PS5: In Spider-Man 2 gibt es 2 Spider-Men in der Stadt und ihr könnt den jeweils anderen treffen

Wie kommt das an? In einem Thread im PS5-Subreddit löste die Nachricht viel Freude bei den Spielern aus. Einige Kommentare haben wir hier für euch zusammen gestellt:

“Es gibt Momente, in denen man durch die Stadt schwingt und den anderen Spider-Man sieht, wie er aktiv etwas tut oder ein Verbrechen verhindert”, so Ham. Der NPC-Spidey soll allerdings nicht bloße Deko sein: Wenn ihr ihn in einem Gefecht antrefft, sollt ihr die Möglichkeit haben, euch mit ihm zu verbünden.

Was verrieten die Entwickler? Wie James Ham, Associate Animation Director bei Insomniac, im Interview mit Danny Peña (via TCMF2 ) verriet, wird der jeweils andere Spider-Man nicht einfach aus der Spielwelt verschwinden, wenn der Spieler wechselt.

Was wird das für ein Spiel? Spider-Man 2 wird der Nachfolger des 2018 erschienenen Open-World-Abenteuers und erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv auf der PlayStation 5. Bei den Kollegen von der GamePro findet ihr bereits jetzt einen ausführlichen Anspielbericht .

