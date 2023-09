Jeder Companion in Baldur’s Gate 3 hat einen eigenen Satz für den Fall, dass er einen Weltraumhamster werfen muss

Diese Reaktionen verdeutlichen, wie solche unerwarteten und humorvollen Details in Baldur’s Gate 3 die Spieler begeistern und das Spielerlebnis bereichern können. Es ist schön zu sehen, wie selbst kleinste Elemente wie Boos Rolle im Spiel für so viel Begeisterung und Unterhaltung sorgen können.

Die beste Waffe in Baldur’s Gate 3 ist ein kleines Mädchen, aber dem geht es nicht mehr so gut

Was hat es nun mit Boo auf sich? Während Boo in die Schlacht geworfen wird, ruft Minsc gelegentlich Sätze wie: Geh auf die Augen, Boo! Doch interessanterweise können alle anderen Gefährten im Spiel ebenfalls mit Boo interagieren.

An seiner Seite ist sein geliebter Weltraumhamster Boo, genauer gesagt ist Boo eigentlich ein normaler Hamster … doch Minsc hält ihn für einen Miniatur-Riesen-Weltraumhamster. Und Boo ist mehr als nur ein hübsches Fellknäuel – er kann aktiv am Kampfgeschehen teilnehmen. Wenn die Spieler Boo während eines Kampfes einsetzen, zögert er nicht, kräftig zuzubeißen.

In Baldur’s Gate 3 könnt ihr einen Weltraumhamster in den Kampf werfen. Jeder Companion hat dazu einen passenden Satz parat. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

