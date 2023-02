Was spricht für PSVR2? Alle Tester sind sich derzeit darin einig, dass PSVR 2 jede Menge Potential für die Zukunft bietet. Die Hardware ist gut und die Technik funktioniere einwandfrei. Auch die Einrichtung ist kinderleicht und der Controller fühle sich gut an. Obendrein stellt PSVR2 die aktuelle Neuerung für die PS5 dar, direkt nach dem DualSense Edge.

TheVerge: Die Tester von TheVerge erklären , dass PSVR2 den Vorgänger in jeglicher Hinsicht überflügeln würde. Das Modell fühle sich erstklassig an und sei leistungsstark. Aber zum aktuellen Zeitpunkt gebe es einfach keine Spiele, wofür sich die teure Investition wirklich lohnen würde. Obendrein biete etwa das Konkurrenzprodukt Quest 2 eine kabellose Verbindung an.

Der Preis liegt in Deutschland bei 599,99 Euro und ist damit höher als der Einstiegspreis des Vorgängermodells. Eine Edition mit dem exklusiven Spiel „Horizon Call of the Mountain“ kostet 649,99 Euro. Für die Ladestation der Controller müsst ihr 49,99 Euro zahlen.

Insert

You are going to send email to