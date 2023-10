Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur’s Gate 3 war kein Zufall – darüber spricht GameStar Talk

Welche kluge Strategie und noch klügere Kommunikation also hinter dem Erfolg von Baldur’s Gate 3 steckt, erfahrt ihr in diesem Video von GameStar Talk.

Worüber gesprochen wird: In ihrem neusten Video (via YouTube ) sprechen Micha von GameStar , mit Human Nagafi, Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy sowie Critical Infinity und mit Leya Jankowski, der Chefredakteurin von MeinMMO, über den Erfolg von Baldur’s Gate 3.

Was ist GameStar Talk? Auf dem YouTube-Kanal GameStar Talk bekommt ihr seit 2023 quasi den GameStar Podcast in Videofassung zu sehen. Dies ist ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO und will euch mit Videos und Gesprächen nicht nur unterhalten, sondern zugleich immer etwas Neues bieten: Perspektiven, Einblicke und Wissen über Spiele, ihre Entwickler und ihre Spieler.

