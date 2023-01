Sony’s DualSense Edge ist im Test ein tolles Upgrade und Pro-Controller für die PS5, wenn ihr ihn wirklich braucht

Die Schutztasche, in welcher der Controller verstaut werden kann, wirkt ebenfalls edel und wertig. Controller und Zubehör können hier sicher verstaut werden, auch bei Bewegung bleibt alles an Ort und Stelle und rutscht nicht durch die Gegend.

Was ist anders? Der Bereich rund um die Analog-Sticks setzt jetzt auf glänzenden Klavierlack und nicht mehr auf eine matte Oberfläche. Die Bewegungs-, Aktionstasten und das Touchpad sind ebenfalls in Schwarz gehalten, inklusive Teile der Rückseite. Im Touchpad sind auch winzige PS-Symbole eingraviert.

Den DualSense Edge gibt es zum Release am 26. Januar 2023 erst einmal nur in Weiß auf dem Markt. Im Design unterscheidet sich der Pro-Controller auch nur leicht vom normalen DualSense. Weitere Designs sind bisher nicht geplant.

Was ist alles dabei? Der Lieferumfang des DualSense-Edge-Controllers fällt sehr umfangreich aus. Das erwarte ich aber auch bei dem Preis des Controllers. In der Schachtel befinden sich neben dem Edge-Modell noch folgende Dinge:

Ich konnte den Controller bereits vor Release an meiner PS5 ausprobieren und verschiedene Spiele damit zocken. In meinem Test könnt ihr nachlesen, warum mir der Controller gefällt, aber warum sich das Modell nicht für jede Person lohnt.

