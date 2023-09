Twitch: shroud vergleicht Starfield vs. Baldur’s Gate 3 – Nennt eins das „beste Spiel des Jahrzehnts“

Der Twitch-Streamer Michael „shroud“ Grzesiek (29) ist als Shooter-Spezialist bekannt, schwärmt aber für MMORPGs und Rollenspiele. Mit Baldur’s Gate 3 und Starfield sind gerade 2 Schwergewichte im Rollenspielbereich erschienen. Shroud hat einen klaren Favoriten: Baldur’s Gate 3 biete ein Erlebnis, das man nie vergisst. Er nennt es das “Spiel des verdammten Jahrzehnts”.

Was hat shroud in letzter Zeit gespielt? Der Shooter-Experte shroud ist eigentlich für seine Aiming-Skills in Spielen wie CS:GO oder Valorant bekannt, aber mittlerweile hat er so viel Geld verdient, allein mit seinem Ausflug zu Mixer, dass er vor allem spielt, worauf er Lust hat. In den letzten 90 Tagen waren das:

Diablo IV für 269 Stunden – ihm schauten im Schnitt 17.701 Zuschauer zu

Starfield für 70 Stunden – ihm sahen durchschnittlich 28.225 Leute zu

Baldur’s Gate 3 für 69 Stunden – ihm schauten 10.849 Zuschauer im Schnitt zu

Tatsächlich ist shroud bei Starfield aktuell sogar der weltweit erfolgreichste Twitch-Streamer, was Zuschauerstunden angeht, noch vor CohhCarnage und den spanischsprachigen Streamern IlloJuan und Rubius. Selbst die “Mogler” von Fextralife liegen nur auf Platz 5.

Bei Starfield könnt ihr euch mit Tricks coole Dinge holen:

Baldur’s Gate 3 ist das Spiel des verdammten Jahrzehnts

Was ist sein Favorit? shroud streamte jetzt wieder Starfield und war mit einer Standard-„Hol und bring“-Quest beschäftigt.

Er sagte, Starfield sei leider nicht allzu tief.

Wenn man beschließt, man wolle eine Quest auf eine bestimmte Weise machen, sei es wahrscheinlich, dass einem Starfield diese Option einfach nicht bietet. Genau diese Vielfalt an Lösungsmöglichkeiten mache Baldur’s Gate 3 so stark.

shroud schwärmt, während er Starfield spielt:

Deshalb ist Baldur’s Gate 3, mit Abstand, das Spiel des verdammtes Jahrzehnt. Die sagen: Okay, du willst es auf diese Art machen? Okay, mach’s auf die Art!

Das Segment beginnt etwa bei 1:13 Stunden:

Aktuell größter Streamer zu Starfield auf Twitch empfiehlt Baldur’s Gate 3

Das liebt shroud an Baldur’s Gate 3: Der Twitch-Streamer sagt, in seinen etwa 80 Stunden bei Baldur’s Gate 3 sei es nur an zwei Stellen nicht möglich gewesen, ein Problem auf genau die Art zu lösen, die ihm in dem Moment in den Sinn gekommen ist.

In dieser Hinsicht übertreffe Baldur’s Gate 3 alles, was er je gespielt habe. Das sei eine so bemerkenswerte Erfahrung, dass man sie nie vergesse.

Der aktuell erfolgreichste Twitch-Streamer Starfield empfiehlt daher allen, Baldur’s Gate 3 zu spielen. Das sei ein Meisterwerk.

Mehr zu shroud und seiner Liebe zu Rollenspielen:

