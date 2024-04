Baldur’s Gate 3: Gale ist der beste Begleiter, denn nur er tut das Unvorstellbare für euch

Gale ist der beste Begleiter in Baldur’s Gate 3. Denn wo andere schief lächeln, gibt Gale euch den ultimativen Liebesbeweis.

In Baldur’s Gate 3 habt ihr die Qual der Wahl. Ihr müsst nicht nur große Entscheidungen für den Verlauf der Handlung treffen, sondern auch ständig entscheiden, wen ihr in eurer Gruppe dabeihaben wollt. Während Larian für so ziemlich alle Begleiter in Baldur’s Gate 3 gelobt wird, diskutiert die Community noch immer darüber, wer denn der Beste von allen ist.

Im Beitrag „Warum Gale einen ewigen Platz in meiner Gruppe verdient hat“, erklärt 18frederickj im Subreddit von Baldur’s Gate 3, warum der Magier ihn so verzaubert hat und er alle anderen Begleiter aussticht.

Ein möglicher Ausgang der Handlung ist, dass euer Charakter zum Gedankenschinder wird, um die finale Bedrohung durch das riesige Gehirn von Baldurs Tor abzuwenden. Ihr seid damit zwar der große Retter der Welt, habt aber gleichzeitig einen großen Teil eurer Menschlichkeit abgelegt – immerhin seid ihr nun ein Gedankenschinder. An ein normales Leben als Mensch, Zwerg oder Tiefling ist danach nicht mehr zu denken:

Als die Zeit kam, das ultimative Opfer zu erbringen, dachte ich, dass es die Verantwortung meines Tavs sei, wenn man bedenkt, wie sehr er es vermurkst hat, die Welt zu retten. Also Vorspulen, ich rette die Welt, gebe die Krone an Raphael und gehe zur Abschiedsfeier. Als Gedankenschinder sieht sich mein Tav der Realität gegenüber, den Rest seines Lebens alleine in Abgeschiedenheit zu verbringen, während alle meine Freunde losziehen um ein fantastisches Leben zu genießen.

Keine schönen Aussichten für den Helden, der Baldurs Tor gerettet hat. Doch es gibt einen Begleiter, der offenbar kein Problem mit dem neuen Erscheinungsbild des Helden hat.

Aus dem Nichts heraus sagt Gale dann, der inzwischen eine Position als Professor der Magie an irgendeiner Universität angenommen hat, dass er mir eine Position als Gast-Dozent anbietet und damit quasi das restliche Leben meines Tavs vor der Bedeutungslosigkeit rettet.

Dank Gale hat euer tentakeliger Hauptcharakter als auch in Zukunft noch etwas zu tun, das über „Gehirne fressen” hinausgeht.

Wahre Liebe übersteht auch Tentakel

In den Kommentaren merkt EyebrowScar an, dass Gale sogar noch weiter geht, wenn man mit ihm eine Romanze eingegangen ist. Denn während die anderen Recken sich nur schwer an einen Gedankenschinder gewöhnen dürften, ist das bei Gale anders:

Wenn du eine Romanze mit Gale hast, ist er auch der einzige Begleiter, der dich im Epilog heiraten wird, selbst wenn du ein Gedankenschinder bist. Er betont sogar wie „wundervoll feucht deine Tentakel heute aussehen“, er ist 100 % dabei und liebt dich so wie du bist. Er ist ein wertvoller Mann, liebt ihn.

Als Gedankenschinder ist man nicht gerade beliebt. Nur Gale findet’s okay.

Zwar könnt ihr auch einige andere Begleiter davon überzeugen, in Gedankenschinder-Gestalt bei euch zu bleiben – wie etwa Lae’zel, die ihr sogar vom Kreuzzug gegen Vlaakith abbringen könnt – aber nur Gale wird euch heiraten.

Wie lief euer Ende in Baldur’s Gate 3 ab? Habt ihr das Glück mit Gale gefunden oder einen anderen Begleiter von euch überzeugt?

Falls ihr aber doch einsam sein solltet, könnt ihr einfach eine Armee aus 86 Begleitern haben und euch damit trösten.