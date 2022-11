PSVR2: Sony kündigt Preis und Releasedatum des VR-Headsets für PS5 an

Sony hat endlich den Preis und Releasetermin für PSVR2 vorgestellt. MeinMMO erklärt euch, was ihr erwarten könnt. Außerdem stellen wir euch die beiden Editionen vor, die ihr kaufen könnt.

Sony hat im offiziellen Blogpost den Preis und den Release von PSVR2 bekannt gegeben. Nachdem der Preis des DualSense Edge viele Gamer schockiert hatte, hat man nun auch den Preis für das neue VR-Headset vorgestellt.

Sony hat gleich zwei verschiedene Editionen für PSVR2 vorgestellt. Obendrein wird es pünktlich zum Release eine Ladestation für die besonderen Controller von PSVR2 geben, die ihr euch ebenfalls bestellen könnt.

PSVR2 erscheint im Februar 2023 und kostet 600 Euro

Wann erscheint PSVR2? Das Gerät für die PS5 erscheint offiziell am 22. Februar 2023.

Was wird es kosten?

Der Preis liegt in Deutschland bei 599,99 Euro und ist damit höher als der Einstiegspreis des Vorgängermodells.

Es wird auch eine Edition mit dem exklusiven Spiel „Horizon Call of the Mountain“ geben. Hier liegt der Preis bei 649,99 Euro. Enthalten ist neben der Hardware auch das Spiel.

Für die Ladestation der Controller müsst ihr 49,99 Euro zahlen.

Was ist im Preis enthalten? Im Preis enthalten sind das VR-Headset, zwei Controler und Kopfhörer.

Wie hoch liegt der Preis? Für das Vorgängermodell der PS4 hatte der Preis noch bei 399,99 Euro gelegen. Sony hatte die UVP jedoch später auf 299,99 Euro gesenkt. Der Preis hat sich vom Vorgängermodell etwa verdoppelt.

Ob Sony, wie beim Vorgänger, den Preis später noch einmal nach unten korrigieren wird, ist noch nicht bekannt. Hier kommt es mit Sicherheit auch auf den Erfolg des neuen Systems an. PSVR2 soll auf jeden Fall nicht abwärtskompatibel mit den alten VR-Spielen sein.

Wer alle „PS VR“-Spiele auf der PS5 spielen will, braucht bald 2 verschiedene VR-Headsets

VR-Technik könnte 2023 für PC und PS5 immer wichtiger werden

VR könnte in Zukunft eine große Rolle spielen und wird für viele Spieler immer interessanter. Ein gutes Beispiel dafür ist das VR-MMORPG Zenith: The Last City. Denn dieses Spiel wurde kurz nach dem Release überrannt, weil alle die VR-Technik ausprobieren wollten. Mittlerweile hat das Spiel mehrere große Updates bekommen und die Server laufen wieder stabil. Dennoch wurden die Entwickler von dem Ansturm überrascht.

