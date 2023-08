„Eine dreiste Lüge“ Streamer werfen einem der beliebtesten Kanäle auf Twitch unsaubere Methoden vor

Cr1tikal kritisiert Fextralife zudem für die Behauptung, bislang gar nichts von Reddit-Bots gewusst zu haben. Die automatisierten Helfer sollten schließlich jedem Nutzer ein Begriff sein: „Es ist völlig in Ordnung, sich gegen die Anschuldigungen zu verteidigen und auf logische Ungereimtheiten hinzuweisen. Aber warum erzählt man eine so dreiste Lüge?“

Nun hat es Fextralife erneut geschafft, sich als meistgesehener Kanal zu zwei der größten Releases in 2023 bislang zu etablieren: Diablo 4 und Baldur’s Gate 3. Somit kommt auch die Kritik an den Praktiken der Website erneut auf.

Die hauseigenen Streams werden dann in sämtliche Wikis integriert. Schlägt jemand dort etwas nach, wird er automatisch als Zuschauer gewertet, auch, wenn er den Stream gar nicht bewusst wahrnimmt. Mit dieser Strategie geriet Fextralife bereits 2022 in die Kritik .

Was ist die Situation? Einer der meistgesehenen Kanäle auf Twitch ist derzeit Fextralife. Gemessen an Watchtime landet der Kanal auf die letzten 30 Tage betrachtet auf Platz 11 weltweit (Stand: 29. August 2023). Im Juni 2023 schaffte es Fextralife mit dem Release von Diablo 4 sogar auf Platz 1 (via sullygnome ).

