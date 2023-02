5 Gründe, warum das neue 80-€-Spiel von EA so ein schlimmer Flop ist – Trotz 80 % auf Metacritic

Wild Hearts hätte ein riesiger Hit für Entwickler Koei Tecmo und Publisher EA werden können. Das Spiel bietet erstklassiges Gameplay, innovative Systeme und eine interessante Story. Trotzdem kommt es absolut nicht an. Woran liegt’s? MeinMMO schaut sich die Sache genauer an.

Als Wild Hearts angekündigt wurde und wir den ersten Test mitgespielt haben, war in der Redaktion recht schnell klar: Das Spiel hat Hit-Potential, muss sich aber anstrengen. Wild Hearts sollte eine Alternative zu Monster Hunter werden – mit Koop und Crossplay.

Eigentlich genau das, was Fans von Monster Hunter nach MH: World haben wollten und was Capcom jahrelang hat liegenlassen. Wild Hearts hatte alle Möglichkeiten, sich prächtig zu entwickeln und eine riesige, stehen gelassene Fanbase abzuholen.

Seit dem 16. Februar 2023 ist das neue Action-Spiel jetzt da, aber erzeugt kaum eine Resonanz unter Gamern – kaum Interesse bei Google, quasi nicht-existent auf Twitch, kaum Andrang bei Guides und Community-Geschichten.

Eigentlich seltsam, denn die Tests fallen allesamt positiv aus. Ich selbst finde Wild Hearts richtig gut, im ausführlichen Test der GameStar erreicht das Spiel immerhin 78 Punkte.

Selbst international gibt es Lob. Ein Nutzer auf reddit hat die Wertungen der größten Seiten weltweit zusammengetragen. Viele Tester vergeben mehr als 80 %. Die Metacritic-Wertungen pendeln sich entsprechend zwischen 77 und 80 ein, je nach Plattform.

Wild Hearts hätte eine neue IP werden können, eine neue Marke, die unter EA zum Erfolg wird – ein Erfolg, der nach der Flaute von Anthem sicherlich gut fürs Ansehen gewesen wäre. Was läuft also schief?

Im Video erklären wir euch Wild Hearts in 3 Minuten:

1. Wild Hearts ist viel zu teuer

Das größte Manko, das sowohl wir festgemacht haben, als auch in der Community diskutiert wird, ist der Preis. Wild Hearts kostet stolze 80 € für PS5 und Xbox, auf dem PC „nur“ 70 €. An sich ist eine so stattliche Summe nicht unbedingt ein Problem, hier kommt aber einiges zusammen:

Wild Hearts ist eine neue IP, niemand weiß so recht, was er davon erwarten soll

Das Studio, Koei Tecmo, ist im Westen eher unbekannt

Für das gleiche Geld – oder deutlich weniger – gibt es im Moment andere Spiele, die sich schon bewiesen haben

Wild Hearts bietet zwar eine Demo, um das Spiel zu testen, aber selbst die ist hinter einer Paywall versteckt. Nur, wer EA Play nutzt, darf sich das Spiel 10 Stunden lang vorab ansehen. Die Spieler sind entsprechend skeptisch – und werfen EA Gier vor.

Viele Stimmen sagen schon jetzt: Wir haben Interesse an Wild Hearts, das sieht toll aus. Aber nicht für den Preis, wir kaufen es später im Sale.

2. Wild Hearts kam zu spät – oder viel zu früh

Mit dem Release im Februar 2023 hat sich Wild Hearts strategisch schlecht positioniert. Gerade einmal eine Woche vorher erschien Hogwarts Legacy, das Spiel, das gerade die gesamte Gaming-Landschaft beschäftigt.

Allein auf Steam belegt Hogwarts Legacy gleich 4 Plätze in den Top 5 und bricht Zuschauer-Rekorde auf Twitch. Jeder spricht darüber oder spielt selbst. Und: Es kostet weniger.

Obwohl das neue Harry-Potter-Spiel keine direkte Konkurrenz zu Wild Hearts ist und völlig andere Zielgruppen anspricht, gibt es doch eine große Schnittmenge an Gamern, die jetzt lieber Zeit in Hogwarts als in Azuma verbringt.

Dazu erschien Ende Januar Monster Hunter Rise für PS5 und Xbox Series X|S. Konsolen-Spieler, die Interesse am Genre haben, sind eventuell noch mit dem Original beschäftigt und haben keine Zeit für Wild Hearts.

Wild Hearts hätte zu einer Spiele-Flaute wie im Frühjahr 2022 oder ein wenig nach dem Release von Elden Ring 2022 bessere Chancen gehabt, von sich reden zu machen. Dass EA so etwas eigentlich weiß, haben sie mit dem plötzlichen Release von Apex Legends gezeigt.

