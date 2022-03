Spieler investiert mehr als 16.000 Euro und 400 Stunden in Lost Ark – Jetzt wurde er gebannt

Auch andere sogenannte „Wale“ – Spieler, die besonders viel Geld in ein Service-Game stecken – beschweren sich gerade über Sperrungen. Der Nutzer bbcmijk schreibt etwa ( via Lost Ark ):

Was sagen die Spieler? TheChozinOne schreibt im Forum, dass er von dem Bann schockiert war. Laut dem Screenshot wurde er für „Cheating“ permanent gesperrt. Er solle sich an Amazon wenden, wenn er das Gefühl habe, zu Unrecht gebannt worden zu sein.

Was hat es mit den Sperrungen auf sich? In Lost Ark kommt es immer wieder zu Sperrungen von Accounts. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein:

