Lost Ark bekommt morgen das große Update mit neuer Story und Raid – Alles zu Patch Notes und Server down

Am 10. März bekommt Lost Ark das erste große Content-Update im Westen. Im Fokus stehen neue Story-Inhalte und eine komplett neue Raid-Erfahrung. Wir haben für euch die wichtigsten Infos rund um das Update und die dazugehörigen Wartungsarbeiten gesammelt.

Was bringt der neue Patch? Im Fokus des großen März-Updates stehen primär drei Neuerungen:

Es gibt eine neue Story-Questreihe rund um den Charakter Kadan, dem ersten Schlächter der Wächter. Dort erkundet ihr eine neue Insel und sollt auf neue, aber auch wiederkehrende Charaktere treffen.

Der erste Abgrund-Raid wird veröffentlicht. Darin erwartet euch der Boss Argos, den ihr mit insgesamt 8 Spielern bezwingen müsst.

Ein zeitlich begrenztes Rennen wird eingeführt: der Große Preis von Arkesia. Darin treten die Spieler im 7v7 gegeneinander an und müssen möglichst schnell einen Parcours beenden. Das gegnerische Team kann euch jedoch behindern. Zum Betreten müsst ihr lediglich Level 50 erreicht haben.

Neben den großen Neuerungen gibt es auch allerhand kleine Anpassungen, darunter die Grundsteinlegung für die erste PvP-Saison, neue Login-Boni und neue Skins im Shop. Zudem gab es einige Bugfixes.

Wie lange geht die Serverwartung? Das neue Update wird am 10. März um 9:00 Uhr aufgespielt. Anschließend soll es zu einem Server down kommen, der etwa 4 Stunden andauern soll. Nach Plan sind die Server mit dem neuen Update um 13:00 Uhr wieder online.

Wir halten euch in diesem Beitrag auf dem Laufenden, falls es zu Verzögerungen oder zu einem verfrühten Start der Server kommen sollte.

Offizielle Patch Notes zum großen März-Update

Kadan-Questreihe

Erlebe eine neue Handlung mit eigenen Quests, neuen Inseln und filmreifen Momenten. Während ihr bei diesen Quests mehr über die Sternenboten erfahrt und auf eurer Reise zur letzte Arche nach dem legendären Kadan, dem ersten Schlächter der Wächter, sucht, werdet ihr auf eine Reihe neuer und wiederkehrender Charaktere treffen.

Die Spieler müssen sowohl Feiton als auch die folgenden Quests abgeschlossen haben: „Yorn – Es werde Licht“, „Flüsterholm – Der Anfang unserer Geschichte“, und „Illusionsbambusinsel – Ende der Prüfungen“ als Voraussetzung, um die neuen Endgame-Quests in Angriff nehmen zu können. Die Isteri- & Illusionsbambusinseln werden für Spieler der Gegenstandsstufe 1100 empfohlen.

Abgrund-Raid: Argos

Ähnlich wie bei den Wächter-Raids, denen sich die Spieler bei ihren Abenteuern in Arkesia stellen mussten, müssen die Teilnehmer zusammenarbeiten, um den Wächter Argos zu besiegen bevor die Zeit abläuft, wobei der Gruppe nur eine begrenzte Anzahl an Wiederbelebungen zur Verfügung steht. Argos ist ein unerbittlicher Gegner, weswegen acht Spieler benötigt werden, um gegen ihn anzutreten.

Die Spieler müssen drei verschiedene Phasen durchlaufen und zusammenarbeiten, um diesen mächtigen Wächter zu bezwingen. In den drei Phasen wird Argos durch unterschiedliche Mechaniken und Angriffsmuster immer mächtiger. Jede Phase hat ihre eigenen Belohnungen (die einmal pro Woche eingesammelt werden können) und eine andere Anforderung der Gegenstandsstufe, die die Spieler erfüllen muss.

Abschnitt 1 – Gegenstandsstufe 1370

Abschnitt 2 – Gegenstandsstufe 1385

Abschnitt 3 – Gegenstandsstufe 1400

Um Argos gegenüberzutreten, müsst ihr zuerst die Ratgeber-Quest „Abgrund-Raid freigeschaltet!“ abschließen. Diejenigen, die die Anforderungen erfüllen, können dem Kampf über die Abgrund-Raid-Statue in den großen Städten beitreten. Dort können sie über die Matchsuche nach Kampfgefährten suchen, oder durch die Suche nach einer bestimmten Gruppe. Die Spieler können eine Gruppe auch über die Schaltfläche „Gruppe finden“ unterhalb der Minimap suchen, und der Begegnung beitreten.

Allgemeine Updates

Großer Preis von Arkesia

Du wünscht dir eine Abwechslung, nach all den heftigen Abgrund-Raids und Wettkämpfen in der Prüfungsarena? Dann ist das zeitlich begrenzte Rennen des Großen Preis von Arkesia, das im nächsten Monat verfügbar ist, genau das Richtige. In diesem Modus treten zwei Teams mit je sieben Spielern (7v7) gegeneinander an. Sie rasen verwandelt durch einen Parcours, und versuchen, ihr Ziel zu erreichen, während sie das andere Team am Weiterkommen hindern. Ein Fortschritt kann durch das Erreichen des Ziels und das Essen von Kuchen erzielt werden! Der Große Preis von Arkesia wird nach dem März-Update für etwa einen Monat bis zur Veröffentlichung des April-Updates live sein.

In jeder größeren Stadt (außer Prideholme) wird ein NSC mit der Bezeichnung „Verwalter des Großen Preis von Arkesia“ auftauchen, der dir dabei hilft, dem Event beizutreten, und dir Zugang zur Quest „[Event][Täglich] Geh zur Arena!“ gewährt. Spieler müssen auf Stufe 50 sein, um dem Event beizutreten. Bitte beachte, dass es ein bekanntes Problem gibt, bei dem Nachrichten für diese Anforderung im Spiel nur auf Englisch verfügbar sind.

Kompetitive Prüfungsarena Season 1

Im Gegensatz zu den anderen Inhalten des März-Updates, wird das erste März-Update den Grundstein für die Wettkampf-Prüfungsarena der Saison 1 legen, die gegen Ende des Monats beginnen wird. Wir werden euch über den genauen Zeitpunkt des Saisonbeginns auf dem Laufenden halten.

Es ist an der Zeit, an euren Fertigkeiten im Kampf gegen andere Spieler zu feilen – die erste Saison der Wettkampf-Prüfungsarena steht vor der Tür, in der Spieler gegeneinander um Prestige und Belohnungen kämpfen können. Die Spieler können sich nur für den „Team-Todeskampf“-Modus in die Warteschlange stellen. Deine Siege und Niederlagen während der Saison kannst du in deiner „Durchschnittswertung im Wettkampfspiel“ verfolgen. Dein Rang wird auf Grundlage deiner Punktzahl bestimmt, genauso wie die Belohnungen, die du am Ende der Saison erhältst. Um teilzunehmen, müssen die Spieler in der Prüfungsarena antreten und Klasse 1 erreichen. Versuche also, einige Kämpfe zu bestreiten, bevor Saison 1 beginnt!

Neue Skins

Omen-Skin wurde zum Shop im Spiel hinzugefügt. Diese kosmetischen Gegenstände können bis zur Veröffentlichung des April-Updates für Königliche Kristalle erworben werden.

Neue Login-Boni

Das März-Update beinhaltet eine neue Funktion, bei der Spieler für das tägliche Einloggen und Beanspruchen tägliche Belohnungen erhalten. Zu den Belohnungen gehören zahlreiche hilfreiche Materialien, wie z. B. Verstärkungsmaterialien, Beziehungs-Auswahltruhen, Kartenpacks und vieles mehr! Man kann 25 tägliche Boni sowie zusätzliche Belohnungen bei Erreichen der 10-, 15- und 20-Tage-Marke erhalten. Diese Belohnungen werden bis zu unserem April-Update erhältlich sein.

Westeuropa wird angepasste Login-Boni erhalten, um es Spielern, die die Region gewechselt haben, zu erleichtern, den Spielfortschritt wieder aufzuholen. Weitere Informationen für die Spieler in Westeuropa werden wir auf in unseren offiziellen Foren bekanntgeben.

Wichtige Fehlerbehebungen