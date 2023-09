Umstrittener Entwickler beklagt „mangelnde Leidenschaft“ bei Starfield – Ein Mitarbeiter von Baldur’s Gate 3 nimmt die Kollegen in Schutz

Inmitten der Kritik an Starfield wegen „mangelnder Leidenschaft” verteidigt ein Entwickler von Baldur’s Gate 3 Bethesda. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

In der Welt der Videospiele gibt es immer wieder hitzige Debatten. Dieses Mal stehen Baldur’s Gate 3 und Starfield im Rampenlicht, beide heiße Anwärter auf den Titel Game of the Year.

Doch während ein Vergleich zwischen den beiden Spielen unvermeidlich ist, scheint ein Entwickler von Baldur’s Gate 3 nicht bereit zu sein, unfaire Kritik an den Mitarbeitern von Bethesda hinzunehmen.

Baldur’s Gate 3 Mitarbeiter verteidigt Bethesda: Das ist eine hinterlistige Vereinfachung

Ohne Zweifel feiert Baldur’s Gate 3 von Larian Studios einen großen Erfolg. Das Rollenspielt löst sogar eine Diskussion aus, dass den Standard für neue Rollenspiele hoch ansetzen könnte.

Starfield, das neue Epos von Bethesdas, hatte ebenfalls einen starken Start auf Steam und der Xbox und erreichte damit zum Release tausende neue Spieler.

Was wurde gesagt? Kern veröffentlichte auf Twitter Bilder von Rezensionsergebnissen für Baldur’s Gate 3 und Starfield und behauptete, dass die Unterschiede in den Bewertungen auf die Leidenschaft zurückzuführen seien.

Daraufhin reagierte Michael Douse, ein Mitarbeiter von Larian Studios (Baldurs Gate 3) schnell auf Twitter und nannte diese Aussage eine hinterlistige Vereinfachung . Er betonte, dass es weder wahr noch richtig sei, zu behaupten, dass es den Entwicklern bei Bethesda an Leidenschaft mangeln würde.

Dazu sagt er: Du kannst diese Leute respektieren, auch wenn du das Spiel nicht magst. Aber man kann nicht sagen, dass es ihnen (das Spiel) egal war.

Er betonte zusätzlich, dass er und Kern ähnliche Ansichten über die Triple-A-Spieleindustrie hätten, aber dass es sich um ein Führungsproblem handle, das nicht den Entwicklerteams angelastet werden sollte, die ihr Herzblut in ihre Projekte stecken.

Viele Beobachter, darunter auch YouTuber Mischief, lobten Douses Verteidigung des hart arbeitenden Bethesda-Teams.

Das Entwicklerteam von Larian Studios konnte nach der Veröffentlichung von Baldur’s Gate 3 eine erhebliche Menge Lob und Anerkennung von der Spieler-Community ernten. Dieses Lob war nicht nur auf das Gameplay des Spiels zurückzuführen, sondern auch auf die außergewöhnliche Transparenz und Kommunikation, die das Team während des gesamten Entwicklungsprozesses aufrechterhielt.

Gleichzeitig hat das Bethesda-Entwicklungsteam gezeigt, dass es bereit ist, den Starfield-Spielern zuzuhören und deren Wünsche und Bedürfnisse für das Spiel zu berücksichtigen.

