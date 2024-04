Ein NPC in Baldur’s Gate 3 verrät euch die geheimsten Sehnsüchte eurer Begleiter

Die tiefsten Sehnsüchte eurer Begleiter, die kennt nur ein NPC in Baldur’s Gate 3. Ein einzelnes Wort verrät viel über ihre wahren Gedanken.

Baldur’s Gate 3 steckt voller großer und kleiner Geheimnisse. So viele, dass man vermutlich gar nicht alle davon findet, selbst wenn man gründlich sucht. Besonders interessant sind dabei die Offenbarungen, die mehr über eure Begleiter verraten und den Problemen, mit denen sie sich herumschlagen.

Was ist das für ein NPC? In Akt 3 könnt ihr relativ früh in das Bordell „Sharess’ Caress“ in Baldurs Tor besuchen – streng genommen schon vor der tatsächlichen Stadt auf der Brücke, die zur Festung führt. Hier trefft ihr nicht nur auf Raphael in einem der Räume, sondern könnt auch eine der leichten Damen, Naoise Nallinto, vor einem Angriff retten – denn ihr Kunde verwandelt sich vor euren Augen in einen Gedankenschinder.

Gelingt euch das, könnt ihr mit Naoise sprechen und nach einem gelungenen Skill-Check ein paar neue Details erfahren.

Was verrät sie? Je nachdem, mit welchem Charakter ihr das Gespräch führt, erfahrt ihr unterschiedliche Details. Diese Hinweise befinden sich allerdings nicht in der Antwort von Naoise, sondern in den Antwortmöglichkeiten, die ihr geben könnt. Sie fragt nämlich:

„Hier willst du nichts. Hier bist du alles. Du hast nur ein Wort. Verrate mir, was wirst du sein?“

Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 hat “AHappyGoth” die Antworten zusammengetragen. Die ersten vier Antwortmöglichkeiten sind bei allen Begleitern gleich, doch die jeweils fünfte Antwort ist spezifisch nur für den jeweiligen Charakter.

Gale: „Weise.“

Wyll: „Frei.“

Karlach: „Lebendig.“

Schattenherz: „Vollständig.“

Astarion: „Sicher.“

Das Dunkle Verlangen: „Vernünftig.“

Was bedeuten diese Antworten? Wenn man die Hintergrundgeschichte der verschiedenen Charaktere verfolgt, dann ist die jeweilige Antwort schon recht deutlich.

Dass Gale sich Weisheit wünscht, ist auf mehreren Ebenen verständlich. Zum einen hat er einen großen Fehler begangen, als er mit der zerstörerischen Kugel in Kontakt kam, zum anderen will er mehr Wissen haben, um über die Magie zu gebieten und seiner Göttin zu gefallen.

Auch der Wunsch von Wyll nach Freiheit ist nachvollziehbar. Er ist nicht nur gefangen in einem Pakt mit Myzora, sondern auch durch die Erwartungen seines Vaters.

Karlachs Wunsch nach „Lebendigkeit“ ist wohl besonders tragisch. Sie lebt im Grunde nur noch aufgrund der Höllenmaschine in ihrem Körper und ist von der Gefahr bedroht, dieses eher flüchtige Leben auch noch zu verlieren.

Das Schattenherz sich „Vollständigkeit“ wünscht, ist ebenfalls nachvollziehbar. Sie hat einen großen Teil ihrer Erinnerungen verloren und fühlt den Verlust, den sie durch die Göttin Shar erlitten hat. Das ist ebenfalls in Hinblick auf ihre gefangenen Eltern interessant.

Astarions Wunsch nach Sicherheit wird vor allem durch Cazador bestimmt. Da Astarion der Abkömmling des Vampirs ist, steht er permanent unter dessen Kontrolle und hat lediglich durch die Gedankenschinder-Larve temporäre Freiheit erlangt. Seine Sehnsucht nach mehr Macht ist eigentlich der Wunsch, sicher vor seinem Meister und den Vampirjägern zu sein.

Zuletzt ist da noch das Dunkle Verlangen, das sich Vernunft wünscht. Immerhin verfällt der Charakter immer wieder in mörderische Rauschphasen und kann sich nicht genau daran erinnern, was er eigentlich angestellt hat.

Andere Begleiter, wie Jaheira oder Minthara, haben übrigens keine spezielle Antwortmöglichkeit. Mit der Ausnahme von Minsc.

Minsc beschreibt sich selbst mit diesem Wort: „Minsc.“

Aber ehrlich – hattet ihr etwas anderes erwartet?

Nicht alle Wünsche gehen in Baldur’s Gate 3 in Erfüllung – besonders nicht bei den neuen, bösen Enden.