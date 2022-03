Kaum ein Thema spaltet die Community in Lost Ark so sehr wie das Thema Skins. Denn die kosmetischen Items haben noch ein ganz anderes Problem, durch den Spieler einen handfesten, spielerischen Nachteil haben. Egal, ob sie Geld ausgeben oder nicht.

Wo ist das Problem bei den Skins? In Lost Ark gibt es aktuell für einige der beliebtesten Charakterklassen, wie den Berserker, kaum kaufbare Skins. Das ist nicht nur für Fashion-Ikonen ärgerlich, sondern lässt euch auch spielerische Nachteile erleben.

Ein Problem, was für viele Fans die Spielerfahrung maßgeblich verschlechtert und über die üblichen Diskussionen rund um sexy Outfits oder Pay2Win in Lost Ark hinausgeht.

Skins geben euch Vorteile

Mit dem Omen-Skin-Set kam Anfang März nun das erste komplette Skin-Set für alle Charaktere heraus. Das geht das Problem zwar langsam an, kommt aber viel zu spät und macht zu wenig, denken viele Spieler. Auch wenn Amazon damit auf die Kritik an den sexy Outfits für Frauen teilweise reagiert.

Das größte Problem dabei liegt in dem spielerischen Vorteil, den euch Skins in Lost Ark verschaffen. Denn sie sehen nicht nur hübsch aus, sondern bringen euch auch sogenannte Off-Stats wie Charisma oder Kindness.

Diese Werte benötigt ihr vor allem in der Interaktion mit NPCs. Hier gibt es beispielsweise Statusabfragen, ob ihr lieb genug seid, die nächste Quest der Person anzunehmen. Habt ihr dann zu schlechte Werte, dürft ihr eurem liebsten NPC keinen Gefallen tun und verpasst wertvollen Loot.

Später, ab dem Kontinent Rohendel, benötigt ihr diese Werte aber auch, um an die Mokoko-Samen zu gelangen, die euch ebenfalls spannenden Loot bescheren können.

Während ihr diese Off-Stats zwar auch durch Kader-Level und gewisse Questreihen sammeln könnt, geben euch Skins einen ganzen Haufen Off-Stats obendrauf. Das ist gerade zu Beginn des Spiels ein handfester Vorteil, da ihr bereits in Prideholm über 60.000 Silber einsacken könnt, wenn eure Off-Stats gut genug sind. Was sie, mit einem Skin, definitiv sind.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Wo fängt die Diskussion an? Jetzt sagen viele von euch sicherlich schon laut und empört, dass das Pay2Win ist. Nun, darüber lässt sich streiten. Die große Diskussion der Fans rührt nämlich gar nicht daher, ob Spieler, die Geld ausgeben, besser dran sind als die, die kein Geld ausgeben.

Viel mehr geht es darum, dass es bis vor Kurzem nicht für alle Klassen ausgeglichen viele Skins gab. Also selbst Leute, die willens waren Geld auszugeben, um bessere Stats zu erhaschen, konnten das teilweise nicht oder unr bedingt.

Das betraf vor allem Spieler, die sich nicht am Headstart des MMORPGs beteiligt haben. Denn in den goldenen und Platin-Vorbesteller-Paketen waren ebenfalls Skins enthalten, für eine Klasse eurer Wahl. Danach sah es aber nicht mehr so gut aus.

Während es für Klassen wie die Kunstschützin direkt zum Start schon verschiedene Skins gab, musste der Berserker fast komplett auf Skins verzichten. Die Ausnahme bildete der Alar-Skin, den viele aber ignorierten, weil die Ingame-Rüstung schlichtweg besser aussah.

Wenn ihr also nichts vorbestellt habt, sind die Omen-Skins einen Monat nach Release für euch als Berserker die erste Chance, einen schönen Skin und die damit verbundenen Boni abzugreifen.

Welche Gruppen gibt es?

Während eine Hälfte der Community der Meinung ist, dass die vorhandenen Skins einfach zu hässlich sind und es in erster Linie zu wenige gibt, sind viele Spieler da anderer Meinung.

Diese denken, dass die Standard-Skins im Spiel schon hübsch genug sind, es aber ärgerlich ist, dadurch auf die Off-Stats verzichten zu müssen.

Eine Gruppe fühlt sich also zum Kauf genötigt von Skins, die sie nicht wollen und eine andere würde gerne mehr kaufen, die es bei uns aber noch nicht gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt In dieser Podcast-Folge redet die MeinMMO-Redaktion darüber, was Lost Ark noch 5 Wochen später so erfolgreich macht

Keine Lösung und nur ein schwacher Anfang

Was ist der aktuelle Stand? Mit den Omen-Skins kamen endlich kosmetische Inhalte, die alle Klassen nutzen können. Nur völlig aus der Welt geschafft ist das Problem damit noch nicht, zumindest für die Community.

