele Nutzer allerdings einig, dass Minsc gar kein Begleiter ist. Der eigentliche Companion sei Boo. Er habe nur eben Minsc dabei, weil die beiden unzertrennlich sind. Die beiden waren sogar schon in einem der MMORPGs zu Dungeons and Dragons zu Besuch: Neverwinter: „Immer auf die Augen, Boo!“ Gigantischer Miniatur-Weltraumhamster gesichtet