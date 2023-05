Heute zeigt Sony sein großes PS5 Showcase – MeinMMO tickert live für euch mit

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Was gibt es alles zu sehen? Bisher ist nichts Offizielles bekannt, Sony hüllt sich in Schweigen. Aus diesem Grund brodelt die Gerüchteküche und viele warten gespannt auf das Showcase.

Insert

You are going to send email to