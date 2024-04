Kommender Patch in Baldur’s Gate 3 beschert neue Enden für böse Spieler

Larian Studios kündigte heute, am 18. April, den neuen Patch 7 an und liefert einen kleinen Sneak Peak, auf welche neuen Inhalte sich die Spieler bald freuen können.

Wie Larian Studios auf Steam ankündigte, arbeitet man gerade an dem bald kommenden Patch 7. Dieser wird neue (noch dunklere) Enden für die bösen Spieler unter euch bescheren.

Achtung! Es folgen Einblicke in die neuen Spielinhalte. Wer also nicht gespoilert werden möchte, sollte nun nicht weiterlesen.

Hier seht ihr einen Trailer zu Baldur’s Gate:

Larian Studios liefert Sneak Peaks, was euch erwarten wird

Dem Spiel werden im neuen Patch verbesserte böse Enden hinzugefügt, „um noch düsterere Abschlüsse für eure düstersten Durchläufe zu ermöglichen, und ja, das schließt auch Nicht-Durge-Spieler ein“, schreiben die Entwickler auf der Steam-Seite zum Spiel.

Weiter zeigen die Spielemacher auch schon erste Eindrücke von den neuen Cutscenes. Auf der Steam-Seite seht ihr eine Sequenz, in der eine Gruppe Unschuldiger mit den Gehirn-Kräften des Protagonisten beeinflusst werden.

Daneben wurde ein kurzes Video veröffentlicht, in dem ihre eine Figur durch ein Feld aus Leichen und Knochen wandern seht, während die gesamte Szene in Rot getaucht ist.

Auch auf X.com teilte Larian Studios die Szene. Diese lässt die User in den Kommentaren direkt an Beserk denken:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Musikalisch werden die Cutscenes von Borislav Slavov untermalt. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es hier auf YouTube.

Welche Bug Fixes wird es geben? Neben den neuen Enden werden mehrere Bugs gefixt, wie Jaheira, die der Gruppe nicht folgt und sich nicht am Kampf beteiligt, Wylls wenig romantische Begrüßung und Erzählerzeilen, die während der Konfrontation zwischen Gortash und Dark Urge verschwinden.

Was wird Patch 7 sonst noch beinhalten? Mit dem neuen Patch kommen offizielle Modding Tools ins Spiel, mit denen ihr selbst Bilder, Animationen, Sounds, Werte und mehr anpassen könnt.

Wie es weiter in der Ankündigung heißt, arbeite man zudem bereits an Crossplay sowie der Einführung eines Foto-Modus. Jedoch werden diese voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt in Baldur’s Gate 3 kommen.

Unser MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus wollte auch schon so richtig böse bei einem seiner Spieldurchläufe in Baldur’s Gate 3 sein. Die Folgen seiner Taten werden ihm vom Spiel dabei deutlich unter die Nase gerieben: Baldur’s Gate 3: Ich wollte ‘mal so richtig böse sein, aber das Spiel reibt’s mir voll rein