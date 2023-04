EA bringt bald einen neuen Ego-Shooter ohne Schusswaffen für PC, Xbox und PS5 – Kann das gut gehen?

Mit Immortals of Aveum bringt EA noch im Sommer 2023 einen Shooter heraus, der komplett auf klassische Schusswaffen verzichtet. Doch kann das gut gehen?

Was ist das für ein Spiel? Immortals of Aveum ist ein kommender First-Person-Shooter, der von Ascendant Studios entwickelt und von EA Originals veröffentlicht wird. Der Release ist schon am 20. Juli 2023 für PS5, Xbox Series und PC (Steam, Epic, EA).

Das Besondere an dem Singleplayer-Titel ist, dass Immortals of Aveum auf Schusswaffen verzichtet und stattdessen auf Magie setzt – obwohl es ein Ego-Shooter ist.

Ihr schlüpft in die Rolle von Jak, einem talentierten jungen Mann, der einer Art Elitetruppe aus Kampfmagiern beigetreten ist, um die Welt vor dem Untergang zu retten. Auf eurem Weg bekämpft ihr dann mithilfe eurer magischen Kräfte Gegnerhorden und bestreitet Bosskämpfe.

Den ersten Gameplay-Trailer zu Immortals of Aveum seht ihr hier:

Kann ein Shooter ohne Waffen gut gehen?

Das sagen Spieler: Einige User äußern auf YouTube unter dem Gameplay-Trailer Zweifel. Viele stören sich an den magischen Angriffen. Es wirke, als würden diese keine Auswirkungen auf die Gegner haben (via YouTube).

Generell gab es einiges an Kritik für das gezeigte Gameplay. Ein Nutzer schreibt: „Ich sehe nichts, was besonders fesselnd am Gameplay ist“. Andere finden, das gezeigte Gameplay habe zu viele bunte Effekte und man könne kaum erkennen, was hinter den Effekten mit den Gegnern passiere.

Ein solches Problem existiert in der Regel bei einem normalen Shooter nicht, wenn ein Schuss mit einem Gewehr auf einen NPC abgegeben wird. Mit den magischen Angriffen kommt das Chaos, findet ein Kommentator: „Wenn der Spieler zaubert, ist es chaotisch, so viele Dinge passieren gleichzeitig.“

Gibt es vergleichbare Shooter? Ja und nein. Ein Shooter, der komplett ohne Waffen auskommt und stattdessen magische Angriffe aus seinen Händen schießt, scheint eine innovative Idee zu sein. Trotzdem haben einige Spiele ähnliche Aspekte, darunter beispielsweise der Helden-Shooter Overwatch.

In Overwatch gibt es nicht nur Chaos und viele bunte Farben, sondern Helden, deren Waffen keine klassischen Gewehre sind. Die Genetikerin Moira nutzt kein Sturmgewehr, sondern einen Strahl, der entweder Leben schenkt oder es nimmt. Der Mönch Zenyatta nutzt seine spirituelle Kraft, um „Sphären der Zerstörung“ zu erschaffen und mit einer Handbewegung auf Gegner zu schießen.

Obendrein gibt es in Loot-Shootern wie Destiny und Outriders Klassenfähigkeiten, die etwa Flächenschaden mit Feuerangriffen machen. Klar, in beiden Titeln spielen Sturmgewehre und Pistolen eine entscheidende Rolle, doch einzelne Skills zeigen, dass es auch ohne möglich ist.

Für wen könnte das interessant sein? Das Spielprinzip von Immortals of Aveum richtet sich eher an Shooter-Spieler, die gleichermaßen Fantasy-Fans sind. Wenn ihr auf realistische Spiele wie Escape from Tarkov und Squad steht, dann werdet ihr mit dem Magie-Abenteuer gegebenenfalls nicht glücklich.

Wer allerdings nach der Story von Titanfall 2 rüber zu Elder Scrolls Online gewechselt ist, der sollte mit dem Magie-Shooter wahrscheinlich kein Problem haben. Für Spieler von Overwatch 2, Destiny 2 und Outriders kann der Titel ebenfalls interessant sein.

Letztendlich wird bei dem Erfolg von Immortals of Aveum auch die gelieferte Qualität eine Rolle spielen. Kritisierte Aspekte wie die Treffer-Wirkung oder die überproportionalen Effekte sollten vor dem Release angegangen werden, wenn EA ein weiteres Anthem vermeiden möchte.

Das jüngste Beispiel eines nicht optimal gelaufenen „EA Orginals“-Releases ist das Jagdspiel Wild Hearts, welches das Genre mit einem Bausystem innovativ erweitern wollte:

