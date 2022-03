Lost Ark leidet unter einem sehr schweren, aber irgendwie süßen Bug

Ein kurioser Bug in Lost Ark macht es derzeit möglich, dass ihr euch und alle anderen in eurer Umgebung mit Liebe vor nervigem Spam schützen könnt. Was es genau damit auf sich hat, erzählen wir von MeinMMO euch hier.

Was ist das für ein Bug? Wie lange der Bug bereits in Lost Ark existiert ist derzeit unklar, wir wissen nur, dass Liebe derzeit dafür sorgt, dass ihr wahrhaftig blind werdet. Das nutzen Spieler nun für diverse witzige aber auch praktische Zwecke aus.

Schreibt ihr in den Chat von Lost Ark ein Herz, also <3, friert der Chat für alle ein, die es lesen. Euch selbst mit eingeschlossen. Wollt ihr also einfach nur nett sein und erhaltet dann keine Antwort mehr, ist das nicht böse gemeint, ihr seht die Antwort vielleicht nur einfach nicht.

Und viel schlimmer ist, dass ihr es auch nicht wirklich merkt. Denn der Bug hindert euch nicht aktiv daran, Nachrichten zu versenden, ihr könnt sie nur nicht mehr sehen. Der komplette Chat bleibt an dem Punkt hängen, an welchem er das <3 darstellen sollte.

Selbst Systemnachrichten erscheinen nicht mehr in eurem Chat-Window und auch Flüster-Nachrichten und Gildenchat gehen scheinbar einfach ins Nichts.

Da Lost Ark die <3-Nachricht überhaupt nicht darstellen kann, solltet ihr häufiger darauf achten, ob euer Chat überhaupt noch funktioniert. Wenn ihr zum Beispiel eine leere Nachricht im Chat seht und danach länger gar nichts mehr, hat euch die Liebe vermutlich eiskalt erwischt.

Wie behebt ihr den Fehler? Das ist bisher nicht wirklich klar. In eigenen Tests konnten wir herausfinden, dass es hilft, wenn ihr den Charakter wechselt oder natürlich einfach das Spiel neu startet. Ein Teleport oder sogar ein Wechsel von Channel oder Karte scheinen das Problem aber nicht zu reparieren.

Andere Spieler auf reddit berichten, dass es helfen kann, den jeweiligen Chat-Tab aus und wieder einzuschalten, in unseren Tests hat das aber nicht geholfen.

Ihr solltet deshalb vielleicht überprüfen, ob euer Chat derzeit funktioniert, bevor ihr in einen Abyssal Dungeon geht oder in andere Inhalte, die Kommunikation von euch abverlangen. Denn so lustig der Fehler im ersten Moment klingt, so nervig kann die Liebe anderer Spieler auf lange Sicht sein.

“Das ist wie in New World, Amazon hat es wieder geschafft!”

Wie reagiert die Community? Einem Spieler ist der Bug am 27. März aufgefallen und er hat ihn auf reddit geteilt, seitdem sorgt er für Aufmerksamkeit und erklärt vielen Fans die bisher unerklärlichen Geschehnisse.

Die meisten Spieler nehmen es mit Humor, wenn es auch einige Fans gibt, die sich darüber aufregen, dass es solche Bugs ins fertige Spiel geschafft haben. Die meisten machen sich aber einen Spaß daraus, vor allem im Bezug auf die im Chat spammenden Bots in Lost Ark.

Ein Fan schreibt dazu “Das ist grandios, ich muss Bots nicht mehr blocken, ich kann sie einfach lieben”. Er erklärt weiterhin, dass man die Bots natürlich nicht aufhalten könnte weiterzuschreiben, aber auch ein kaputter Chat wäre schöner, als ein vollgespamter Chat, so der User.

Andere Fans verstehen jetzt endlich, warum Leute ihnen plötzlich nicht mehr geantwortet haben. Oder auch, warum der Gildenchat an einem Freitag-Abend so gut wie ausgestorben war, dabei wollte man doch nur seine Liebe und Zuneigung zeigen, schreibt User NCNR8.

Was sagen die Fans? In dem reddit-Thread, in dem das Thema diskutiert wird, stellen sich viele User spannende Fragen zu dem kuriosen Bug. Wir wollen einige davon mit euch teilen:

Clisky schreibt: “Nach dem Raid gestern schrieb ich ‘Danke für den Run <3’ und niemand antwortete mir den ganzen Abend lang. Danke dafür, dass du das gefunden hast!”

happypofa fühlt sich schuldig: “Ich will gar nicht wissen, wie viele Chats ich schon kaputt gemacht habe, weil ich gerne Leuten ein <3 nach absolvierten Dungeons schicke..”

Chillmatica schreibt: “Ich hoffe, es ist wirklich nur ein kurioser Bug. In New World konnte man ganze HTML-Befehle per Chat ausführen, das wäre wirklich nicht gut.”

Darauf antwortet KitaiSuru: “Es ist wie in New World, Amazon hat es schon wieder geschafft.”

Seid ihr diesem Bug selbst schon begegnet und habt euch gefragt, warum eure Liebe in Lost Ark stets unerwidert bleibt? Was haltet ihr davon, findet ihr den Fehler eher lustig oder problematisch und bedenklich? Seht ihr ebenfalls eine Möglichkeit, die nervigen Bots loszuwerden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

