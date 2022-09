Wer alle „PS VR“-Spiele auf der PS5 spielen will, braucht bald 2 verschiedene VR-Headsets

Sony hatte das neue PS VR 2 offiziell auf der CES 2022 vorgestellt und erklärt, dass man das Vorgängermodell deutlich überholen wolle. In einem neuen Statement hatte man nun erklärt, was ihr alles damit zocken könnt. Und die Antwort ist: Nicht alle VR-Spiele der PlayStation.

Bei PlayStation VR (kurz: PS VR) handelt es sich um ein Virtual-Reality-Headset, welches Sony für die PS4 entwickelt hatte. Spieler, die sich das Headset aufsetzen, können dann stärker in die Spielwelt eintauchen. Denn im Gehirn entsteht ein virtueller Raum, den unsere Augen als realistisch ansehen. Bestimmte VR-Spiele könnt ihr nur mit so einer Brille auf der PlayStation zocken.

Nun hatte Sony erklärt, was ihr alles mit dem neuen Headset zocken könnt. Und das dürfte nicht allen Spielern gefallen.

PSVR2 ist nicht abwärtskompatibel mit der PS4

Was hat Sony gesagt? Sony hat in einem Podcast erklärt, dass PS VR2 nicht abwärtskompatibel mit der PS5 verwendbar ist. So heißt es in der letzten Episode des PlayStation Podcasts (via wccftech.com)

PSVR-Spiele sind nicht mit PS VR2 kompatibel, denn PS VR2 wurde entwickelt, um ein echtes VR-Erlebnis der nächsten Generation zu bieten. PS VR2 verfügt über weitaus fortschrittlichere Funktionen wie einen völlig neuen Controller mit haptischem Feedback und adaptiven Auslösern, sowie ein Inside-Out-Tracking, Eye-Tracking, 3D-Audio und natürlich HDR. Das bedeutet, dass die Entwicklung von Spielen für PS VR2 einen ganz anderen Ansatz erfordert als für die ursprüngliche PSVR.

Was bedeutet das für mich? Wollt ihr euch das neue Equipment für PS VR2 kaufen, dann könnt ihr damit nur die neuen PS5-Games zocken. Ihr könnt euch jetzt also nicht PS VR2 kaufen und damit die alte Generation nachholen. Wenn ihr die alten Spiele der PS4 nachholen wollt, dann müsst ihr euch zwangsläufig auch das alte Headset kaufen. Und hier sind die Motion-Controller für die Hände fast überall ausverkauft.

Ihr könnt also in Zukunft bei älteren Titeln nicht von einer besseren Akkulaufzeit oder der neuen Ergonomie profitieren, die Sony beim neuen Headset verspricht.

VR wird für Spieler immer interessanter

VR könnte in Zukunft eine große Rolle spielen und wird für viele Spieler immer interessanter. Ein gutes Beispiel dafür ist das VR-MMORPG Zenith: The Last City. Denn dieses Spiel wurde kurz nach dem Release überrannt, weil alle die VR-Technik ausprobieren wollten. Mittlerweile hat das Spiel mehrere große Updates bekommen und die Server laufen wieder stabil. Dennoch wurden die Entwickler von dem Ansturm überrascht.

