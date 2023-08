Neuer Shooter für die PS5 ist ein bunter Mix aus Splatoon und Fortnite

Bei der Ankündigung von Foamstars dachten viele erstmal an Splatoon, nur für die PlayStation. Unser Autor Mark Sellner hat den bunten Shooter auf der gamescom spielen können und ist positiv überrascht.

Was ist Foamstars? Bunt und schnell in erster Linie, aber eins nach dem anderen. Foamstars ist ein Shooter, der für PS4 und PS5 erscheint und dabei auf die Hero-Formel setzt. Ähnlich wie in Overwatch, Valorant und Co. gibt es also verschiedene Helden, die ihr spielen könnt.

Die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und sind in verschiedene Klassen aufgeteilt. Hier gibt es von klassischen Tanks über flinke Angreifer bis hin zu Präzisionsschützen viel Auswahl. Wie viele dieser Helden es in der Release-Version gibt, ist aktuell noch nicht bekannt.

In zwei Teams zu je 4 Leuten spielen diese “Foamstars” dann gegeneinander. In den Kämpfen geht es, ähnlich wie in Splatoon, darum, das Schlachtfeld möglichst in eurer Farbe zu färben. Denn auf Schaum von eurem Team könnt ihr surfen und richtig schnell unterwegs seid, feindlicher Schaum hingegen verlangsamt euch stark.

Zu Release soll das Spiel verschiedene Karten und Spielmodi bieten, in der Anspielversion auf der gamescom haben wir bisher nur eine Karte und einen Modus gesehen.

Die Gefechte sind nicht nur bunt, sondern auch dynamisch

Wie funktioniert das Kämpfen? Tatsächlich ist Foamstars viel mehr, als es auf den ersten Blick vermuten lässt. Natürlich ist der Vergleich mit Splatoon naheliegend, doch zwischen Farbe und Schaum besteht ein elementarer Unterschied.

Denn während ihr in Splatoon nur den Boden färben könnt, könnt ihr den Schaum in Foamstars nutzen, um dreidimensionale Bauten zu errichten und das Schlachtfeld somit auch in die Höhe zu verändern. Hier kommt ein Gameplaygefühl auf, was sich am besten mit Splatoon trifft Fortnite beschreiben lässt.

In Windeseile errichte ich einer Mauer aus Schaum vor mir, wenn ein Feind auf mich zukommt. Baue mir einen Turm, um einen höhergelegenen Sniper-Punkt zu erreichen oder begrabe den unachtsamen Gegner einfach unter eine Lawine aus Schaum, was ihn nahezu bewegungsunfähig macht.

Das spielt sich taktischer als zunächst erwartet und macht auch in der 5. Runde noch wirklich viel Spaß. Mit jeder Runde, die wir mit den Presse-Kollegen gespielt haben, wurde das Game besser, da wir lernten, den Schaum besser zu nutzen.

Manchmal hilft nur noch die Flucht

Wer richtig surft, gewinnt

Was macht das Gameplay so dynamisch? Abseits von dem sich ständig verändernden Schlachtfeld, ist es vor allem das Surfen, was die Kämpfe spannend gestaltet. Denn hier zeigt sich, wer Teamplay beherzigt, was meist auch der Weg zum Sieg ist.

Der Hintergrund dazu liegt in der Todes-Mechanik von Foamstars. Keht ihr K.O. rollt ihr für einige Sekunden in einer Schaumkugel über das Spielfeld, bevor ihr dann tatsächlich sterbt und 5 Sekunden später in euer Basis wieder aufersteht.

Solange ihr in dieser Kugel seid, können sowohl Gegner als auch Freunde durch euch hindurch surfen. Erwischt euch ein Freund dabei, steht ihr mit wenig Leben an Ort und Stelle wieder auf, erwischt euch ein Feind, bedeutet das euer sofortiges Ende.

All diese Mechaniken, gepaart mit den Spezialfähigkeiten der Helden, machen das Spiel bunt, schnell und dynamisch, jedoch zu keinem Zeitpunkt unübersichtlich. Was bei diesem Farbspektakel schon eine Leistung ist.

Wann ihr selbst Hand anlegen dürft oder wann der Titel überhaupt erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir wissen aktuell nur, dass das Spiel für die PS4 und PS5 erscheint. Ebenfalls unbekannt ist noch die Monetarisierung von Foamstars.

Der Chef des Projektes verriet uns allerdings bei dem Termin, dass man die Zugänglichkeit an erste Stelle stelle, was für Free2Play sprechen würde. Außerdem soll man die Helden auch ohne echtes Geld freischalten können.

Was haltet ihr von Foamstars? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

