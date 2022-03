Wie geht es dem Steam-Hit Lost Ark einen Monat nach Release?

Am 8. Februar, also vor genau einem Monat, startete das neue MMORPG Lost Ark in den Headstart. 3 Tage später durften dann alle Fans nach Arkesia reisen. Wir von MeinMMO schauen uns an, wo Lost Ark nach einem Monat steht, was es gut macht und welche Probleme es hat.

Was macht Lost Ark gut? Lost Ark bietet einiges an Abwechslung für das sonst alt eingesessene MMORPG-Genre. Viele Fans finden das neue Spiel erfrischend anders, was nicht zuletzt an der Iso-Ansicht liegt, die sonst nicht sehr verbreitet ist bei MMOs.

Auch unser Autor Mark Sellner sagt, dass sich Lost Ark für ihn anfühlt, als wäre es sein erstes MMORPG. Doch so neu ist das Spiel überhaupt nicht, denn bereits 2018 kam Lost Ark in Korea auf den Markt und war dort bei Weitem nicht so gut, wie es heute ist.

Denn Lost Ark wurde vier Jahre lang auf Hochglanz poliert, bis es bei uns im Westen erschienen ist und das merkt man dem MMORPG deutlich an. Es hat bedeutend weniger Spielfehler als vergleichbare Releases wie New World. Außerdem wirkt das ganze Spielgefühl einfach runder:

Das beginnt bei Kleinigkeiten wie dem befriedigenden Ton, wenn man ein neues Item bekommt.

Die Nebenquests sind gut designt, da sie euch nie zu weit von eurem eigentlich Ziel fortführen und eher nebenbei gemacht werden können.

Am stärksten merkt man es bei der gesamten Welt, die mit so viel Liebe und Details gestaltet ist, dass sie es trotz der Iso-Perspektive schafft, Menschen in ihren Bann zu ziehen und sich völlig in Arkesia zu verlieren.

Dazu erwarten euch derzeit 15 verschiedene Klassen in Lost Ark, ein riesiger Berg an Endgame-Inhalten und allerhand zu tun für Leute, die gerne Dinge vervollständigen. Selbst nach einem Monat haben die meisten User noch lange nicht alle vorhandenen Inhalte durchgespielt.

Lost Ark liefert geballte Action mit 15 Klassen – Seht hier im Video, wie sie aussehen

Und das, was derzeit im Spiel ist, ist noch lange nicht alles. Mehr als 7 weitere Klassen warten noch auf euch, die es in Korea bereits gibt. Ähnlich sieht es mit noch mehr Endgame-Content aus, den wir ebenfalls noch nicht im Westen haben.

Die Endgame-Spirale besteht also darin, immer stärkere Rüstungen und Waffen einzusammeln, um euren Charakter weiter zu optimieren und zu verstärken, um euch dann mit noch schwereren Bossen anlegen zu können. Dieses Konzept hat Lost Ark absolut optimiert und dazu noch sehr spaßig gestaltet.

Es lässt sich also definitiv sagen, dass Lost Ark ein gutes Spiel und ein tolles MMORPG ist, doch auch Arkesia kommt nicht ohne Probleme aus. Dazu aber später mehr.

Lange Warteschlangen zum Start

So lief der Start von Lost Ark: Der Ansturm auf Lost Ark direkt zum Release war gewaltig. So spielten am Launchtag 1.324.761 Menschen gleichzeitig das neue MMORPG. Damit bricht es Rekorde von Genrekollegen wie New World (via SteamDB).

Es zieht mit dieser gewaltigen Zahl an gleichzeitigen Spielern sogar an Dota 2 und CSGO vorbei und ist damit auf Platz 2 der Steam-Spiele mit den meisten Usern, die jemals gleichzeitig online waren. Derzeit wird es nur von PUBG übertroffen.

Dass so viele Menschen gleichzeitig in das neue MMORPG wollen, hat allerdings auch die Publisher und Entwickler überfordert. Diese rechneten mit ungefähr 200.000 gleichzeitigen Fans zum Start. Entsprechend überlastet waren auch die Server und es kam zu langen Warteschlangen.

Amazon reagierte zwar schnell und legte zügig neue Server nach, doch der gewaltigen Flut an neuen Spielern konnten auch diese nicht Herr werden. Über eine Woche lang konnte Lost Ark weiterhin täglich über eine Million gleichzeitige Fans verzeichnen, was sich in der Stabilität des Games widerspiegelte.

So kam es gerade in den ersten zwei Wochen von Lost Ark zu Warteschlangen weit über 5 Stunden und auch wenn man dann mal eingeloggt war, lief das Game kaum flüssig. Das Matchmaking, was für Dungeons und Raids nötig ist, funktionierte nur spärlich und meist gar nicht.

Auch der Echtgeld-Shop und die damit verbundene Kristall-Aura, eine Art bezahlter Premium-Service, hatten lange Probleme und funktionierten über größere Zeiträume einfach überhaupt nicht.

Das hatte zur Folge, dass sie wartenden Spieler sich das MMORPG auf Twitch anschauten und es auch dort Rekorde von WoW und New World brechen konnte. Über eine Million Fans schauten auf Twitch der Kategorie Lost Ark zu, über 400.000 davon allein bei der MMORPG-Ikone Asmongold. Damit war Lost Ark die größte Kategorie auf Twitch, noch vor LoL und Just Chatting.

Aktuell sind die Matchmaking- und Shop-Probleme nicht mehr relevant und auch die Warteschlangen sind derzeit nicht mehr nennenswert lang, wenn sie überhaupt noch da sind. Auf dem inoffiziellen deutschen Server Asta konnte unsere Redaktion in den letzten 7 Tagen keine Warteschlange mehr feststellen.

Das liegt aber nicht nur an den leicht sinkenden Spielerzahlen, sondern auch daran, dass Lost Ark zuletzt über eine Million Accounts gebannt hat, die einen Bot benutzt haben.

Wie viele Leute spielen Lost Ark derzeit?

So sieht es aktuell aus: Derzeit, am 8. März und somit genau einen Monat nach Release, sind im 24 Stunden-Peak noch immer 828.854 Menschen gleichzeitig in Lost Ark online. Davon sind 617.866 um 15:00 Uhr online, was keinem Peak irgendeiner Region entspricht.

Orientieren wir uns am 24h-Peak, so hat Lost Ark in seinem ersten Monat ungefähr ein Drittel der Spieler vom Launch verloren. Das ist für ein MMORPG sogar ein sehr guter Schnitt. Im Vergleich: New World hat im selben Zeitraum ungefähr die Hälfte der gleichzeitigen Spieler wieder verloren.

Diese Zahl von ungefähr 800.000 gleichzeitigen Spielern am Tag bleibt seit zwei Wochen sehr stabil. Es sind also in erster Linie direkt nach dem Start wieder Leute verschwunden. Außerdem wurden über eine Million Accounts mittlerweile von Amazon gesperrt.

Die aktuellen Zahlen von Lost Ark

Aktuell schlägt sich Lost Ark weiterhin richtig gut. Es kommt derzeit auf Platz 3 der Games mit den meisten gleichzeitigen Spielern auf Steam und reiht sich damit hinter CSGO und Elden Ring ein, bleibt aber vor Dota 2, GTA 5 oder Apex Legends.

Genau einen Monat nach Release verkünden Amazon und Smilegate weiterhin, dass Lost Ark nun 20 Millionen registrierte Accounts weltweit verzeichnen kann. Eine Zahl, mit der die Entwickler erst Ende des Jahres gerechnet haben. Im Dezember 2021 wurde noch auf einem Event kommuniziert, dass 10 Millionen Leute sich insgesamt bei Lost Ark registriert haben.

Der Release im Westen sorgte also dafür, dass sich die Spielerzahlen weltweit verdoppelt haben und das in nur einem Monat.

Wie kommt es zu den aktuellen Zahlen? Dass bei einem Game mit einem so enorm großen Start-Hype schnell die Spielerzahlen fallen, ist das Normalste der Welt. Aber welche Gründe hat es, das Lost Ark nach einem Monat vergleichsweise wenige Fans verloren hat?

Bei über 1,3 Millionen Menschen am Release sind auch viele Leute dabei, die das Free2Play-Spiel einfach nur ausprobieren wollten und relativ schnell merkten, dass sie damit keinen Spaß haben. Eine Million gebannte Bots und weitere User, denen das Spiel später nicht mehr gefallen hat, sind dann weggefallen und sorgt für die derzeit etwa 800.000 gleichzeitigen Spieler.

