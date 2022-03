Lost Ark: Neuer Bug beunruhigt die Fans – „Haltet euch bereit, die Würste kommen“

Ein neuer Bug treibt derzeit in Lost Ark sein Unwesen und ist für viele Spieler nervig. Doch vor allem die Fans, die bereits in New World unterwegs waren, haben eine schlimme Vorahnung, was den Fehler angeht.

Was ist das für ein Bug? Bereits vor kurzer Zeit berichteten wir über einen kuriosen Bug, dass man mit der Eingabe von “<3” den gesamten Chat zum Einsturz bringen kann. Doch leider haben einige Spieler nun herausgefunden, dass sich dahinter mehr versteckt, als eine nicht bedachte, süße Geste.

Denn die große Sorge, welche die Spieler schon bei dem Herz-Bug hegten, bewahrheitete sich, zumindest zum Teil. So ist es derzeit möglich, dass Spieler zu einem gewissen Grad eigene HTML-Codes im Chat von Lost Ark wiedergeben können.

Achtung – Wir erklären hier nicht, wie der Bug genau ausgenutzt werden kann und selbst wenn ihr wisst, wie es geht, bitten wir davon abzusehen, es in den Kommentaren zu erläutern. Dies dient einem besseren Spielerlebnis für alle Fans.

Noch ist nicht klar, in welchem Ausmaß, das in Lost Ark der Fall ist. Es scheint aber so, als beschränkt sich aktuell auf kleinere Unannehmlichkeiten und abstürzende Chat-Fenster. Dass dieser Fehler aber auch besonders heftige Konsequenzen haben kann, zeigte jüngst ein anderes MMORPG von Amazon, nämlich New World.

New World: Neuer Bug lässt riesige Würste auf dem Bildschirm erscheinen und euer Spiel abstürzen

New World und die Würste

Dort war es Spielern aufgrund eines sehr ähnlichen Bugs sogar möglich, bestimmte Quests direkt durch Eingabe eines Codes im Chat abzuschließen und damit Gold zu farmen. Oder auch einen Gegenstands-Link zu einem Gegenstand zu generieren, den es gar nicht gibt. Das führte dann dazu, dass New World komplett crashte und Steam eine Reparatur durchführte.

Warum geht’s um die Wurst? Besonders beliebt war es in New World diesen Bug dazu auszunutzen, riesengroße Würste auf dem Bildschirm der Spieler erscheinen zu lassen. Es war nämlich möglich, alle Bilder, die sich im Spiel befanden, einfach zu vergrößern und in den Chat zu posten.

In Lost Ark sehen wir gerade eine ähnliche Entwicklung, nur eben ohne die Bilder. Bereits jetzt ist es aber möglich, die Schriftart und vor allem auch die Schriftgröße im Chat von Lost Ark zu verändern und sogar die Sprachblase über eurem Kopf lässt sich manipulieren. Das wird häufig zum Verbreiten bestimmter Memes genutzt, die in dem MMORPG vorkommen.

Während sich also einige Fans derzeit nur wundern, warum ihr Chat-Fenster dauernd abstürzt oder massiv große Buchstaben in dem kleinen Fenster auftauchen, haben andere Spieler bereits schlimme Vorahnungen.

Was ihr hier seht, war kein Grafik-Bug in New World, sondern ein zu großes, in den Chat gepostetes Bild.

“Super, jetzt kann ich mich von Bots anschreien lassen”

Wie reagiert die Community? Ein Großteil der Spieler nimmt das Ganze bisher gelassen und mit Humor. Vor allem aber die Fans, die vorher bereits in New World unterwegs waren, sehen die Situation weniger ruhig und sind besorgt, was noch kommen könnte.

Amazon selbst scheint den Bug übrigens auch ernst zu nehmen, im reddit berichten bereits jetzt viele Spieler davon, für das Ausnutzen dieses Chat-Bugs, sei es auch nur zum Spaß, temporär gebannt worden zu sein. Auch das löst in der Community eine gute Stimmung aus und gibt den Fans das Gefühl, dass Amazon ihre Bedürfnisse im Blick behält.

Außerdem sind die Spieler besorgt darüber, dass Bots bald den Trick herausfinden könnten und somit ihre dubiosen Angebote in enormer Größe bewerben könnten. Abgesehen von diesen Bedenken ist das reddit aber in einer aufgelockerten Stimmung und folgt ganz dem Kommentar von Khalmoon: “Ich lach mich kaputt, wie kann Amazon das ZWEI MAL passieren?”

Unter anderem so kann der Chat für euch aussehen, kurz bevor er abstürzt. (Quelle: reddit)

Viel Humor und wenig Verständnis

Was sagen die Fans? Ein Highlight der Diskussion über den Fehler sind aber definitiv auch die eher lustigen Kommentare in einem reddit-Thread, in dem das Thema jüngst aufkam. Er hat derzeit über 550 Kommentare. Wir möchten euch deshalb an einigen davon teilhaben lassen:

Auf den Kommentar eines Users der sagte, dass es mit Farbe nicht funktioniert, entgegnet PrimitiveMammal: “Doch, das funktioniert super. Ich wurde nur 24h gebannt, nachdem ich es versucht habe.”

Mofu__Mofu schreibt: “New World-Spieler zittern bereits jetzt” woraufhin ein anderer User antwortet: “Bereitet euch vor, die Würstchen kommen.” (Brace yourselves, sausages are coming)

Auch akaicewolf schreibt: “Die Legende der Würste ist noch nicht zu Ende erzählt. Es mag sie in New World nicht mehr geben, doch sie werden weiter leben.”

WolvesbaneYT denkt, es ist sogar schlimmer als in New World: “Hey, es ist sogar schlimmer als dort. Wir hatten nur harmlose Riesen-Würste, ihr lasst ganze Chats crashen.”

huehueleaguepro nimmt es mit Humor und sagt: “Meine LaiLais wurden gerade offiziell verbessert!” (LaiLai ist ein Insider aus der Punika-Region von Lost Ark. Diese Worte hört ihr dort besonders oft.)

Was haltet ihr von dem Bug? Findet ihr die ganze Situation noch im Bereich des Lustigen oder seid ihr ebenfalls besorgt darüber, dass es diesen Bug auch in Lost Ark zu Teilen gibt? Habt ihr selbst im Chat bereits gemerkt, dass dieser Fehler ausgenutzt wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Wenn ihr außerdem Hilfe in dem MMORPG benötigt, haben wir alle Tipps, Tricks und Builds für Lost Ark übersichtlich für euch zusammengefasst.