Denn diese Skins sind für viele User nicht das, was sie sich vorstellen und niemand möchte einen Skin präsentieren, der einem überhaupt nicht gefällt. Außerdem handelt es sich bei den Omen-Skins auch nur um eine Zwischenlösung.

Der Grund dafür ist eigentlich relativ banal, doch die Omen-Skins sehen für jede Unterklasse schlichtweg gleich aus, genau wie die Northern Lawmaker-Skins aus dem Gold-Vorbesteller-Paket. Es gibt also Unterschiede zwischen Krieger und Magierin, Berserker und Paladin sehen aber identisch aus.

Viele Fans sind daher enttäuscht, denn wirklich eigene Skins für die spezifischen Unterklassen sind bisher sehr rar gesät und wenigen Spezialisierungen vorenthalten.

Kampfkünstlerin Schütze Krieger Drei der neuen Omen-Skins

Wie geht es weiter? Es handelt sich hierbei wohl um ein Problem, was sich über kurz oder lang von alleine lösen wird. Mit der Zeit werden immer mehr Skins in das Spiel kommen und irgendwann hat jede Klasse eine Auswahl, die den meisten Spielern zusagen dürfte.

Doch das geht der Community nicht schnell genug. Die Kritik ist deutlich und die Fans beschweren sich vor allem darüber, dass die Skins in Korea ja bereits existieren und man sie nur importieren müsse.

Generell wird Kritik am Umgang von Lost Ark mit Skins laut. Denn während neue kosmetische Inhalte in Korea immer auch auf der Website des MMORPGs dargestellt sind, müsst ihr euch bei uns ins Spiel einloggen und habt selbst da manchmal keine ordentliche Vorschau der Skins.

Ein Großteil der Community möchte also mehr Geld in das Free2Play-Game stecken und mehr Skins haben, die große Kritik dieser Spieler ist vor allem die Ratlosigkeit darüber, warum Amazon mit den Skins so umgeht, wie sie das derzeit tun.

Lost Ark bringt zu schnell neuen Content, sagt: „Dachten nicht, dass Spieler sauer werden“

Die andere Seite der Medaille

Was sagen die anderen Fans? Ein weiterer Teil der Community sieht noch ein weiteres Problem in den Skins von Lost Ark, ganz abgesehen von der Verfügbarkeit der kosmetischen Gegenstände.

Hier ärgern sich die Fans darüber, dass sie Skins kaufen müssen, um die wertvollen Off-Status überhaupt zu bekommen. Die Kritik ist dabei aber ebenfalls nicht an möglichen Pay2Win-Aspekten, sondern liegt dem Wunsch zugrunde, sich diese Werte auch einfach anders kaufen zu können.

Sie finden nämlich die Standard-Skins in Lost Ark zu schön und sehen daher keinen Grund dazu, sich überhaupt Skins zu kaufen. Durch die extra Attribute fühlen sich die User aber gezwungen Skins zu kaufen und zu tragen, die sie gar nicht mögen. Das ist vielen Fans ein Dorn im Auge.

“Bis es einen Skin gibt, der mich wirklich 100 % überzeugt, werde ich bei den Standard-Outfits meiner Deathblade bleiben. Sie sieht einfach richtig super aus.” schreibt ein Fan im offiziellen Discord von Lost Ark.

Was ist die Lösung? Für beide Spielergruppen hat Lost Ark eine klare Lösung vor Augen: Mehr Skins und vor allem schnell. Eine große Varianz an guten Skins würde die Probleme beider Diskussionsgruppen zumindest schmälern.

Bisher ist aber noch nicht abzusehen, wann Amazon die nächsten Skins für Europa ins Rennen schickt. Neben den Bots und dem neuen Raid ist die Diskussion rund um die Skins eine der aktivsten in der Community.

Eine Diskussion, die für viele Außenstehende unverständlich ist, weit weg von der Pay2Win- oder Freizügigkeit-Thematik.

Wie seht ihr das? Habt ihr in Lost Ark alles, was ihr euch Skins-technisch vorstellt? Wünscht ihr euch mehr Skins oder andere? Oder seid ihr vielleicht jetzt schon absolut zufrieden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

Lost Ark bringt ersten Raid für 8 Spieler, doch die dürfen nicht zusammen spielen