Allerdings hat Lost Ark ein entscheidendes Problem nicht, was anderen MMORPGs wie Swords of Legends Online und New World nach einem Monat bereits Sorgen machten. Denn Lost Ark liefert genug Endgame-Content, um die Spieler bei Laune zu halten. Selbst wenn man aktiv spielt, hat man nach einem Monat noch lange nicht alles erlebt, was Lost Ark bietet.

Alles, was ihr zum Endgame von Lost Ark wissen müsst – im Video

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch nicht einmal Spieler, die das maximale Level von 60 erreicht haben, geschweige denn haben die Leute bereits alle Inhalte gesehen. Das sorgt also dafür, dass User, denen Lost Ark gefällt, derzeit noch keinen Grund haben, das MMORPG zu verlassen.

Dadurch lässt sich auch die immer noch sehr hohe Spielerzahl von Lost Ark erklären, die zwar abgenommen hat, aber noch immer überdurchschnittlich hoch ist für ein MMORPG nach einem Monat.

Doch Lost Ark ist nicht perfekt

Welche Probleme gibt es noch? Dadurch, dass es Lost Ark bereits mehrere Jahre gibt und die groben Server-Probleme mittlerweile gefixt wurden, läuft das Spiel insgesamt relativ rund. Doch ein großes Problem derzeit sind die bereits öfter angesprochenen Bots.

Gerade in den ersten Gebieten ist Lost Ark von automatisierten Charakteren überlaufen. Erstellt man derzeit einen neuen Charakter und levelt ihn langsam hoch, sieht man derzeit mehr Bots als echte Spieler in den anfänglichen Gebieten.

Noch schlimmer wird es dann, wenn man den Chat öffnet. Dort spammen die Bots regelrecht ihre dubiosen Gold-Angebote. Auch wenn Amazon bereits darauf reagiert, scheinen sie derzeit die Lage nicht im Griff zu haben.

Scheinbar erwischen sie die meisten Bots, bevor sie das Endgame erreichen, doch die Erfahrung für neue Spieler leidet unter den automatischen Charakteren enorm. Gerade bei den Quests, in denen man bestimmte Monster töten muss, seid ihr regelrecht gezwungen, euch ein Zeit-Rennen mit den Bots zu liefern.

Amazon überdenkt derzeit ein Übergangs-Konzept, was vorhersieht, dass neue Accounts erst ab Stufe 35 in den Chat schreiben können. Diese Idee würde zwar den Chat entlasten, die “New-Player-Experience” wird dadurch allerdings nicht verbessert.

Abgesehen davon hat Lost Ark wenig technische Probleme. Wöchentlich reicht Amazon Updates in der Balance und weitere Fixes nach, die die eher kleineren Probleme meist beheben. Schwerwiegende Bugs gibt es bisher noch nicht.

Ein weiteres großes Thema in der westlichen Community ist der Shop von Lost Ark. Neben der Kristall-Aura lassen sich hier handfeste Boni und Upgrade-Materialien für echtes Geld erwerben. Diese könnt ihr aber auch mit Ingame-Währung frei spielen, was euch also nie dazu zwingt, Geld auszugeben.

Dennoch bezeichnen einige Fans den Shop als Pay2Win, während andere der Meinung sind, dass es höchstens Pay2Progress ist. Hier liegt die Definition also eher in eurer persönlichen Wahrnehmung von Pay2Win.

Was sagen die Spieler dazu? Das reddit von Lost Ark ist groß und gut besucht. Darin werden verschiedene Themen diskutiert, die sich mit dem MMORPG auseinandersetzen. Viele davon sind Spekulationen auf neue Inhalte und der Wunsch nach neuen Skins.

Wir haben euch einige Kommentare herausgesucht, die den derzeitigen Stand der Community von Lost Ark vergleichsweise gut widerspiegeln.

AlexanderLEE27 schreibt: “Ich habe so eine schwere Zeit damit überhaupt auf Stufe 50 zu kommen. Ihr sagt alle, das Endgame ist genial, aber wie soll man da bitte hinkommen? Ich bin jetzt Stufe 32 und möchte meinen Kopf gegen die Wand schlagen. Der ganze Level-Prozess ist einfach so nervig und ich muss mich zusammenreißen, nicht einzuschlafen.” (via reddit)

Whittaker findet Bots nervig: “Ich war kurz rausgetabbt, um etwas zu suchen. Dabei stand ich in einem der Anfangsgebiete und in nur wenigen Minuten habe ich mindestens 200 Bots gesehen. Dass sie Speed- und Teleport-Hacks benutzen, macht es noch offensichtlicher. Und das ist nur ein Kanal, auf einem Server, in einer Region. Die Anzahl der Bots ist wirklich verrückt.” (via reddit)

Einfach nur begeistert ist Kenna2: “Habt ihr die Cutscenes in Lost Ark gesehen? Das MMORPG ist ein Meisterwerk. Ich schaue mir jede einzelne Zwischensequenz an und das Gefühl ist einfach episch. Ich bin zutiefst beeindruckt von Lost Ark und seiner Inszenierung.” (via reddit)

Lost Ark – Fazit nach einem Monat

Wenn ihr euch aktuell in Lost Ark aufhaltet und euch mit dem Spiel befasst, kommt ein sehr klares Bild des MMORPGs zustande. Selbst einen Monat später ist der Erfolg noch groß und die Inhalte mannigfaltig. Ob sich Lost Ark weiterhin so erfolgreich halten kann, wenn einmal der Content aus Korea nicht mehr schnell genug nachkommt, kann man derzeit schwer sagen.

Das bisherige Fazit sieht wie folgt aus:

Pro Unverbraucht dank Iso-Perspektive

Gutes und dynamisches Kampfsystem

Viele Möglichkeiten bei der Charakterentwicklung und Optimierung

Wöchentliche Updates und viel Content, der noch kommen kann

Spielerzahlen noch immer richtig stark

Server laufen mittlerweile stabil

Richtig viel Endgame-Content

Free2Play – Einfach ausprobieren! Contra Viele Bots im Early-Game

Braucht lange, um in Fahrt zu kommen

Endgame besteht aus Grind nach besserer Ausrüstung

Nicht für Solo-Spieler geeignet

Tägliche Aufgaben benötigen viel Zeit

Umstrittener Ingame-Shop

Abschließend können wir sagen, dass Lost Ark einen Monat nach Release noch immer sehr gut dasteht. Die Server sind ordentlich befüllt und man wartet nie auf Mitspieler für Inhalte, es sind aber nicht mehr so viele Leute da, dass man in Warteschlangen steht. Die Spielerzahlen allgemein sehen richtig stark aus.

Viele der Probleme, die das Game zum Start hatte, sind mittlerweile Geschichte. Amazon hat hier ganze Arbeit getan und viele der schwersten Punkte behoben. Dennoch gibt es derzeit noch Probleme mit Cheatern und Bots, die Entwickler und Publisher noch angehen müssen.

Die allgemeine Spielerfahrung von Lost Ark hat derzeit vor allem am Anfang Probleme. Das Game braucht eine Weile, um in Fahrt zu kommen und die Bots, die in erster Linie die Startgebiete bevölkern, wird das nicht besser. Wenn man aber einmal eine gewisse Stufe erreicht hat, kann man auch langfristig sehr viel Spaß mit Lost Ark haben.

Lost Ark hatte einen phänomenal guten Start auf Steam und steht auch einen Monat später noch überdurchschnittlich gut da. Amazon muss nun reagieren und weiter Inhalte liefern, als auch das Problem mit den Bots in den Griff bekommen. Auch eine Roadmap steht noch aus, obwohl die Spieler langsam ungeduldig werden.

Diese Roadmap soll allerdings schon bald kommen, wenn man die Tweets von Lost Ark im Auge behält, sollen wir noch im März erfahren, wie es in dem MMORPG bei uns weitergehen soll.

Für Menschen, die sich an der Asia-Optik und dem Grind nicht stören, hat Lost Ark definitiv das Potential ein neues Lieblingsspiel zu werden, was euch über mehrere tausend Stunden begleiten kann und euch richtig viele Inhalte gibt.

Wie seht ihr das? Habt ihr Lost Ark schon gespielt oder spielt ihr es derzeit noch? Auf welcher Stufe seid ihr und was ist eure Lieblingsaktivität im Endgame? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

