Koop-Spiel erzählt eine der berühmtesten Diebeslegenden auf ganze neue Weise – erscheint für PS5

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was haltet ihr von Gangs of Sherwood? Habt ihr Lust auf ein Robin-Hood-trifft-auf-Steampunk-Setting? Diskutiert gerne mit.

Doch wie das mit mächtigen Dingen so ist, gibt es meistens Bösewichte, die sie gerne für sich hätten. So übernahm der Sheriff von Nottingham die Kontrolle über den Stein und herrscht nun als Tyrann über das Volk. Unter seiner Herrschaft leiden vor allem die Armen der Stadt.

Was zeigt der Trailer? Gameplay braucht ihr in dem aktuellen Trailer nicht zu erwarten. Dafür bekommt ihr von einem Spielmann die Hintergrundgeschichte geliefert und könnt euch einen Eindruck darüber machen, wie sich diese von der Legende unterscheidet.

Was ist das für ein Spiel? Gangs of Sherwood ist ein kooperatives Spiel für 1 bis 4 Spieler, welches euch in die Stadt Nottingham entführt und euch die Legende um Robin Hood und seine Truppe selbst erleben lässt.

Von den Reichen nehmen, um den Armen zu geben. Dieses Motto verbindet vermutlich jeder mit der gleichen Legende. Jetzt interpretiert ein kommendes PS5-Spiel die Geschichte um den berühmten Dieb Robin Hood auf ganz eigene Weise. In einem Story-Trailer erfahrt ihr jetzt, was euch erwartet.

