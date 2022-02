Ist Lost Ark Pay2Win? Das steckt im Shop der westlichen Version

Lost Ark ist endlich live und die ersten Spieler können die westliche Version des MMORPGs testen. Wir von MeinMMO haben uns den Shop genauer angesehen und verraten, welche Inhalte genau da drin stecken.

Update 8. Februar: Wir haben die Infos zum Shop passend zum Release angepasst. Wir begleiten den Release übrigens mit einem Live-Ticker.

Was steckt im Shop? Lost Ark ist ein Free2Play-MMORPG und finanziert deshalb primär über den Echtgeld-Shop im Spiel. Der stand in der Kritik, weil es in Korea mal Pay2Win gegeben hat. Nun ist das Spiel live und wir können endlich in die westliche Version schauen.

Der Shop dort bietet die folgenden Inhalte:

2 Rüstungs-Skins

Verschiedene Skins für Reittiere, Begleiter und Schiffe

Items fürs Housing

Tickets für die Erweiterung von Charakterplätzen, Namensänderungen und Anpassungen am Aussehen

Die Kristalline Aura, ein Buff für 30 Tage, der diverse Boni bringt, ähnlich wie ESO+

Phönixflaum, ein Item, mit dem ihr euch wiederbeleben könnt. Dies funktioniert in Raids nicht.

Item-Beutel, mit denen ihr Materialien oder Aufwertungsgegenstände bekommt

Tickets, mit denen ihr sofort tägliche Quests abschließt

Pets, die euch Stat-Boni und Auto-Loot geben

Je nach Definition fallen einige der genannten Inhalte unter die Flagge von Pay2Win. Die Materialienbeutel geben euch geradeheraus Materialien fürs Crafting oder Steine zum Aufwerten der Ausrüstung. Auch die Tickets für Unas Aufgabe, mit denen man tägliche Quests sofort abschließen kann, oder die Pets fallen darunter.

Besonders fies ist, dass die Angebote für Materialien-Taschen nur für 6 Stunden bleiben. Danach wechseln sie automatisch und andere Gegenstände können gekauft werden.

Allerdings muss man bei Lost Ark zwischen den Währungen im Shop unterscheiden, von denen eine auch über Ingame-Gold ertauscht werden kann.

So sieht der Shop mit seinen zwei Währung in Europa aus.

Lost Ark lässt euch fast alles für Ingame-Währung kaufen

Welche Währungen gibt es im Shop von Lost Ark? Im Shop gibt es zwei Währungen:

Königliche Kristalle können nur für echtes Geld erworben werden

Blaue Kristalle können für Königliche Kristalle oder aber für Ingame-Währung eingetauscht werden

Die Blauen Kristalle funktionieren in etwa wie die Edelsteine in Guild Wars 2. Spieler A kann Gold anbieten und dafür Blaue Kristalle von Spieler B kaufen. Spieler B kann, falls keine Blauen Kristalle vorhanden sind, Königliche Kristalle einsetzen, und so indirekt mit Echtgeld Gold von Spieler A kaufen.

Allerdings erhält Spieler A dann immer den umgerechneten Wert in Blauen Kristallen. Man kann keine Königlichen Kristalle direkt von anderen Spielern kaufen.

Allerdings ist der Währungsumtausch gerade deaktiviert, sodass wir nicht genau sagen können, wie teuer die Items jeweils für Ingame-Währung sind. Wir binden euch jedoch einen Screenshot aus der russischen Version des Spiels ein:

So sieht das Auktionshaus für den Tausch von Gold zu Blauen Kristallen aus.

Was bedeuten die Währungen nun genau? Alles, was für Blaue Kristalle angeboten wird, lässt sich also auch mit Ingame-Währung kaufen.

Exklusiv über die Königlichen Kristalle und damit Echtgeld bekommt ihr hingegen nur die Items für die Anpassung am Aussehen der Charaktere, zusätzliche Charakterplätze und den Namenswechsel, sowie die Reittier-Skins.

Dinge wie die Kristalline Aura, den Phönixpflaum oder die Materialientaschen gibt es für Blaue Kristalle und damit indirekt auch für Ingame-Währung.

Wie funktionieren die Kristalline Aura und die Pets?

Wie funktioniert die Kristalline Aura? Für 30 Tage bekommt ihr etliche Boni, darunter kostenlose Triporter, verringerte Zeiten bei der Herstellung, Forschung oder vom Lied der Rückkehr, Bifröst bekommt 2 zusätzliche Slots sowie geringere Gebühren für Überseedampfer.

Sie kostet 420 Edelsteine. Außerdem gibt es ein Paket für 180 Tage, das gerade raus 50 Euro kostet.

Wie funktionieren die Pets? Die Pets geben euch einen Bonus auf einen bestimmten Stat. Allerdings könnt ihr diese Stats neu ausrollen durch den Einsatz von Blauen Kristallen.

Außerdem verleihen Pets Auto-Loot und bringen andere kleine Annehmlichkeiten. Diese halten jedoch nur 30 Tage, bis ihr sie erneut mit Blauen Kristallen aktivieren müsst.

Wie teuer ist der Shop von Lost Ark?

Mit dem Release gibt es nun die Möglichkeit im Shop Königliche Kristalle zu verkaufen. Sie kosten:

1.000 – 9,99 Euro

2.200 – 19,99 Euro

5.750 – 49,99 Euro

12.000 – 99,99 Euro

Inhalte für Königliche Kristalle:

Charakteranpassungen kosten 900 Königliche Kristalle

Ein Charakterplatz kostet 900 Königliche Kristalle

Namenswechsel kosten 1.800 Königliche Kristalle

Reittiere kosten 1.400 Königliche Kristalle, ein besonderer Skin kostet sogar 2.300

200 Blaue Kristalle bekommt ihr für 500 Königliche Kristalle; 3.600 Blaue Kristalle für 8.700 Königliche Kristalle (minimaler Rabatt)

Inhalte für Blaue Kristalle:

Kristalline Aura kostet für 30 Tage 420 Blaue Kristalle

Dekorationen fürs Housing kosten zwischen 50 und 250 Blaue Kristalle

Schiff-Skins kosten zwischen 365 und 410 Blaue Kristalle

100 Tickets zum Abschluss von Täglichen Quests kosten 1.120 Blaue Kristalle

100x Phönixpflaum zum Wiederbeleben an Ort und Stelle kosten 820 Blaue Kristalle

Die Truhen für Materialien kosten zwischen 18 und 199 Blaue Kristalle

Was sagt ihr zum Shop von Lost Ark? Findet ihr die Inhalte in Ordnung oder seht ihr darin Pay2Win? Ist der Shop für euch generell ein spannendes Thema oder wollt ihr lieber Free2Play spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

