Neuer Shooter mixt Warframe und Destiny, zeigt nun 17 Minuten Gameplay – Kommt für Steam, PS5 und Xbox

The First Descendant ist ein neuer Loot-Shooter, der wie Warframe oder Destiny in einem SciFi-Setting spielt und generell an ein Kind der beiden Spiele erinnert. Nun wurde ein Video mit 17 Minuten Gameplay veröffentlicht. Wir wissen außerdem, dass die nächste Beta noch im September starten wird.

Was ist das für ein Spiel? Im Shooter habt ihr die Wahl aus mindestens 11 verschiedenen Charakteren, den sogenannten Nachfahren (Descendants). Jeder von ihnen hat ein eigenes Aussehen und eigene Fähigkeiten. Mit diesem Charakter könnt ihr dann gegen Aliens kämpfen:

Ihr habt die Wahl aus verschiedenen Schusswaffen und könnt mächtige Fähigkeiten einsetzen. Die Waffen lassen sich zudem modifizieren.

Gespielt wird wahlweise allein oder im Koop mit bis zu 4 Spielern.

Es gibt Story-Inhalte, Raids und Bosskämpfe auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Ihr könnt euch mit einem Greifhaken fortbewegen.

Das Sammeln von Loot, Materialien und neuer Ausrüstung spielt eine wichtige Rolle.

Das Spiel setzt auf die Third-Person-Perspektive.

Es soll ein Free2Play-Spiel werden und kommt vom koreanischen Entwickler Nexon. Der Release soll auf Steam, PS4 und PS5 sowie Xbox One und Series X/S stattfinden.

Was ist jetzt neu? Neu ist dieser Gameplay-Trailer, in dem ihr die ersten 17 Minuten aus The First Descendant erleben könnt:

Beta startet schon am 19. September

Wann ist die Beta? Die Open-Beta von The First Descendant startet am 19. September und läuft bis zum 25. September. Sie wird auf allen Plattformen gleichzeitig stattfinden und sogar Crossplay bieten. Das gab Nexon bereits im Rahmen der gamescom 2023 bekannt.

Nun wurde verraten, dass in der Beta 11 Charaktere, 3 Fields to fight und über 50 verschiedene Waffen zum EInsatz kommen.

Wie könnt ihr an der Beta teilnehmen? Wenn ihr an der Beta teilnehmen wollt, könnt ihr euch auf der offiziellen Website des Spiels anmelden. Dort wählt ihr dann eure Plattform aus und gebt eure E-Mail-Adresse an.

Als PC-Spieler werdet ihr auf die Steam-Seite von The First Descendant weitergeleitet, um dort den Beta-Zugriff zu beantragen.

Wann findet der Release statt? Ein offizielles Release-Datum gibt es bisher noch nicht. Ein Release für 2024 gilt aber als wahrscheinlich.

MeinMMO-Autorin Britta hat bereits im Oktober 2022 an einer Beta zu The First Descendant teilgenommen und ihre Eindrücke zusammengefasst:

Neuer Shooter “The First Descendant” startet auf Steam – Spielt sich wie ein koreanisches Outriders