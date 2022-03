Lost Ark: Hier findet ihr Gratis-Items, um eure Beziehungen zu verbessern

In Lost Ark könnt ihr mithilfe von Rapport-Items eure Beziehungen zu NPCs verbessern. Nun haben Spieler einige Stellen gefunden, an denen ihr solche Gegenstände kostenlos bekommen könnt – wenn ihr schneller seid als die Konkurrenz.

Was sind Rapport-Items? Eines der Features von Lost Ark ist das Unterhalten von Beziehungen zu NPCs. So könnt ihr mit verschiedenen Charakteren beispielsweise sprechen, flirten oder Aufgaben für sie erledigen und so eine Vertrauensbasis schaffen.

Über mehrere Vertrautheitsstufen verteilt könnt ihr euch dann über Belohnungen wie nette Geschichten, Gold und Silber oder Items freuen, wenn ihr die Beziehung intensiviert.

Eine weitere Möglichkeit, in der Gunst der NPCs zu steigen, sind Geschenke – die „Rapport-Items“. Die kriegt man normalerweise mit etwas Aufwand durch Quests oder gegen Geld. Allerdings fanden Spieler nun eine weitere Möglichkeit.

Lost-Ark-Spieler sammeln Orte mit Gratis-Items

Das fanden Spieler: Im Lost-Ark-Subreddit teilte User „Gold-Meet-8773“ einen Post, der gleich eine ganze Reihe an Orten beinhaltet, an denen ihr Gratis-Rapport-Items finden könnt (den Post findet ihr hier via reddit).

Wir haben die Kartenausschnitte mit den Fundorten der Items in der folgenden Galerie zusammengefasst. Die Screenshots wurden mithilfe der Map „Papunika“ erstellt. Die Kreuzchen markieren die Fundorte.

Liebeheim: Liebeheim Rose Metus Islands: Ghost Photography Parna Forest: Goblin Yam Totrich: Stern Scrap Iron Mokoko Village: Mokoko Carrot Croconys Seashore: Transparent Pearl Croconys Seashore: Transparent Pearl Luterra Castle: Azenaporium Brooch Mount Zagoras: Zagoras Ice Cap Prideholme: Fancier Bouquet (links) und Prideholme Potato (unten rechts)

Bei den Items handelt es sich um Geschenke der Stufe „Epic“, was nach Legendary und Relic die niedrigste Stufe an Rapport-Items ist. Die Suche kann sich aber trotzdem lohnen.

Dem Post zufolge könnt ihr die Items einfach direkt vor Ort einsammeln und ihr könnt sie auf jedem Kanal bekommen. Wie ihr den Kanal in New World wechselt, zeigen wir euch hier.

Wie eine solche Suche aussehen kann, zeigte außerdem YouTube-User NexxTV in einem Video, das wir hier ebenfalls einbinden:

Die Items spawnen in unregelmäßigen, mehrstündigen Abständen. Hier kommt allerdings der Knackpunkt: Wenn jemand anderes das Item einsackt, ist es für euch erstmal futsch und ihr müsst auf den nächsten Spawn warten. Allerdings hat jeder Kanal dabei eigene Spawns – wenn das Item also gerade nicht da ist, habt ihr vielleicht auf einem anderen Channel Glück.

Solltet ihr aber sowieso gerade in der Gegend sein, kann es sich lohnen, einfach mal vorbeizuschauen, ob ein entsprechendes Geschenk gerade verfügbar ist.

Seid ihr derzeit noch in Lost Ark unterwegs? Oder verbringt ihr eure Zeit gerade in einem anderen Spiel? Wie Lost Ark rund einen Monat nach Release da steht, erfahrt ihr hier.