Entwickler von Horizon Forbidden West arbeiten an neuem Online-Game: „Erkundet die Welt mit Freunden“

Das Studio Guerrilla Games arbeitet an einem neuen geheimen Online-Spiel. Das geht aus den zahlreichen Job-Ausschreibungen hervor, die der Entwickler auf der offiziellen Seite veröffentlicht hat. Es spielt wohl in der Welt von Horizon.

Um welche Stellenausschreibungen geht’s? Der Entwickler Guerrilla Games sucht nach neuen Mitarbeitern, und zwar richtig vielen. Satte 45 Stellen sollen besetzt werden, die alle möglichen Bereiche des Game-Developments umfassen. Es ist alles dabei:

Tool Designer

Lead Combat Designer

Gameplay Animation Manager

Cinematics Animation Manager

Stylized Senior Creature Animator

Game Writer und noch viele mehr.

Die Stellenausschreibungen teilen sich in Kategorien “Externes Projekt” und “Online-Projekt”.

Interessant dabei ist aber, dass manche Stellenausschreibungen spezifisch auf ein “Online-Project” verweisen, dessen Name noch unbekannt ist. Fast die Hälfte der Jobangebote dreht sich um dieses Online-Projekt.

Hey, Horizon Forbidden West, lass mich die Rätsel gefälligst selbst lösen!

Was könnte das für ein Projekt sein? Den Beschreibungen der Stellen lässt sich entnehmen, dass hier offenbar ein neues Team aufgebaut wird, das an einem stilisierten Spiel im Horizon-Universum arbeiten wird.

In dem Ankündigungs-Tweet heißt es außerdem, dass die Story davon sich nicht um die Heldin Aloy drehen wird. Vielmehr bekommt das Spiel neue Charaktere und wird außerhalb der Hauptgeschichte von Horizon spielen.

Dem Tweet kann man ebenfalls entnehmen, dass das Online-Spiel zumindest Koop-Elemente haben wird, denn es heißt: “Freunde werden die majestätische Wildnis von Horizon zusammen erkunden können.”

Laut den Job-Beschreibungen auf der Seite können die Fans aber auch bei dem Online-Titel auf viel Story hoffen. Für das neue Team werden nämlich mehrere Writer und Narrative Designer gesucht, die gemeinsam eine “tiefgründige und komplexe Story” schreiben sollen.

Es könnte sich also zum Beispiel um ein Multiplayer-Koop-Game oder ein Survival-Spiel handeln. Manche Fans auf reddit hoffen außerdem auf ein Monster-Hunter-ähnliches Spiel, was zu Horizon passen würde.

Und was ist mit dem Horizon-MMORPG? Im November 2022 kündigte Sony ein MMORPG an, das in der Welt von Horizon spielen wird. Das Spiel entsteht allerdings in Zusammenarbeit mit NCSoft, der koreanischen Firma hinter Aion und Blade and Soul.

Bei dem neuen Online-Spiel handelt sich aber um ein internes Projekt von Guerrilla Games. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass es sich dabei um das ankündigte Horizon-MMORPG handelt.

