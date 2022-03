Lost Ark bringt zu schnell neuen Content, sagt: „Dachten nicht, dass Spieler sauer werden“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Neubewertung der Release-Pläne hat bereits begonnen, wie wir von MeinMMO letzte Woche mitbekommen haben. So war eigentlich der Release einer Roadmap geplant, die jedoch in letzter Minute wieder offline genommen wurde.

Was sagt Amazon? In einem Forenbeitrag erklärte der Community Manager Shadow_Fox:

In der anderen Version des Spiels (KR/RU) gibt es mehr Möglichkeiten, Materialien zu erhalten, was es einfacher macht, sich auszurüsten. Wir haben keine Entschädigung dafür, also sind die einzigen Leute, die Zugang zu den neuen Inhalten haben (buchstäblich weniger als 1 % der Spielbevölkerung), Wale.

Für alle, die eine Antwort auf die Frage suchen, warum die Leute so aufgebracht sind: Weil Spieler wie ich, die 200 Stunden in das Spiel investiert haben, den Raid nicht machen können, weil sie nicht die erforderliche Ausrüstung haben. Wir haben die Ausrüstungspunkte nicht, weil wir nicht zahlen.

Was sagen die Spieler? Derzeit gibt es etliche Threads und Diskussionen zu dem neuen Update. In vielen davon wird der neue Raid kritisiert. Der Nutzer ghill6486 schreibt etwa im reddit :

Was ist das Problem? Am 10. März, und damit knapp 4 Wochen nach dem offiziellen Release, wurde das erste Content-Update im Westen veröffentlicht . Das brachte ein neues Event, neue Story-Inhalte und den ersten Abgrund-Raid Argos. Darin kämpfen 8 Spieler gegen einen besonders starken Boss .

In Lost Ark erschien am 10. März das erste große Content-Update mit einem neuen Raid darin. Doch die Spieler sind darüber gar nicht glücklich und empfinden den Release als viel zu früh. Im Forum äußerte sich nun das Team von Amazon zu der Kritik und wirkt von den vielen Diskussionen überrascht.