3. Der PC-Port liegt weit hinter den Erwartungen

Selbst der Preis und der Zeitpunkt hätten Wild Hearts noch verziehen werden können, wenn die Leistung entsprechend ausgereicht hätte. Allerdings startete Wild Hearts mit großen Problemen auf verschiedenen Systemen – vor allem aber auf dem PC.

So gut wie jeder Test bemängelt die schlechte Performance: Es werden keine wirklich stabilen, hohen FPS erreicht, es gibt Grafik- und Sound-Bugs. Nichts davon stört den Spielfluss total, nervt aber.

Selbst SkillUp, ein Experte in Monster Hunter, lobt Wild Hearts und warnt zugleich PC-Spieler vor dem Spiel. Gamer haben hier nicht den Eindruck, als würde das Spiel technisch seinem hohen Preis gerecht werden.

Weiterer Schmerz-Faktor: Viele der Probleme waren schon in vorigen Tests bekannt und wurden den Entwicklern weitergeleitet. Trotzdem erschien das Spiel so und hat das Vertrauen etlicher Fans erschüttert. Das Team arbeitet an einer Lösung, die aber erst nach dem Release erscheinen wird.

In unserer Koop-Session läuft das Spiel zwar flüssig, aber ihr könnt hören, dass Bild und Ton asynchron laufen – unschön:

4. Niemand kannte Wild Hearts vor dem Release

Wild Hearts ist nicht nur eine völlig neue IP, es wurde auch zuvor so gut wie keine Werbung geschaltet. Es gab keine großen Kampagnen, um auf das Spiel aufmerksam zu machen oder Leute für die Idee zu gewinnen.

Es liefen keine größeren Marketing-Aktionen, keine Hype-Trailer und es wurden keine Influencer gebucht, um über Wild Hearts zu sprechen. Die beinahe einzige Werbung waren die vereinzelten Trailer, die dann aber auch nur mäßig gestreut wurden.

5. Niemand spricht über Wild Hearts

Zuletzt hätten all diese Punkte noch immer irgendwie ausgehebelt werden können, wenn die richtigen Leute über Wild Hearts gesprochen hätten. Stichwort Social Media und Twitch.

Ein paar wenige, einflussreiche Persönlichkeiten auf Twitch, TikTok oder Twitter hätten reichen können, um den sprichwörtlichen Stein ins Rollen zu bringen. Aber auf den sozialen Medien existiert Wild Hearts nicht.

Keiner der großen Streamer wie xQc oder Asmongold wurden auf Wild Hearts aufmerksam oder haben es gezeigt. Auf Twitch zeigen nur kleinere Kanäle das neue Spiel, wenn auch mit Begeisterung.

Auf Twitter gibt es kaum Trends zum Spiel und selbst auf die offiziellen Tweets gibt es nur verhältnismäßig wenige Antworten. Das subreddit von Wild Hearts hat nur 5.700 Nutzer. Das reicht nicht aus, um Gespräche zum Thema viral gehen zu lassen.

Zum Vergleich: Monster Hunter World hat fast 500.000 Fans auf reddit, Hogwarts Legacy bereits 188.000 und ist nur wenig älter als Wild Hearts.

Dass so wenig Werbung kam, ist seltsam – denn die Trailer waren allesamt wirklich gut:

Fazit: Ist Wild Hearts noch zu retten?

Auch, wenn der Release von Wild Hearts absolut nicht funktioniert hat, muss man das Spiel nicht gleich abschreiben. Es gibt etliche Beispiele dafür, dass ein versauter Release noch gerettet wurde oder ein Spiel erst Jahre nach Release viral ging.

Die Substanz von Wild Hearts ist tadellos. Ein Koop-Jagdspiel mit einer interessanten, neuen Mechanik, einer wunderschönen Umgebung und liebevollen Charakteren. Die perfekte Mischung für jeden Fan des Genres.

Es mangelt eben nur an der Umsetzung. Bleiben die Entwickler aber dran und polieren Wild Hearts auf den Stand, den es zu Release hätte haben sollen, kann das Spiel durchaus funktionieren. Vor allem, wenn es durch einen Rabatt in mehr Hände gelangt.

Wild Hearts wird nach Release mit kostenlosen Updates versorgt, die neue Waffen, Monster und mehr bringen. Wer später einsteigt, bekommt dann auch noch ein „vollständigeres“ Spiel geliefert. Auch das kann für einen verspäteten Erfolg von Wild Hearts sorgen – denn sogar bei Spielern ist Hoffnung da:

