Lost Ark: Neues Update verursacht Fehler – Entwickler nehmen Server down

Erst seit zwei Stunden in das neue Update für das MMORPG Lost Ark live, allerdings sorgt es bisher für so viele Fehler, dass die Server nun wieder offline gehen.

Was ist bei Lost Ark passiert? Heute, am 10. März, erschien das erste große Content-Update für die westliche Version des MMORPGs. Dabei gab es nicht nur eine neue Story rund um den Charakter Kadan, sondern auch den neuen Abyssal-Raid Argos, in welchem ihr zu 8. antretet.

Allerdings führte das Update scheinbar erneut zu Problemen im Client von Lost Ark. So waren Matchmaking-Probleme und Bugs im Shop vorhanden, die sich scheinbar nicht im live Service lösen lassen.

Amazon fährt Server herunter: Um eine Lösung für diese Probleme zu liefern, startet Amazon nun alle Server von Lost Ark neu, wie sie über Twitter verkündeten. Sie werden voraussichtlich für eine Stunde offline bleiben und um 15:30 Uhr unserer Zeit heruntergefahren.

Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden, wenn die Server wiederkommen und ihr dann erneut in den neuen Patch starten könnt.

Community ist nicht begeistert

Die Community reagiert genervt: Diese Probleme stoßen derzeit in der Community auf großes Unverständnis. Wie ein einziger Patch so viel Ärger machen kann, können viele in den Kommentarspalten aktuell kaum nachvollziehen.

Außerdem sind die Stimmen nach noch mehr neuen Skins laut. Und das, obwohl Lost Ark erst mit dem Patch heute eine ganze Reihe neuer Skins hinzufügte. Die Omen Skins erfreuen sich großer Beliebtheit, doch das scheint einigen Usern nicht zu reichen.

Mit den düsteren Omen Skins reagiert Lost Ark außerdem auf die Kritik an den sexy Outfits für Frauen, jedoch nur bedingt gut. Die Skin-Variante für die Assassinen-Klasse hat nämlich erneut keine Hose an und kämpft in etwas, was sich bestenfalls Hotpants nennen lässt.

Was haltet ihr von dem Update? Findet ihr den aktuellen Serverdown blöd oder verständlich? Seid ihr froh, dass Amazon so schnell reagiert oder hättet ihr gerne erst einmal den Patch gespielt, bevor die Server wieder down gehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.