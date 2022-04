Lost Ark zeigt neuen VR-Modus und der ist genau das, was das MMORPG braucht

Lost Ark hat am 1. April ein Video veröffentlicht, in dem sie zeigen, wie das MMORPG durch ein VR-Headset aussehen könnte. Obwohl das vermutlich niemals kommt, sagt MeinMMO-Autor Mark Sellner: “Verdammt, genau das braucht Lost Ark.”

Was ist das für ein Video? Alle Hoffnung möchte ich euch von vorneherein zerschmettern, denn bei dem durchaus gut gemachten Video handelt es sich um einen Aprilscherz von Smilegate. Das Video zeigt einen Trailer, der eine VR-Version von Lost Ark vorstellt. Der Trailer kommt, wie die meisten Aprilscherze, ausgezeichnet bei der Community an.

Wer schreibt hier? Mark Sellner ist MMORPG-Autor auf MeinMMO und hat sich schon vor vielen Jahren in Lost Ark verliebt. Seitdem das Spiel in Europa erschienen ist, hat er schon über 400 Stunden darin verbracht und ihn hat nie etwas gestört, bis heute.

Man kann es dem Trailer aber ansehen, dass die Entwickler viel Arbeit in die Konstruktion des Videos gesteckt haben. Es zeigt nicht nur eine neue Perspektive für das MMORPG, sondern auch die Menüs und Animationen wurden für das VR-Gimmick angepasst und gezeigt.

Des Weiteren zeigt euch der Clip, wie sich einige der eindrucksvollsten Szenen in Lost Ark anfühlen würden, wenn ihr sie aus der Ego-Perspektive betrachten könntet. Gerade diese Perspektive ist genau das, was Lost Ark braucht. Ganz egal, ob mit VR oder ohne, denn diese virtuelle Realitätserfahrung ist mir gar nicht so wichtig.

Das ganze Video könnt ihr hier sehen:

Lost Ark arbeitet an einer VR-Version für das MMORPG – Seht hier den verrückten Trailer

Wie atemberaubend immersiv die Welt aber in First-Person aussieht, hat mich komplett abgeholt und jetzt sitze ich hier, und will unbedingt eine Ego-Mod für das Spiel haben. Und das, obwohl mich die Perspektive von Lost Ark nie gestört hat.

Warum wäre das gut? Ein großer Kritikpunkt von vielen, die bisher in Lost Ark reingeschnuppert haben, ist die ungewohnte Iso-Perspektive des MMORPGs. Unter anderem mein Kollege Alexander Leitsch erzählte schon im Podcast, dass er sich so einfach nicht in das Spiel reinfühlen könnte.

Mit dieser Meinung ist er nicht alleine, was schnell klar wird, wenn man die Foren und das reddit zu Lost Ark durchsucht. Für alle diese Spieler wäre die First-Person-Perspektive das andere extrem. Das Video braucht nämlich nur wenige Sekunden dazu, um mich komplett in die Welt zu fesseln.

Auch wenn ich nicht zu den Spielern gehöre, die mit der Iso-Perspektive irgendeine Art von Problem haben, beeindrucken mich die Szenen aus dem Video. Luterra Castle aus der Ich-Perspektive zu sehen ist der Wahnsinn, und ich wünschte, ich könnte mehr von Lost Ark auf diese Art und Weise erleben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt In dieser Podcast-Folge erklärt Alexander Leitsch unter anderem, warum die Iso-Perspektive für ihn ein Problem ist.

Nehmt mich bitte nicht zu ernst

Was sind die Probleme? Natürlich ist eine dauerhafte First-Person oder VR-Version des Spiels nicht ohne Weiteres möglich und bestimmt auch nicht das, was Lost Ark tatsächlich braucht. Vor allem die Kämpfe in Chaos Dungeons und Guardian Raids wären aus dieser Sicht wohl eher hinderlich als hilfreich. Viele der Mechaniken würde sich aus dieser Perspektive sogar kaum spielen lassen.

Doch nicht nur in den Kämpfen würde die Übersicht sehr leiden. Sosehr ich die glorreichen Städte und ruhigen Gebiete in der Ego-Perspektive erkunden möchte, so nervig stelle ich sie mir in der normalen, offenen Welt vor. Dafür ist Lost Ark doch einfach zu hektisch. Auch, wenn selbst Streamer Asmongold sagt, dass VR die Zukunft des Genres sei.

Was könnte Lost Ark wirklich brauchen? Was ich mir aber tatsächlich wünsche, seit ich das fabelhafte Video von Smilegate sah, ist ein Ausbau des Foto-Modus von Lost Ark. Den gibt es bereits im Spiel und macht es möglich, nicht nur Perspektive, sondern auch die Umgebung teilweise zu verändern.

So kann man Charaktere, Namen und andere Spieler völlig ausblenden und seinen eigenen Avatar in Winkeln einfangen, die einem der normale Spielverlauf nicht zur Verfügung stellt. Und das ist schade, denn mit dem Video weiß ich nun, dass da mehr drin wäre.

Gebt mir neue Features für den Foto-Modus: Die bisherigen Einschränkungen im Foto-Modus lassen sich schnell runterbrechen. Ich kann mich nämlich nicht bewegen, während ich mich mit den verschiedenen Perspektiven ausprobiere. Ebenfalls ist das Laufen selbst stark eingeschränkt, wenn ich ohne Foto-Modus ganz nah an meinen Charakter heranzoome.

Was ich mir, dank dieses Videos, also tatsächlich wünsche, wäre eine Möglichkeit, sich im Foto-Modus bewegen zu können. Dann könnte man die aufregenden Städte wie Vern, Luterra und Stern’s Ursprung auch in ihrer ganzen Pracht erleben. Dadurch kann man sich mehr in die Welt von Arkesia hineinziehen lassen, als es das MMORPG manchmal in der Iso-Perspektive schafft.

Was haltet ihr von der Idee? Würdet ihr euch etwas Ähnliches wünschen? Oder habt ihr gar keine Lust darauf, die Welt von Arkesia auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten? Was haltet ihr generell von dem Video? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.