Wie ein einziger Film das Blockbuster-Kino zerstört!

Im neuen Video von Nerdkultur erfahrt ihr von Marco Risch, welcher Film es mit einem vergleichbar geringen Budget trotzdem schafft, bei den großen Blockbustern mitzumischen.

Wer oder was ist Marco Risch? Marco Risch lädt seit 2015 Videos mit Neuigkeiten, Kritiken, Analysen und Interviews zu aktuellen Filmen, Serien und Videospielen auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur hoch.

In seinem Podcast Nerd & Kultur quatscht er jeden Sonntag mit seinem Kollegen Yves Arievich über Themen wie Star Wars, Marvel und DC. Mit beidem gehört er zum Webedia-Netzwerk, von dem auch MeinMMO ein Teil ist.

Was es mit dem Film The Creator und seiner Produktion auf sich hat, erzählt euch Marco in seinem Video:

Wer und was steckt hinter der Produktion? Wie Marco in seinem Video beschreibt, ist The Creator der Terminator 4 der uns versprochen wurde.

Was The Creator aber wirklich herausstechen lässt, ist sein vergleichsweise geringes Budget, womit der Film trotzdem noch bei den großen Blockbustern mitmischen kann.

Die Produktionskosten für Filme sind in den letzten Jahren ziemlich gestiegen. So war 1997 der Film Face/Off mit einem Budget von 80 Mio. Dollar einer der teuersten Actionfilme. Zum Vergleich kostete Ant-Man 3 ganze 200 Mio. Dollar.

Und plötzlich kam The Creator mit einem Budget von ebenfalls 80 Mio. Dollar um die Ecke und wirkt dabei wie eine 300 Mio. Dollar Produktion. Dazu verändert der Film mit seinen Techniken für immer etwas in Hollywood oder wie Marco es beschreibt, er demokratisiert das Filmemachen.

Hinter dem Ganzen steckt Gareth Edwards, der für Filme wie Rouge One und Godzilla bekannt ist. Nach seinem letzten Hit zog er sich jedoch für 7 Jahre aus den Kinos zurück, bevor er nun an The Creator arbeitete.

Edwards ist bekannt dafür, eine innovative Methode entwickelt zu haben. Seine Idee war es ganze Filme erst an besonderen, exotischen und passenden Locations zu drehen und dann mit den Visual Effects nachzubearbeiten. Dies unterscheidet sich stark von der Herangehensweise, wie diese Filme ansonsten entstehen.

Aber damit ermöglichte Edwards zum Beispiel kleinen Team ihre Filme kostengünstig zu produzieren. Und so entstand auch das Meisterwerk The Creator mit einem sehr geringen Budget.

Worum geht es in The Creator? Die Story hinter diesem Film macht es vermutlich noch irrwitziger, dass ausgerechnet The Creator zu einer Revolution für Hollywood wurde. Denn der Film behandelt die Evolution von KI und damit trifft er voll den aktuellen Zeitgeist.

Da die Menschen in einem Krieg mit der künstlichen Intelligenz liegen, wird der Special-Forces-Agent Joshua beauftragt, den KI-Architekten ausfindig zu machen und auszuschalten. Denn der hat eine Waffe zur Vernichtung der gesamten Menschheit entwickelt.

Als sie dann in das feindliche Gebiet eindringen, finden sie heraus, dass diese Waffe eine KI in der Form eines Kindes ist.

Wenn euch das Video von Nerdkultur gefällt, schaut auch hier vorbei: Endlich eine Comic-Verfilmung, die den Netflix-Fluch bricht